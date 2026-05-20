महाराष्ट्रात आहे देशातील सर्वात मोठे शनि मंदिर, इथे कसे पोहचायचे ते जाणून घ्या

Shani Temple : महाराष्ट्रात शनिदेवाचे सर्वात मोठे मंदिर वसले आहे. इथे भाविक अनेक समस्या दूर करण्यासाठी विशेष पूजा करतात. बऱ्याच काळापासून इथे लोकांच्या घराला दरवाजे नसायचे कारण भाविकांचा असा विश्वास होता की शनिदेव त्यांच्या घराचे रक्षण करत आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 08:13 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ श्रद्धा आणि अनोख्या परंपरांमुळे देशभर चर्चेत असते.
  • येथे भक्त मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येतात आणि विशेष पूजाही केली जाते.
  • या ठिकाणाशी संबंधित काही परंपरा आणि श्रद्धा आजही लोकांमध्ये विशेष आकर्षणाचा विषय ठरतात.
शनि देवता हिंदू धर्मातील प्रमुख देवी-देवतांपैकी एक आहेत. देशात त्यांची अनेक मंदिरे आहेत पण तुम्हाला माहिती आहे का? महाराष्ट्रात शनि देवाचे सर्वात मोठे मंदिर असल्याचे म्हटले जाते. तुम्हालाही शनि देवाची पूजा-अर्चा करायची असल्यास तुम्ही या मंदिराला भेट देऊ शकता. आम्ही बोलत आहोत महाराष्ट्राच्या शनिशिंगणापुरया ठिकाणाबद्दल… हे मंदिर श्रद्धा आणि आस्थेसाठी देशभर प्रसिद्ध आहे. इथे शनिदेव खुल्या आकाशाच्या खाली विराजमान आहेत आणि हिच या जागेची मोठी खासियत आहे. चला इथे कसं जायचं आणि या ठिकाणाची खासियत काय याविषयी जरा सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

महाराष्ट्रात कुठे आहे शनिशिंगणापुर?

शनिशिंगणापुर मंदिर हे महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात वसले आहे. ही जागा शिर्डीपासून ७० किलोमीटर लांब आहे. असं मानलं जात की, येथे स्थापित केलेली काळ्या दगडाची शिला ही भगवान शनीचे स्वयंभू रूप आहे. हेच कारण आहे की, या मंदिराला देशातील सर्वात मोठे शनिमंदिर मानले जाते. इथे शनिवारी किंवा शनि जयंतीनिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते.

मंदिराची खासियत काय आहे?

शनिशिंगणापुर येथील हे मंदिर फक्त परंपरेसाठीच नाही तर मंदिराची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे याचे भगवान शनि गर्भागृहात नाही तर खुल्या आकाशाखाली विराजमान आहेत. मोठ्या काळापर्यंत या गावातील लोकांच्या घरात दरवाजे देखील नव्हते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, लोकांचा विश्वास होता की, शनिदेव त्यांची रक्षा करतोय आणि तो नेहमीच वाईट प्रकोपापासून लोकांचे रक्षण करतो.

शनिशिंगणापुरला कसं जायचं?

जर तुम्हाला शनिशिंगणापुरला जायचे असेल तर सर्वात सोपा मार्ग हा शिर्डी येथून जाणे आहे. तुम्ही रेल्वेने शिर्डीला पोहचू शकता ज्यानंतर टॅक्सी करुन इथे पोहचता येते. रस्ते मार्ग निवडत असाल तर तुम्ही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे किंवा मुंबई-नाशिक महामार्ग वापरून पुढे शिर्डी किंवा अहमदनगर मार्गे शनी शिंगणापूरला पोहचता येते.

दर्शनावेळी लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी

शनिजयंती किंवा शनिवारी इथे प्रचंड गर्दी असते ज्यामुळे गर्दी नको हवी असेल तर इतर दिवशी जा. मंदिरात मोहरीचे तेल, काळे तीळ आणि फुले वाहून पूजा केली जाते. अनेक लोक शनिदोष, साडेसाती आणि अनेक समस्यांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी इथे विशेष पूजा देखील करतात. मंदिर परिसरता साफसफाईची विशेष काळजी घेतली जाते आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणे इथे अनिवार्य मानले जाते.

Published On: May 20, 2026 | 08:13 AM

Nagpur Crime: 'मला वाचवा…' म्हणत आईला फोन, काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह कबरीतून काढले बाहेर आणि…

पाठ- सांध्यांमध्ये कायमच वेदना होतात? Vitamin D ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश

हुशशश… Iran युद्ध संपुष्टात येणार! Donald Trump यांचा मोठा दावा, 'तेलाच्या किमती क्रॅश होतील…'

Nagpur Orange City: 'ऑरेंज सिटी' म्हणून 'या' शहराची ओळख आहे खास; जाणून घ्या इथल्या संत्र्यांचा रंजक इतिहास..

Chemist Strike: देशभरात आज औषध विक्रेत्यांचा संप; 15 लाख केमिस्ट्स राहणार बंद, तुमच्या राज्यातील स्थिती काय?

"न्यायाच्या संघर्षाची कहाणी उलगडणार"; 'The Maharashtra Files'च्या ट्रेलरने वाढवली उत्सुकता, दमदार संवादांनी वेधलं लक्ष

Google I/O 2026: फोनला हात न लावताच होणार अनेक कामं! Gemini-Powered स्मार्ट ग्लासेसची झाली एंट्री, वाचा फीचर्स

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

