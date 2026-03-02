Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Midde East War : एअरस्पेस बंद, विमानांची ये-जा थांबली; कतारमध्ये अडकलेल्या पुणेकर तरुणासाठी ‘कतार एअरवेज’ ठरली देवदूत

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील तणाव प्रचंड वाढला आहे. याचा आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक भारतीय कतार, यूएई, दुबई मध्ये अडकले आहेत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 04:29 PM
Middle East War Qatar Airways Helps Stranded Pune Youth

Midde East War : एअरस्पेस बंद, विमानांची ये-जा थांबली; कतारमध्ये अडकलेल्या पुणेकर तरुणासाठी 'कतार एअरवेज' ठरली देवदूत (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यपूर्वेत युद्धाचा भडका
  • एअरस्पेस बंद, विमानांची ये-जा थांबली
  • कतारमध्ये अडकलेल्या पुणेकर तरुणासाठी ‘कतार एअरवेज’ ठरली देवदूत
सध्या मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. अमेरिका-इस्रायल विरोधात इराणमध्ये तीव्र संघर्ष सुरु आहे. या परिस्थितीमुळे अनेक देशांनी आपल्या हवाई हद्द बंद केल्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीला मोठा फटका बसाला आहे. यामुळे अनेक भारतीय परदेशात अडकले आहेत. कतार, यूएई, इराक यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय अडकले आहेत. यामुळे भारत सरकार आपल्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आणि दूतावासाशी संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.

याच परिस्थितीत कताहच्या दोहातून एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये पुण्यातील प्रसिद्ध टेक क्रिएटर एरशाद कलीबुल्लाह दोहात अडकला आहे. पण या कठीण प्रसंगात त्याला माणुकीचा अनुभव आला असून त्याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत कतार एअरऐवजचे कौतुक केले आहे.

आधी सिगारेटने फोटो जाळला अन् आता असुरी आनंद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर तरुणींचा जल्लोष, Video Viral

नेमकं काय घडलं?

एरशादने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने कतारमधील इराणच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या परिस्थितीची अनुभव शेअर केला आहे. त्याने सांगितले की, युद्धाच्या सावटाखाली परिस्थिती अत्यंत तणावाची आहे. त्याने विमानतळावरील लाउंजमध्ये थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु मध्यरात्री प्रवाशांना अचानक कर्मचाऱ्यांनी उठवले. त्याने सांगितले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव विमानतळ रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

यामुळे एरशाद आणि इतर प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु कतार एअरऐवजेने परिस्थिती अत्यंत शांततेने हातळली असे एरशादने म्हटले आहे. त्याने सांगितले की, विमानतळावरील कर्मचारी प्रवाशांशी धीराने आणि हसमुखाने बोलत होता. प्रत्येक प्रवाशाला धीर देत होता. सर्व प्रवाशांना फूड कूपन्स देण्यात आले ज्यामुळे त्यांना विमानतळावरील रेस्टॉरंटमध्ये मोफत जेवण करता येईल.

एवढेच नव्हे तर सर्व प्रवाशांची राहण्याची सोय देखील आलिशान 5 स्टार हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय करण्यात आली होती असे एरशादने म्हटले आहे. युद्धाच्या दहशत आणि अनिश्चिततेदरम्यान कतार एअरऐवजने पुणेकर तरुणाला दिलेल्या रॉयल वागणुकीची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. कतार एअरऐवजचे सध्या कौतुक होत आहे.

इराणचा कट्टर नेता वाचायचा पंडीत नेहरुंची पुस्तके; अयातुल्ला अली खामेनेईला भारतीय साहित्याची भुरळ

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Middle east war qatar airways helps stranded pune youth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 04:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना
1

ट्रकचे चाक अंगावरुन गेल्याने 3 वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू, वडील जखमी; नवले पुलाजवळील घटना

Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता निर्णायक वळणावर! इराणचा थेट नेतन्याहूंच्या कार्यालयावरच हल्ला, IRGC चा दावा
2

Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता निर्णायक वळणावर! इराणचा थेट नेतन्याहूंच्या कार्यालयावरच हल्ला, IRGC चा दावा

Iran Israel War : इस्रायलला इराणचं खुलं आव्हान! सीक्रेट बंकरचा जारी केला व्हिडिओ; अमेरिकाही हादरली 
3

Iran Israel War : इस्रायलला इराणचं खुलं आव्हान! सीक्रेट बंकरचा जारी केला व्हिडिओ; अमेरिकाही हादरली 

US-Israel Iran War: इराण-इस्रायल तणावात PM मोदींची मध्यस्थी? नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा
4

US-Israel Iran War: इराण-इस्रायल तणावात PM मोदींची मध्यस्थी? नेतन्याहू यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Israel War: “भारतीय नागरिकांची सुरक्षा…”; मिडल ईस्टच्या युद्धावर PM Modi यांचे मोठे विधान

Iran Israel War: “भारतीय नागरिकांची सुरक्षा…”; मिडल ईस्टच्या युद्धावर PM Modi यांचे मोठे विधान

Mar 02, 2026 | 04:13 PM
Midde East War : एअरस्पेस बंद, विमानांची ये-जा थांबली; कतारमध्ये अडकलेल्या पुणेकर तरुणासाठी ‘कतार एअरवेज’ ठरली देवदूत

Midde East War : एअरस्पेस बंद, विमानांची ये-जा थांबली; कतारमध्ये अडकलेल्या पुणेकर तरुणासाठी ‘कतार एअरवेज’ ठरली देवदूत

Mar 02, 2026 | 04:11 PM
‘मी चूक केली तुम्हाला पाठिंबा देऊन…’, अली खामेनेई यांच्या मृत्यूविषयी फरहान भट्टचे विधान चर्चेत; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

‘मी चूक केली तुम्हाला पाठिंबा देऊन…’, अली खामेनेई यांच्या मृत्यूविषयी फरहान भट्टचे विधान चर्चेत; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

Mar 02, 2026 | 04:10 PM
Ajit pawar : बारामती विमानतळाला अजित पवार यांचे नाव द्या; कुणी केली मागणी ?

Ajit pawar : बारामती विमानतळाला अजित पवार यांचे नाव द्या; कुणी केली मागणी ?

Mar 02, 2026 | 04:05 PM
13 वर्षांपासून युवकाचा ‘स्व’त्वा साठी संघर्ष; किनवट रेल्वे स्टेशनवर राहणाऱ्या युवकाला कधी मिळणार ओळख?

13 वर्षांपासून युवकाचा ‘स्व’त्वा साठी संघर्ष; किनवट रेल्वे स्टेशनवर राहणाऱ्या युवकाला कधी मिळणार ओळख?

Mar 02, 2026 | 03:57 PM
‘तिघी’ची होळी ठरली खास; चित्रपटाच्या कलाकारांनी वृद्धाश्रमात साजरा केला स्वाभिमानाचा रंगोत्सव

‘तिघी’ची होळी ठरली खास; चित्रपटाच्या कलाकारांनी वृद्धाश्रमात साजरा केला स्वाभिमानाचा रंगोत्सव

Mar 02, 2026 | 03:43 PM
Summer Food Recipe: उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा चविष्ट दही भाताचा बेत, शरीर कायमच राहील हायड्रेट

Summer Food Recipe: उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा चविष्ट दही भाताचा बेत, शरीर कायमच राहील हायड्रेट

Mar 02, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM