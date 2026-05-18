Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Stock Market Today At 18 May 2026 Sensex Nifty Likely To Open Lower Amid Weak Global Cues

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Update: आज भारतीय शेअर बाजारात नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारातील कमजोर संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीतील दबावामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आजच्या व्यवहाराकडे लागले आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 09:25 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Follow Us:
Follow Us:
  • गिफ्ट निफ्टीतील घसरणीमुळे आज बाजार लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी डीएलएफ, बीईएल, एनटीपीसीसह अनेक शेअर्स खरेदीचा सल्ला दिला आहे.
  • इंडियन ऑइल, ओला इलेक्ट्रिक आणि टाटा स्टील या शेअर्सवर आज गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहणार आहे.
India Share Market Update: १८ मे रोजी आज भारतीय शेअर बाजारात आठवड्याची सुरुवात लाल रंगात होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सोमवारी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १०५ अंकांच्या सवलतीवर, २३,५३९ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

शुक्रवारी, नफावसुलीमुळे भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला आणि निफ्टी ५० २३,६५० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स १६०.७३ अंकांनी, म्हणजेच ०.२१ टक्क्यांनी घसरून ७५,२३७.९९ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४६.१० अंकांनी, म्हणजेच ०.१९ टक्क्यांनी घसरून २३,६४३.५० वर स्थिरावला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ४१८.६० अंकांनी, म्हणजेच ०.७७ टक्क्यांनी घसरून ५३,७१०.३५ अंकांवर बंद झाला. आठवड्याभरात बँक निफ्टी निर्देशांकात २.८९ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मास्टर कॅपिटल सर्व्हिसेसचे मुख्य संशोधन अधिकारी, रवी सिंग यांनी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांना १० शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये डीएलएफ, कोफोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), एसआरएफ, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, एनटीपीसी, ऑरोबिंदो फार्मा, कोल इंडिया, हिंदुस्तान झिंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) या शेअर्सचा समावेश आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार लॅटेंट व्ह्यू ॲनालिटिक्स लिमिटेड, ॲम्बर एंटरप्रायझेस इंडिया लिमिटेड, ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड आणि श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड हे शेअर्स खरेदी करू शकतात.

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनिी आज गुंतवणूकदारांना ॲस्ट्राझेनेका फार्मा, सुझलॉन एनर्जी आणि प्रिझम जॉन्सन या तीन शेअर्सची खरेदी आणि विक्री करण्याचा सल्ला दिला आहे. आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक, जिगर एस. पटेल यांनी पुढील १-२ आठवड्यांसाठी खरेदी करण्यासाठी कोटक महिंद्रा बँक, अशोक लेलँड आणि बिकाजी फूड्स इंटरनॅशनल या स्टॉक्सची निवड केली आहे.

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार इंडियन ऑइल, ओला इलेक्ट्रिक, जेएसडब्ल्यू सिमेंट, व्होडाफोन आयडिया, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, पॉवर फायनान्स, भारतीय पोलाद प्राधिकरण, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोचीन शिपयार्ड, प्रीमियर एनर्जीज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, दिल्लीवरी, एमक्योर फार्मा, एनसीसी या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, हेल्थकेअर ग्लोबल एंटरप्रायझेस, ग्राइंडवेल नॉर्टन आणि हिंदुस्तान ऑइल एक्सप्लोरेशन कंपनी या शेअर्सची शिफारस केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Stock market today at 18 may 2026 sensex nifty likely to open lower amid weak global cues

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 09:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
1

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?
2

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर
3

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड
4

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

May 18, 2026 | 09:25 AM
Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

May 18, 2026 | 09:21 AM
Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

May 18, 2026 | 09:20 AM
Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 09:00 AM
मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

May 18, 2026 | 08:57 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

May 18, 2026 | 08:48 AM
VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

May 18, 2026 | 08:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM