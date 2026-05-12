Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Hp India Launches 20 New Ai Products Omnipad 12 Eliteboard G1a Product See More Details

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच

एचपी इंडियाने आज वैयक्तिक प्रणाली, प्रिंट आणि कर्मचारी वर्गासाठीच्या सोल्यूशन्सचा समावेश असलेल्या २० हून अधिक नवीन उत्पादने आणि सोल्यूशन्सची एक व्यापक श्रेणी सादर केली.

Updated On: May 12, 2026 | 07:31 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • एचपीकडून भारतात २० पेक्षा अधिक उत्पादने अनावरण
  • भारतात प्रथमच येणाऱ्या ओम्नीपॅड १२,
  • एचपी एलिटबोर्ड जी१ए नेक्स्ट जेन एआय पीसीसह एचपीचा नवीन श्रेणींमध्ये विस्तार
HP India : एचपी इंडियाने आज वैयक्तिक प्रणाली, प्रिंट आणि कर्मचारी वर्गासाठीच्या सोल्यूशन्सचा समावेश असलेल्या २० हून अधिक नवीन उत्पादने आणि सोल्यूशन्सची एक व्यापक श्रेणी सादर केली. ही श्रेणी विद्यार्थी आणि निर्मात्यांपासून ते व्यावसायिक आणि उद्योगांपर्यंत भारताच्या विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहे. या श्रेणीसोबतच एचपीने नवीन श्रेणींमध्येही प्रवेश केला आहे. यात भारतातील पहिले एचपी ओम्निपॅड १२ समाविष्ट असून ते विद्यार्थी आणि प्रथम वापरकर्त्यांसाठी टॅब्लेटची लवचिकता आणि पीसीसारखी उत्पादकता आणते. तसेच, एचपी एलिटबोर्ड जी१ए नेक्स्ट जेन एआय पीसीदेखील बाजारात आला असून तो आधुनिक कार्यस्थळांसाठी शक्तिशाली, पोर्टेबल आणि सुलभ संगणकीय अनुभव देण्यासाठी तयार केलेला जगातील पहिला आणि एकमेव एआय कीबोर्ड पीसी आहे.

Google Down: सर्च इंजिन अचानक झाले डाऊन, स्क्रीनवर दिसला ‘सर्वर एरर’ मेसेज

“भारताच्या विकासाच्या प्रवासात लोकांचे शिक्षण, कमावण्याची पद्धत आणि नवनिर्मिती यासाठी तंत्रज्ञान अविभाज्य आणि केंद्रस्थानी आहे. देशातील तंत्रज्ञानाचा स्वीकार पाहिल्यास लोक खूप वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. काहींसाठी याची सुरुवात थेट तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेपासून होते. तर इतरांसाठी त्याचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी आत्मविश्वास आणि कौशल्ये निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे; मग तो शिकण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा विद्यार्थी असो, जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणारा छोटा व्यवसाय असो किंवा बदलत्या कामाच्या वातावरणाशी जुळवून घेणारा कर्मचारी असो. या स्वीकाराच्या प्रवासात दैनंदिन प्रगती आणि संधींना साहाय्य करणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून एक अर्थपूर्ण भूमिका बजावण्यावर आमचे लक्ष आहे. या अनावरणाच्या माध्यमातून आम्ही पीसी, प्रिंटर्स आणि एचपी सोल्यूशन्समध्ये एक अधिक कनेक्टेड अनुभव एकत्र आणत आहोत. त्याची रचना विविध प्रकारच्या वापरकर्त्यांना आणि प्रत्यक्ष वापराच्या परिस्थितींना साहाय्यभूत ठरण्यासाठी केली गेली आहे,” असे एचपी इंडिया, श्रीलंका आणि बांगलादेशच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक इप्सिता दासगुप्ता यांनी सांगितले.

उगवत्या श्रेणी, पीसींमधील एआय नवसंशोधन आणि बुद्धिमान अनुभव

एचपी ओम्निपॅड १२ हे एचपीचे वैयक्तिक संगणनाच्या एका नवीन श्रेणीतील पदार्पण आहे. ते टॅब्लेटची लवचिकता आणि पीसीची उत्पादकता एका आकर्षक, पोर्टेबल डिझाइनमध्ये एकत्र आणते. आज लोक ज्या प्रकारे शिकतात आणि काम करतात, त्याला जुळवून घेण्यासाठी बनवलेल्या या डिव्हाइसमध्ये एक वेगळा करण्यायोग्य कीबोर्ड आहे, जो वापरकर्त्यांना टच-फर्स्ट टॅब्लेट वापरापासून पीसी-शैलीतील उत्पादकतेपर्यंत सहजतेने बदल करण्याची सुविधा देतो. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरद्वारे समर्थित असलेले हे उपकरण अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालते. ते वापरकर्त्यांना एक परिचित आणि सहज अनुभव देते. विद्यार्थी, प्रथम वापरकर्ते आणि सतत प्रवासात असणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी तयार केलेल्या या डिव्हाइसमध्ये १२-इंचाचा मल्टी-टच डिस्प्ले आणि १८ तासांपर्यंतची बॅटरी लाईफ आहे. त्यामुळे ते शिकणे, सहयोग आणि दैनंदिन उत्पादकतेसाठी आदर्श ठरते.

