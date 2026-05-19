Narmada River : महादेवांच्या आशीर्वादाने जन्मलेली नर्मदा नदी; भक्तांसाठी का आहे मोक्षदायिनी? जाणून घ्या तिची पौराणिक कथा

अशी एक दंतकथा देखील सांगितली जाते की, गंगा नदी देखील वर्षातून एकदा काळ्या गायीचे रूप घेऊन नर्मदेत स्नान करण्यासाठी येते. कारण नर्मदेच्या पाण्यात पाप नष्ट करण्याची अद्भुत शक्ती असल्याचे मानले जाते, म्हणून अनेक भक्त नर्मदा स्नान आणि दर्शनाला विशेष महत्त्व देतात.नर्मदेच्या तीरावर अनेक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रे आहेत. त्यामध्ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हे शिवभक्तांसाठी अत्यंत पवित्र स्थान मानले जाते. तसेच महेश्वर घाट हे ठिकाणही धार्मिक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.“नर्मदा परिक्रमा” ही हिंदू धर्मातील एक कठीण आणि पवित्र यात्रा मानली जाते. हजारो भक्त नर्मदेच्या दोन्ही तीरांवरून पायी प्रवास करून ही परिक्रमा पूर्ण करतात. श्रद्धेनुसार, नर्मदेची परिक्रमा केल्याने जीवनातील संकटे दूर होतात आणि मनाला आध्यात्मिक शांती मिळते. त्यामुळेच नर्मदा नदी केवळ जलस्रोत नसून श्रद्धा, भक्ती आणि अध्यात्माचे प्रतीक मानली जाते.
पुराणांनुसार, एकदा भगवान शिव अमरकंटक पर्वतावर कठोर तपश्चर्या करत होते. अनेक वर्षांच्या तपामुळे त्यांच्या शरीरातून घामाचे थेंब पृथ्वीवर पडले. त्या दिव्य थेंबांमधून एका सुंदर आणि तेजस्वी कन्येचा जन्म झाला. ही कन्या म्हणजेच नर्मदा. तिच्या निर्मळ स्वभावामुळे आणि दिव्य तेजामुळे देवतांनीही तिचे स्वागत केले.भगवान शिवांनी नर्मदेला आशीर्वाद देताना सांगितले की, “तू पृथ्वीवरील सर्व जीवांचे कल्याण करशील. तुझ्या केवळ दर्शनानेही भक्तांचे पाप नष्ट होतील.” त्यामुळे नर्मदा नदीला मोक्षदायिनी मानले जाते. अशी श्रद्धा आहे की गंगेत स्नान केल्याने जे पुण्य मिळते, ते नर्मदेच्या फक्त दर्शनाने मिळते.नर्मदेबाबत आणखी एक प्रसिद्ध कथा सांगितली जाते. गंगा नदी वर्षातून एकदा काळ्या गायीच्या रूपात नर्मदेत स्नान करण्यासाठी येते, कारण नर्मदेच्या पाण्यात सर्व पाप नष्ट करण्याची शक्ती आहे.नर्मदा नदीचा उगम अमरकंटक येथे झाला असल्याचे मानले जाते. तिच्या तीरावर वसलेले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हे हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. त्यामुळे नर्मदा नदी ही केवळ नदी नसून श्रद्धा, अध्यात्म आणि भक्तीचे प्रतीक मानली जाते.
