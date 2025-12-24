Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

New Zealand Visa: न्यूझीलंडचा मोठा निर्णय, भारतीय व्यावसायिकांना मिळणार ४ वर्षांचा वर्क व्हिसा

न्यूझीलंडने त्यांच्या मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत प्रवासाच्या तरतुदी शिथिल केल्या आहेत. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासानंतर दीर्घकालीन वर्क व्हिसा मिळू शकेल. भारतीय व्यावसायिकांना देखील काम करता येईल.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:33 AM
New Zealand Visa: न्यूझीलंडचा मोठा निर्णय, भारतीय व्यावसायिकांना मिळणार ४ वर्षांचा वर्क व्हिसा

New Zealand Visa: न्यूझीलंडचा मोठा निर्णय, भारतीय व्यावसायिकांना मिळणार ४ वर्षांचा वर्क व्हिसा (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • न्यूझीलंडने प्रवासी नियम केले शिथिल
  • भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळणार व्हिसा
  • ५,००० भारतीय व्यावसायिकांना करता येणार काम

New Zealand Visa: न्यूझीलंडने त्यांच्या मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत प्रवासाच्या तरतुदी शिथिल केल्या आहेत. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासानंतर दीर्घकालीन वर्क व्हिसा मिळू शकेल आणि योग प्रशिक्षक आणि हटिल शेफसह ५,००० भारतीय व्यावसायिकांना तेथे काम करता येईल. दोन्ही देशांनी सोमवारी मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वाटाघाटी संपल्याची घोषणा केली. त्यावर स्वाक्षरी होण्याची आणि सुमारे सात ते आठ महिन्यांत अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्‌यात या कराराला मान्यता दिली. हा करार न्यूझीलंडच्या संसदेकडून मंजुरी मिळण्याचीही वाट पाहत आहे.

हेही वाचा: Stock Market Today: आज शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता, गुंतवणूकदारांसाठी ‘हे’ शेअर्स ठरणार फायदेशीर

या करारांतर्गत, न्यूझीलंडने प्रथमच कोणत्याही देशासोबत विद्यार्थी गतिशीलता आणि अभ्यासोत्तर कामाचा व्हिसा करार केला आहे. संख्यात्मक मर्यादा नाही आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून २० तास काम करण्याचा अधिकार आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, गतिशीलतेच्या बाबतीत, न्यूझीलंडमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता पदवी अभ्यासक्रम केल्यास दोन वर्षांचा वर्किंग व्हिसासाठी पात्रता असेल, जर त्यांनी ऑनर्ससह बॅचलर पदवी किंवा स्टेम अर्थात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली असेल तर तीन वर्षांचा वर्किंग व्हिसासाठी असेल पात्रता आणि यूझीलंडमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असेल तर चार वर्षांचा वर्किंग व्हिसासाठी पात्रता असेल.

त्यांनी असेही सांगितले की, योग प्रशिक्षक, शेफ, व्यावसायिक, आयटी व्यावसायिक, शिक्षक, परिचारिका यांसारख्या अंदाजे ५,००० भारतीय व्यावसायिकांना न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासाठी व्यावसायिक व्हिसा मिळेल. अंदाजे १२,००० भारतीय विद्यार्थी सध्या न्यूझीलंडमध्ये विविध अभ्यासक्रमांमध्ये नोंदणीकृत आहेत. हा करार नवीन तात्पुरत्या रोजगार प्रवेश व्हिसाद्वारे कुशल नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना कुशल रोजगाराचे मार्ग प्रदान करतो. त्यात कोणत्याही वेळी ५,००० व्हिसाचा कोटा आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा वास्तव्य समाविष्ट आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की हे विद्यमान व्हिसा मार्गाव्यतिरिक्त आहे.

हेही वाचा: Aadhaar Pan Linking: पॅन-आधार लिंक करण्यासाठी शेवटची संधी! दुर्लक्ष केल्यास बसू शकतो मोठा आर्थिक फटका

व्यावसायिक आणि कुशल कामगार विद्यमान व्हिसा व्यवस्थांअंतर्गत (जसे की मान्यताप्राप्त नियोक्ता कार्य व्हिसा, कुशल स्थलांतरित श्रेणी निवास व्हिसा, इ.) न्यूझीलंडमध्ये अर्ज करणे सुरू ठेवू शकतात. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे भारतीय नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सध्याच्या व्हिसा श्रेणींची जागा घेत नाही किंवा त्यांना कमकुवत करत नाही. त्याऐवजी, ते तात्पुरत्या रोजगारासाठी प्राधान्य, एफटीए-लिंक्ड चचॅनेल प्रदान करून एकूण हालचाली चौकटीचा विस्तार करते. याव्यतिरिक्त, वर्किंग हॉलिडे व्हिसाच्या अंतर्गत. न्यूझीलंड दरवर्षी १,००० तरुण भारतीयांना १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी बहु-प्रवेश व्हिसा देईल. करारामध्ये आरोग्य आणि पारंपारिक औषध सेवांवरील करार देखील समाविष्ट आहे, जी आरोग्याशी संबंधित सेवा आणि पारंपारिक औषध सेवांमध्ये व्यापार सुलभ करेल.

Web Title: Indian students long term work visa in new zealand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 09:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?
1

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?
2

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर
3

Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर

US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला
4

US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM