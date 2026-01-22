Indian Stock Market: जागतिक तणाव ओसरताच शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स–निफ्टीत मोठी झेप

Indian Stock Market: भारतीय शेअर बाजारात गुरुवारी २२ जानेवारीला लक्षणीय आणि सकारात्मक तेजी दिसून आली. ग्रीनलँडवरील भू-राजकीय तणाव कमी झाल्याने देशांतर्गत गुंतवणूकदारांमध्ये लक्षणीय उत्साह निर्माण झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत झालेल्या तेजीमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफच्या धमक्यांपासून माघार घेतल्यानंतर आशियाई आणि अमेरिकन बाजारांमध्येही तेजी दिसून आली.
बीएसईचा ३० शेअर्सचा सेन्सेक्स निर्देशांक ८२७ अंकांनी वाढून ८२,७३७ वर पोहोचला. दरम्यान, एनएसईचा ५० शेअर्सचा निफ्टी २६२ अंकांनी वाढून २५,४२० वर पोहोचला. बऱ्याच काळानंतर पहिल्यांदाच सर्व सेन्सेक्स शेअर्स हिरव्या रंगात व्यवहार करत आहेत. ग्रीनलँडवरील भू-राजकीय तणाव कमी होणे हे बाजारात या तेजीचे मुख्य कारण मानले जाते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, ग्रीनलँड करारासाठी एक चौकट तयार झाली आहे आणि ते मित्र राष्ट्रांवर टॅरिफ लादणार नाहीत. १ फेब्रुवारीपासून लागू होणारे युरोपीय देशांवरील प्रस्तावित कर आता पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
गुंतवणूकदारांनी ग्रीनलँड करारासाठी नवीन चौकटीचे स्वागत केल्याने बुधवारी अमेरिकन शेअर बाजार वधारला. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी ५८८.६४ अंकांनी किंवा १.२१ टक्क्यांनी वाढून ४९,०७७.२३ या विक्रमी उच्चांकावर बंद झाली. एस अँड पी ५०० आणि नॅस्डॅक कंपोझिटमध्येही अनुक्रमे १.१६ टक्के आणि १.१८ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. आशियाई बाजारात वॉल स्ट्रीटच्या तेजीमुळे गुंतवणूकदार सुखावले, जपानचा निक्केई २२५ निर्देशांक १.०७ टक्क्यांनी वाढला. दक्षिण कोरियाचा कोस्पी १.६२ टक्क्यांनी वाढीसह ५,००० चा टप्पा ओलांडला. निफ्टी देखील १४२ अंकांच्या प्रीमियमवर व्यवहार करत होता, जो भारतीय बाजारासाठी गॅप-अप ओपनिंग दर्शवितो.
या शेअर बाजारातील तेजीत, Nvidia च्या शेअर्सच्या किमतीत २.८७ टक्क्यांनी नेत्रदीपक वाढ झाली. AMD च्या शेअर्समध्ये ७.७१ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आणि Intel च्या शेअर्समध्ये ११.७२ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली. तथापि, Netflix च्या शेअर्समध्ये २.२ टक्क्यांनी घसरण झाली, तर युनायटेड एअरलाइन्सच्या शेअर्समध्ये २.२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ग्रीनलँडवरील भू-राजकीय तणाव थंडावल्याने जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर झाल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड तेल ०.४९ टक्क्यांनी वाढून ६५.२४ प्रति बॅरल झाले, ज्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रात स्थिरता कायम राहिली.
राजकीय तणाव कमी झाल्यामुळे आणि शेअर बाजारात जोखीम कमी झाल्यामुळे सुरक्षित मालमत्ता मानल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या किमती घसरल्या. सोन्याच्या किमती ०.८ टक्क्यांनी घसरल्याने ही गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांदीचा भावही १.३ टक्क्यांनी घसरून ९१.८६ वर आला. डिसेंबरमध्ये सलग चौथ्या महिन्यात जपानची निर्यात वाढली, जी जागतिक व्यापारात सुधारणा दर्शवते. नोव्हेंबरमध्ये ६.१ टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर, डिसेंबरमध्ये एकूण निर्यात मूल्यानुसार ५.१ टक्क्यांनी वाढली.