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Share Market Today: आजच्या व्यवहारात ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा; तज्ज्ञांनी केली शिफारस, वाचा सविस्तर

Updated On: Jul 06, 2026 | 09:43 AM IST
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सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आजच्या व्यवहाराची सुरुवात संथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र बाजारातील हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर विविध ब्रोकरेज संस्थांच्या तज्ज्ञांनी काही शेअर्समध्ये खरेदीची संधी असल्याचे सांगत गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या स्टॉक पिक्स जाहीर केल्या आहेत.

Share Market Today: आजच्या व्यवहारात 'हे' शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा; तज्ज्ञांनी केली शिफारस, वाचा सविस्तर

Share Market Today: आजच्या व्यवहारात 'हे' शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा; तज्ज्ञांनी केली शिफारस, वाचा सविस्तर

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विस्तार
  • आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता असून गिफ्ट निफ्टीने संथ सुरुवातीचे संकेत दिले आहेत.
  • विविध ब्रोकरेज तज्ज्ञांनी मारुती सुझुकी, टाटा स्टील, डॉ. रेड्डीजसह अनेक शेअर्सची खरेदीसाठी शिफारस केली आहे.
  • आजच्या व्यवहारात एचडीएफसी बँक, येस बँक, इंडसइंड बँक, कोल इंडिया आणि एनटीपीसीसह अनेक शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणार आहे.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांमुळे, आज ६ जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात संथ असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १३ अंकांच्या सवलतीवर, २४,३४० च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार वधारित राहिला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २६१.७९ अंकांनी, म्हणजेच ०.३४ टक्क्यांनी वाढून ७७,७६३.९१ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९५.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३९ टक्क्यांनी वाढून २४,२७०.८५ अंकांवर स्थिरावला. बँक निफ्टी निर्देशांक शुक्रवारी ९३.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१६% ने घसरून ५७,९३८.५० वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, जिगर एस. पटेल यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये मारुती सुझुकी इंडिया, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज आणि टाटा स्टील यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या आज गुंतवणूकदार रॅलिस इंडिया, ह्युंदाई मोटर आणि केन्स टेक्नॉलॉजी इंडिया या तीन शेअर्सची खरेदी करू शकतात.

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एचडीएफसी बँक, वेदांता तेल आणि वायू, येस बँक, वेदांत पॉवर, इंडसइंड बँक, एनबीसीसी इंडिया, गोदरेज कंझ्युमर, फोर्टिस हेल्थकेअर, राज्य-संचालित गृहनिर्माण आणि शहरी विकास महामंडळ, कोटक महिंद्रा बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची निवड केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये पारादीप फॉस्फेट्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस, ओरिएंट सिमेंट, पिरामल फार्मा आणि यूटीआय असेट मॅनेजमेंट कंपनी यांचा समावेश आहे.

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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये इंडसइंड बँक लि., टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लि., वरुण बेवरेजेस लि., एनटीपीसी लि., कोल इंडिया लि., एबीबी इंडिया लि., ॲस्ट्रल लि. आणि ब्रिगेड एंटरप्रायझेस लि. यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Experts recommend top stock picks as sensex nifty likely to open flat today at 6 july 2026

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Published On: Jul 06, 2026 | 09:43 AM

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