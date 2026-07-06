Share Market Today: आजच्या व्यवहारात ‘हे’ शेअर्स देऊ शकतात दमदार परतावा; तज्ज्ञांनी केली शिफारस, वाचा सविस्तर

Market Outlook: Sensex आणि Nifty ची तेजी कायम राहणार की…? ‘या’ चार प्रमुख घटकांवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं
शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजार वधारित राहिला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २६१.७९ अंकांनी, म्हणजेच ०.३४ टक्क्यांनी वाढून ७७,७६३.९१ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९५.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३९ टक्क्यांनी वाढून २४,२७०.८५ अंकांवर स्थिरावला. बँक निफ्टी निर्देशांक शुक्रवारी ९३.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१६% ने घसरून ५७,९३८.५० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, जिगर एस. पटेल यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये मारुती सुझुकी इंडिया, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज आणि टाटा स्टील यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या आज गुंतवणूकदार रॅलिस इंडिया, ह्युंदाई मोटर आणि केन्स टेक्नॉलॉजी इंडिया या तीन शेअर्सची खरेदी करू शकतात.
आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एचडीएफसी बँक, वेदांता तेल आणि वायू, येस बँक, वेदांत पॉवर, इंडसइंड बँक, एनबीसीसी इंडिया, गोदरेज कंझ्युमर, फोर्टिस हेल्थकेअर, राज्य-संचालित गृहनिर्माण आणि शहरी विकास महामंडळ, कोटक महिंद्रा बँक या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची निवड केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये पारादीप फॉस्फेट्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस, ओरिएंट सिमेंट, पिरामल फार्मा आणि यूटीआय असेट मॅनेजमेंट कंपनी यांचा समावेश आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये इंडसइंड बँक लि., टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लि., वरुण बेवरेजेस लि., एनटीपीसी लि., कोल इंडिया लि., एबीबी इंडिया लि., ॲस्ट्रल लि. आणि ब्रिगेड एंटरप्रायझेस लि. यांचा समावेश आहे.