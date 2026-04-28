Jalna Crime: आईचा अपमान ठरला जीवघेणा; दगडाने ठेचून मित्राची हत्या, 8 तासांत आरोपींचा पर्दाफाश

जालना तालुक्यातील गोंदेगाव येथे दारूच्या नशेत झालेल्या वादातून 55 वर्षीय मच्छिंद्र दराडे यांची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी अवघ्या 8 तासांत दोन आरोपींना अटक करून गुन्ह्याचा उलगडा केला.

Updated On: Apr 28, 2026 | 12:47 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • दारूच्या नशेत वादातून निर्घृण हत्या
  • दगडाने ठेचून 55 वर्षीय व्यक्तीचा खून
  • पोलिसांनी 8 तासांत आरोपींना अटक
जालना: जालना तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आईला शिवीगाळ केल्याने मित्रानेच मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले. या प्रकरणाचा अवघ्या ८ तासांत छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश आले आहे. मृतांचा मुलगा पवन दराडे याने दिलेल्या फिर्यादीवरून जालना तालुका पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस प्रशासनाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने तांत्रिक बाबींच्या आधारे संशयितांचा शोध सुरू केला आणि आरोपीला जेरबंद केलं.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील हत्या झालेल्या व्यक्तींचे नाव मच्छिंद्र कोंडीबा दराडे (वर्ष 55) असे आहे. आरोपीचे नाव विनोद गोपीनाथ कुटे (वय 27), सोमनाथ प्रकाश गीते (वय २७) असे आहे. आरोपींनी दिलेल्या माहितीनुसार, 26 एप्रिलच्या रात्री तिघेही एकत्र बसून दारू पीत होते. दारू पिताना मच्छिंद्र दराडे यांनी विनोदच्या आईबद्दल अत्यंत अश्लील शब्द वापरले आणि तिला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली. एवढ्यावरच न थांबता मच्छिंद्र यांनी विनोदला सर्वांसमोर चापटही मारली होती. आपल्या आईचा झालेला अपमान आणि मिळालेली वागणूक यामुळे विनोदच्या मनात तीव्र राग निर्माण झाला होता. याच संतापाच्या भरात विनोद आणि त्याचा मित्र सोमीनाथ गिते या दोघांनी संगनमत करून मच्छिंद्र दराडे यांना शेतात गाठले आणि दगडाने त्यांचे डोके ठेचून त्यांची हत्या केली. या घटनेनंतर आरोपींनी पुराव्यांची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथून पळ काढला.

पोलिसांनी कशी केली अटक?

पोलिस पथकाला गुप्त बातमीदारांकडून महत्वपूर्ण माहिती मिळाली की, या प्रकरणातील संशयित आरोपी विनोद गोपीनाथ कुटे (वय 27) आणि सोमीनाथ प्रकाश गिते (वय 27) हे बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथे लपून बसले आहेत. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तत्काळ सिंदखेडराजा येथे धाव घेऊन दोघांनाही ताब्यात घेतले. पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत आरोपींनी आपला गुन्हा कबूल केला आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल आणि दोन मोबाईल फोन असा ऐवज जप्त केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या कशामुळे झाली?

    Ans: दारू पिताना झालेल्या वादातून आणि आईवरून झालेल्या शिवीगाळीमुळे हत्या झाली.

  • Que: किती वेळात गुन्हा उघड झाला?

    Ans: पोलिसांनी अवघ्या 8 तासांत गुन्ह्याचा उलगडा केला.

  • Que: किती आरोपींना अटक झाली?

    Ans: या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक करण्यात आली.

Published On: Apr 28, 2026 | 12:47 PM

