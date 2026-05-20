महाराष्ट्रात आहे देशातील सर्वात मोठे शनि मंदिर, इथे कसे पोहचायचे ते जाणून घ्या

महाराष्ट्रात कुठे आहे शनिशिंगणापुर?
शनिशिंगणापुर मंदिर हे महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात वसले आहे. ही जागा शिर्डीपासून ७० किलोमीटर लांब आहे. असं मानलं जात की, येथे स्थापित केलेली काळ्या दगडाची शिला ही भगवान शनीचे स्वयंभू रूप आहे. हेच कारण आहे की, या मंदिराला देशातील सर्वात मोठे शनिमंदिर मानले जाते. इथे शनिवारी किंवा शनि जयंतीनिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते.
मंदिराची खासियत काय आहे?
शनिशिंगणापुर येथील हे मंदिर फक्त परंपरेसाठीच नाही तर मंदिराची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे याचे भगवान शनि गर्भागृहात नाही तर खुल्या आकाशाखाली विराजमान आहेत. मोठ्या काळापर्यंत या गावातील लोकांच्या घरात दरवाजे देखील नव्हते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, लोकांचा विश्वास होता की, शनिदेव त्यांची रक्षा करतोय आणि तो नेहमीच वाईट प्रकोपापासून लोकांचे रक्षण करतो.
शनिशिंगणापुरला कसं जायचं?
जर तुम्हाला शनिशिंगणापुरला जायचे असेल तर सर्वात सोपा मार्ग हा शिर्डी येथून जाणे आहे. तुम्ही रेल्वेने शिर्डीला पोहचू शकता ज्यानंतर टॅक्सी करुन इथे पोहचता येते. रस्ते मार्ग निवडत असाल तर तुम्ही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे किंवा मुंबई-नाशिक महामार्ग वापरून पुढे शिर्डी किंवा अहमदनगर मार्गे शनी शिंगणापूरला पोहचता येते.
दर्शनावेळी लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी
शनिजयंती किंवा शनिवारी इथे प्रचंड गर्दी असते ज्यामुळे गर्दी नको हवी असेल तर इतर दिवशी जा. मंदिरात मोहरीचे तेल, काळे तीळ आणि फुले वाहून पूजा केली जाते. अनेक लोक शनिदोष, साडेसाती आणि अनेक समस्यांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी इथे विशेष पूजा देखील करतात. मंदिर परिसरता साफसफाईची विशेष काळजी घेतली जाते आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणे इथे अनिवार्य मानले जाते.