Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापजनक घटना! 5 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; शेतात नेलं, मारहाण केलं आणि…

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील नराधमाचे नाव आशिष टेंभुर्णे (वय 30) असे आहे. पीडित मुलीचे आई-वडील घरी नव्हते. हे बघून एका नराधमाने पीडित चिमुकलेला शेतात नेत मारहाण केले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. सायंकाळी आई घरी जेव्हा परत नाही तेव्हा चिमुकलीने घडलेला सगळा प्रकार आपल्या आईला सांगितला. हे ऐकताच आईने तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. आईच्या तक्रारीवरून लाखनी पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधनात्मक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तातडीने आरोपीला अटक केली. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातून एक अत्यंत संताप जनक बातमी आणि नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका सोळा वर्षे अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर नराधम आरोपी याने तिचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ते पिढी तिच्या कुटुंबीयाच्या मोबाईलवर वायरल केल्याचे देखील केले आहे. विशेष म्हणजे आरोपी हा तिच्या नात्यातीलच असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
पीडित मुलगी ही 16 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी आहे. पीडित मुलगी आणि मुख्य आरोपी हे दोघेही एकमेकांचे नातेवाईक आहे. याच महत्त्वाचा गैरफायदा घेत आरोप यांना आधी तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढली आणि त्यानंतर तिच्यावर बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या घृणास्पद कृत्याचे व्हिडिओ त्याने तयार केले. आणि हे थेट व्हिडिओ मुलीच्या कुटुंबीयांच्या मोबाईलवर पाठवून ते वायरल केले. याप्रकरणी भंडारा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून गोंदिया जिल्ह्यातून दोन आरोपींना अटक केली आहे.
Ans: ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी येथे घडली.
Ans: आरोपीचे नाव आशिष टेंभुर्णे (वय 30) आहे.
Ans: पोलिसांनी बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.