Jalna Crime: आईचा अपमान ठरला जीवघेणा; दगडाने ठेचून मित्राची हत्या, 8 तासांत आरोपींचा पर्दाफाश

Mira Bhayandar Crime : चाकू हल्ला प्रकरणात आता ATS ची एन्ट्री, आरोपीच्या मोबाईलमधून धक्कादायक माहिती उघड
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील हत्या झालेल्या व्यक्तींचे नाव मच्छिंद्र कोंडीबा दराडे (वर्ष 55) असे आहे. आरोपीचे नाव विनोद गोपीनाथ कुटे (वय 27), सोमनाथ प्रकाश गीते (वय २७) असे आहे. आरोपींनी दिलेल्या माहितीनुसार, 26 एप्रिलच्या रात्री तिघेही एकत्र बसून दारू पीत होते. दारू पिताना मच्छिंद्र दराडे यांनी विनोदच्या आईबद्दल अत्यंत अश्लील शब्द वापरले आणि तिला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली. एवढ्यावरच न थांबता मच्छिंद्र यांनी विनोदला सर्वांसमोर चापटही मारली होती. आपल्या आईचा झालेला अपमान आणि मिळालेली वागणूक यामुळे विनोदच्या मनात तीव्र राग निर्माण झाला होता. याच संतापाच्या भरात विनोद आणि त्याचा मित्र सोमीनाथ गिते या दोघांनी संगनमत करून मच्छिंद्र दराडे यांना शेतात गाठले आणि दगडाने त्यांचे डोके ठेचून त्यांची हत्या केली. या घटनेनंतर आरोपींनी पुराव्यांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथून पळ काढला.
पोलिसांनी कशी केली अटक?
पोलिस पथकाला गुप्त बातमीदारांकडून महत्वपूर्ण माहिती मिळाली की, या प्रकरणातील संशयित आरोपी विनोद गोपीनाथ कुटे (वय 27) आणि सोमीनाथ प्रकाश गिते (वय 27) हे बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथे लपून बसले आहेत. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तत्काळ सिंदखेडराजा येथे धाव घेऊन दोघांनाही ताब्यात घेतले. पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत आरोपींनी आपला गुन्हा कबूल केला आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल आणि दोन मोबाईल फोन असा ऐवज जप्त केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Ans: दारू पिताना झालेल्या वादातून आणि आईवरून झालेल्या शिवीगाळीमुळे हत्या झाली.
Ans: पोलिसांनी अवघ्या 8 तासांत गुन्ह्याचा उलगडा केला.
Ans: या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक करण्यात आली.