Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Bhandara Crime Another Outrageous Incident In Bhandara 5 Year Old Girl Abused Assaulted In A Field Beaten And

Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापजनक घटना! 5 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; शेतात नेलं, मारहाण केलं आणि…

भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी येथे 5 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. आई-वडील घरी नसल्याचा फायदा घेत आरोपीने मुलीला शेतात नेत मारहाण करून अत्याचार केला. पोलिसांनी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 08:23 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • 5 वर्षीय चिमुकलीला शेतात नेत अत्याचार केल्याचा आरोप
  • आईच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला तातडीने अटक केली
  • POCSO कायद्यानुसार गुन्हा दाखल; पुढील तपास सुरू
भंडारा: भंडारा जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका पाच वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घरात कोणीच नसल्याचे संधी साधत आरोपीने चिमुकलेला शेतात नेत मारहाण केली. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केले. घडलेली घटना, भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी येथे घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील नराधमाचे नाव आशिष टेंभुर्णे (वय 30) असे आहे. पीडित मुलीचे आई-वडील घरी नव्हते. हे बघून एका नराधमाने पीडित चिमुकलेला शेतात नेत मारहाण केले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. सायंकाळी आई घरी जेव्हा परत नाही तेव्हा चिमुकलीने घडलेला सगळा प्रकार आपल्या आईला सांगितला. हे ऐकताच आईने तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. आईच्या तक्रारीवरून लाखनी पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधनात्मक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तातडीने आरोपीला अटक केली. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.

Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?

संतापजनक! अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ केले व्हायरल; आरोपी नात्यातील

 भंडारा जिल्ह्यातून एक अत्यंत संताप जनक बातमी आणि नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका सोळा वर्षे अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर नराधम आरोपी याने तिचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ते पिढी तिच्या कुटुंबीयाच्या मोबाईलवर वायरल केल्याचे देखील केले आहे. विशेष म्हणजे आरोपी हा तिच्या नात्यातीलच असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पीडित मुलगी ही 16 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी आहे. पीडित मुलगी आणि मुख्य आरोपी हे दोघेही एकमेकांचे नातेवाईक आहे. याच महत्त्वाचा गैरफायदा घेत आरोप यांना आधी तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढली आणि त्यानंतर तिच्यावर बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या घृणास्पद कृत्याचे व्हिडिओ त्याने तयार केले. आणि हे थेट व्हिडिओ मुलीच्या कुटुंबीयांच्या मोबाईलवर पाठवून ते वायरल केले. याप्रकरणी भंडारा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून गोंदिया जिल्ह्यातून दोन आरोपींना अटक केली आहे.

Inder Kaur Death : संगीतसृष्टी हादरली! उभरत्या गायिकेची हत्या? वाहत्या कालव्यात मिळाला मृतदेह, Music Industry मध्ये खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी येथे घडली.

  • Que: आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: आरोपीचे नाव आशिष टेंभुर्णे (वय 30) आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणत्या कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला?

    Ans: पोलिसांनी बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

Web Title: Bhandara crime another outrageous incident in bhandara 5 year old girl abused assaulted in a field beaten and

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 08:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: पुण्यातील कोंढव्यात तणाव! मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमने सामने; पोलीस ठाण्यावर दगडफेक
1

Pune Crime: पुण्यातील कोंढव्यात तणाव! मुलांच्या भांडणातून दोन गट आमने सामने; पोलीस ठाण्यावर दगडफेक

Pune Crime: पुण्यात भररस्त्यात हत्या! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 41 वर्षीय व्यक्तीचा खून
2

Pune Crime: पुण्यात भररस्त्यात हत्या! अनैतिक संबंधांच्या संशयातून 41 वर्षीय व्यक्तीचा खून

Navi Mumbai Crime : खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी! ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत
3

Navi Mumbai Crime : खारघर पोलिसांची मोठी कामगिरी! ९४.७४ लाखांचा मुद्देमाल मुळ मालकांना परत

Parbhani Crime: परभणीत थरार! कोयत्याने सपासप वार; तरुणाचा पंजा मनगटापासून वेगळा
4

Parbhani Crime: परभणीत थरार! कोयत्याने सपासप वार; तरुणाचा पंजा मनगटापासून वेगळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापजनक घटना! 5 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; शेतात नेलं, मारहाण केलं आणि…

Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापजनक घटना! 5 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; शेतात नेलं, मारहाण केलं आणि…

May 20, 2026 | 08:23 AM
Numberlogy: विनायक चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल नोकरी व्यवसायात फायदा

Numberlogy: विनायक चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल नोकरी व्यवसायात फायदा

May 20, 2026 | 08:20 AM
महाराष्ट्रात आहे देशातील सर्वात मोठे शनि मंदिर, इथे कसे पोहचायचे ते जाणून घ्या

महाराष्ट्रात आहे देशातील सर्वात मोठे शनि मंदिर, इथे कसे पोहचायचे ते जाणून घ्या

May 20, 2026 | 08:13 AM
ऑपरेशनशिवाय कायमचा बरा होईल मूळव्याध! दैनंदिन आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, वेदनांपासून मिळेल आराम

ऑपरेशनशिवाय कायमचा बरा होईल मूळव्याध! दैनंदिन आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, वेदनांपासून मिळेल आराम

May 20, 2026 | 08:01 AM
Raw Mango Pickle: १० मिनिटांमध्ये कच्च्या कैरीपासून बनवा चटपटीत आंबट तिखट लोणचं, डाळभाताची वाढेल रंगतदार चव

Raw Mango Pickle: १० मिनिटांमध्ये कच्च्या कैरीपासून बनवा चटपटीत आंबट तिखट लोणचं, डाळभाताची वाढेल रंगतदार चव

May 20, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात बदल! पुन्हा वाढल्या किंमती, ग्राहक झाले हैराण

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात बदल! पुन्हा वाढल्या किंमती, ग्राहक झाले हैराण

May 20, 2026 | 07:49 AM
Airtel ची ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लाँच; 5G स्लायसिंगमुळे यूजर्सना मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क अनुभव

Airtel ची ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लाँच; 5G स्लायसिंगमुळे यूजर्सना मिळणार सुपरफास्ट नेटवर्क अनुभव

May 20, 2026 | 07:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM