Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Sanjay Raut Slams Pm Narendra Modi And Central Government Over Petrol Diesel Hike

“लोकांनी महागाईमुळे त्रास सहन करा किंवा जय श्रीराम म्हणा,” संजय राऊत यांची मोदी सरकारवर आगपाखड

पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या दरांवरून आणि इंधन टंचाईमुळे देशभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 02:55 PM
Sanjay Raut slams PM Narendra Modi

"महागाईमुळे त्रास सहन करावा किंवा जय श्रीराम म्हणा," संजय राऊत यांची मोदी सरकारवर आगपाखड

Follow Us:
Follow Us:
  • संजय राऊत यांनी आज (मंगळवार, १९ मे) माध्यमाशी संवाद साधत विविध विषयांवर चर्चा
  • पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या दरांवरून आणि इंधन टंचाईमुळे देशभरात चिंतेचे वातावरण
  • वाढती महागाई मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांमध्ये भीती निर्माण – संजय राऊत
पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या दरांवरून आणि इंधन टंचाईमुळे देशभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. “सध्या लोकांकडे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. महागाईमुळे त्रास सहन करावा किंवा जय श्रीराम म्हणत शांत बसा,” अश्या शब्दांत त्यांनी निराशा व्यक्त केली आहे.

काय म्हणाले संजय राऊत?

संजय राऊत यांनी आज (मंगळवार, १९ मे) माध्यमाशी संवाद साधत विविध विषयांवर चर्चा केली. यावेळी ते म्हणाले, “सध्या पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर आहेत. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर त्यांनी देशवासीयांवर आर्थिक ताण टाकून हा दौरा केला आहे. भारतीय जनता पक्ष हा जमिनीवरचा पक्ष नाही. भाजपची सरकार हि गैरमार्गाने आलेली सरकार आहे. भाजप ज्यादिवशी फेअर निवडणुका घेईल तेव्हा त्यांना त्यांचं अस्तित्व समजेल. असं आणि प. बंगालमध्ये निवडणुकीत घोटाळे करून ते सत्तेवर आले आहेत. केरळच्या आणि तामिळनाडूच्या जनतेने त्यांना ते करून दिले नाही. जोपर्यंत जनता निर्भय होत नाही. तोपर्यंत जनतेला हा मार सहन करावा लागेल.,” असते ते म्हणाले.

NCP Politics: राष्ट्रवादीत नव्या चाणक्याची एन्ट्री ? सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांनी घेतली गुप्त भेट

अमेरिकेत अडाणी विरोधात असलेल्या खटल्यांबाबत ते पुढे म्हणाले, “अडाणी विरोधात अमेरिकेत खटले सुरु असताना मोदींनी थेट हस्तक्षेप करून ते काढून घेतले आहे. या खटल्यांमध्ये कोणती तडजोड झाली, हे फक्त मोदींना माहित आहे. पण देशाला अजूनही अनेक लोक खोट्या खटल्यांखाली तुरुंगात आहेत. अडाणीला जागतिक स्तरावर न्याय मिळाला, पण आमच्या किंवा सामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नाही,” असे ते म्हणाले. या

वाढत्या महागाईबाबत बोलताना संजय राऊत पुढे म्हणाले, “वाढती महागाई मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांमध्ये भीती निर्माण करत आहेत. या परिस्थितीमुळे आर्थिक अराजकता निर्माण होईल आणि सरकार मुस्लिम, पाकिस्तान किंवा इतर बाह्य घटकांवर लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करेल. पूर्वी महागाईविरोधात आंदोलने, महिला मोर्चे, विद्यार्थी रस्त्यावर उतरायचे आणि सरकारला जमतेच आवाज ऐकवायचे. परंतु सध्या असे आंदोलन करणे देशद्रोहाचा गुन्हा मानले जाते. आंदोलनकर्त्यांवर खोटी कलमे लावून त्यांना अटक केली जाते. त्यामुळे सामान्य लोक निष्प्रभ आणि असहाय्य राहतात. त्यामुळे आता सध्या लोकांकडे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. महागाईमुळे त्रास सहन करावा किंवा जय श्रीराम म्हणत शांत बसा,” असे उदगार त्यांनी काढले आहेत.

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Web Title: Sanjay raut slams pm narendra modi and central government over petrol diesel hike

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 02:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?
1

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट
2

India Nordic Summit : PM मोदी आज भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत होणार सहभागी; चार राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी घेणार भेट

India Norway Partnership : भारत-नॉर्वे संबंधांना नवी दिशा! क्लीन एनर्जी अन् ग्रीन शिपिंगला बळ; ‘हरित भागीदारी’वर शिक्कामोर्तब
3

India Norway Partnership : भारत-नॉर्वे संबंधांना नवी दिशा! क्लीन एनर्जी अन् ग्रीन शिपिंगला बळ; ‘हरित भागीदारी’वर शिक्कामोर्तब

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
4

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा

Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा

May 19, 2026 | 02:54 PM
“लोकांनी महागाईमुळे त्रास सहन करा किंवा जय श्रीराम म्हणा,” संजय राऊत यांची मोदी सरकारवर आगपाखड

“लोकांनी महागाईमुळे त्रास सहन करा किंवा जय श्रीराम म्हणा,” संजय राऊत यांची मोदी सरकारवर आगपाखड

May 19, 2026 | 02:53 PM
World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!

World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!

May 19, 2026 | 02:52 PM
Fuel Shortage Rumors: राज्यात अनेक पेट्रोल पंप बंद; ५ दिवसातल्या दुसऱ्या दरवाढीमुळे पंपांवर ड्रम घेऊन गर्दी

Fuel Shortage Rumors: राज्यात अनेक पेट्रोल पंप बंद; ५ दिवसातल्या दुसऱ्या दरवाढीमुळे पंपांवर ड्रम घेऊन गर्दी

May 19, 2026 | 02:41 PM
Satara news : शाहू कलामंदिर की ठेकेदारांचा अड्डा? लाखो खर्चूनही सुविधा गायब? मनुष्यबळ व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Satara news : शाहू कलामंदिर की ठेकेदारांचा अड्डा? लाखो खर्चूनही सुविधा गायब? मनुष्यबळ व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

May 19, 2026 | 02:39 PM
हत्तींच्या मस्तीने महिला पर्यटकाचा घेतला जीव, नक्की काय घडलं? कावेरी नदीतील दुर्घटनेचा Video Viral

हत्तींच्या मस्तीने महिला पर्यटकाचा घेतला जीव, नक्की काय घडलं? कावेरी नदीतील दुर्घटनेचा Video Viral

May 19, 2026 | 02:38 PM
भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

भारतात Motorola चा डबल धमाका! दमदार बॅटरी आणि तगड्या फीचर्ससह नव्या स्मार्टफोन्सची एंट्री… सुरुवातीची किंमत केवळ 13,999 रुपये

May 19, 2026 | 02:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM