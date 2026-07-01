OYO ची पेरेंट कंपनी Prism आणणार 6650 कोटींचा IPO; कंपनीने तयार केला ‘हा’ मोठा गेमप्लॅन

Prism IPO: सध्या शेअर बाजारात अनेक कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. अलीकडेच अनेक कंपन्यांनी IPO टप्प्यात प्रवेश केला आहे, ज्यामुळे लोकांना शेअर्स खरेदी करण्याची संधी मिळाली आहे. आता, या स्पर्धेत आणखी एका कंपनीने उडी घेतली आहे: प्रिझम, एक हॉस्पिटॅलिटी टेक्नॉलॉजी कंपनी जी ओयोची मूळ कंपनी म्हणजे पॅरेंट कंपनी आहे ती देखील मैदानात उतरली आहे.
जूनमध्ये बंपर GST कलेक्शन, आकडा 1.94 लाख कोटींवर; महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल स्थानी, आता वस्तू स्वस्त होतील की महागाई वाढेल?
अलीकडील वृत्तांनुसार, OYO ची मूळ कंपनी, प्रिझम, आयपीओ बाजारात प्रवेश करण्याची योजना आखत आहे. ही हॉस्पिटॅलिटी, हॉटेल आणि रूम बुकिंग तंत्रज्ञान कंपनी जनतेला प्रथमच तिचे शेअर्स खरेदी करून भागधारक होण्याची संधी देणार आहे. कंपनीचे बाजारातून एकूण ₹६,६५० कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उद्देशाने, कंपनीने शेअर बाजार नियामक, सेबीकडे आपली नवीन कागदपत्रे सादर केली आहेत.
या आयपीओमधून मिळणारा संपूर्ण निधी कंपनीला जाणार आहे. हा संपूर्ण आयपीओ एक ‘फ्रेश इश्यू’ आहे, म्हणजेच कंपनी पूर्णपणे नवीन शेअर्स जारी करत आहे. यात कोणतीही OFS म्हणजेच ऑफर फॉर सेल नाही. याचा सरळ अर्थ असा आहे की ओयोचे जुने गुंतवणूकदार जसे की संस्थापक रितेश अग्रवाल, सॉफ्टबँक, मायक्रोसॉफ्ट, एअरबीएनबी त्यांचे जुने शेअर्स विकत नाहीत. या आयपीओमधून मिळणारा सर्व निधी वैयक्तिक खिशात न जाता थेट ओयोला जाणार आहे.
या आयपीओमधून मिळणाऱ्या निधीबाबत कंपनीची दोन प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. पहिले म्हणजे, कंपनी हा निधी आपले ₹४,९८७.५ कोटींचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरेल. कोणतेही थकीत कर्ज प्रथम फेडले जाईल. यानंतर, उर्वरित निधीचा वापर दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी आणि कंपनीचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी केला जाईल.
पण मुख्य आयपीओपूर्वी, कंपनी काही प्रमुख गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ₹१,३३० कोटी देखील उभारू शकते. जर असे झाले, तर सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या आयपीओचा आकार कमी होईल. प्रिझमने डिसेंबर २०२५ मध्ये गोपनीयपणे आपली कागदपत्रे दाखल केली होती आणि आता त्याला सेबीची मंजुरी मिळाली आहे. याचा अर्थ कंपनी लवकरच आपला आयपीओ आणू शकते.
DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, जुलैपासून पगारात होणार मोठी वाढ; DA 3 टक्क्यांनी वाढणार