एचपी एलिटबोर्ड जी१ए नेक्स्ट जेन एआय पीसी, आधुनिक कार्यस्थळांच्या बदलत्या गरजांसाठी डिझाइन केलेल्या कीबोर्ड पीसीच्या एका नवीन श्रेणीत एचपीच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करतो. एलिटबोर्ड ५० टॉप्सपर्यंतच्या एनपीयू परफॉर्मन्ससह प्रगत एएमडी प्रोसेसरद्वारे समर्थित, हायब्रीड कामाच्या वातावरणात बुद्धिमान आणि अखंड सहयोगाचा अनुभव देतो.

इंटेल, एएमडी आणि क्वालकॉम प्रोसेसरवर चालणारी एचपी एलिटबुक, प्रोबुक आणि ओम्निबुक नेक्स्ट-जेन एआय मालिका व्यवसाय आणि आधुनिक वापरकर्त्यांच्या विशिष्ट गरजांसाठी डिझाइन केली आहे. व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी तयार केलेल्या एचपी एलिटबुक आणि प्रोबुक सिरीजमध्ये एचपी एलिटबुक जी१ए, एचपी एलिटबुक एक्स सिरीज, एचपी एलिटबुक जी२ सिरीज आणि एचपी प्रोबुक ४ जी२ए यांचा समावेश आहे. या पोर्टफोलिओत ८५ टॉप्सपर्यंतची एआय कामगिरी, एचपी वुल्फ सिक्युरिटी आणि एचपी श्युअर व्ह्यू द्वारे एंटरप्राइझ-ग्रेड संरक्षण, आणि हायब्रीड कार्य वातावरणात सुरक्षित उत्पादकतेसाठी डिझाइन केलेले इंटेलिजेंट कोलॅबोरेशन अनुभव यांचा समावेश आहे. क्रिएटर्स आणि आधुनिक वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलेल्या ओम्निबुक सिरीजमध्ये एचपी ओम्निबुक अल्ट्रा १४ सिरीज, एचपी ओम्निबुक एक्स १४, एचपी ओम्निबुक ५ आणि एचपी ओम्निबुक ३ यांचा समावेश आहे. हे पीसी ८० टॉप्सपर्यंतची एआय कामगिरी, पोश्चर करेक्शन आणि जेश्चर कंट्रोल्ससारख्या एचपी ॲप्ससह इमर्सिव्ह एआय अनुभव, आणि पोर्टेबिलिटी व लवचिक जीवनशैलीसाठी एक कॉम्पॅक्ट एचपी गॅन चार्जर देतात. दोन्ही पोर्टफोलिओमध्ये तीनपेक्षा जास्त रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेली ही नवीन लाइनअप, लोकांची कार्यपद्धत, निर्मितीची पद्धत आणि इतरांशी जोडण्याची पद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी बुद्धिमान कार्यक्षमता, गतिशीलता आणि प्रीमियम डिझाइन यांचा मिलाफ साधते. या पोर्टफोलिओला पूरक म्हणून एचपीचे नवीन डिस्प्ले नवसंशोधन आहेत. ते काम आणि मनोरंजन असे अधिक तल्लीन, सहयोगी आणि उत्पादक अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.

एचपी आयक्यूच्या साहाय्याने एचपी निवडक एचपी एआय पीसी आणि कार्यस्थळावरील उपकरणांवर अधिक अखंड उत्पादकता आणि सहयोग सक्षम करण्यासाठी ऑन-डिव्हाइस एआय अनुभव आणि वापरावर आधारित कनेक्टिव्हिटी एकत्र आणत आहे. संदर्भानुसार साहाय्य, दस्तऐवज विश्लेषण आणि मीटिंगमधील नोंदी घेणे अशा क्षमतांसह एचपी आयक्यू वापरकर्त्यांना स्थानिक आणि प्रतिसादात्मक अनुभव देत अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यास मदत करते. एचपी आयक्यू, एचपी निअरसेन्सदेखील सादर करते, जे संपूर्ण एचपी इकोसिस्टममध्ये सोपे डिव्हाइस शोधणे, जलद जोडणी, अखंड स्क्रीन कास्टिंग आणि सुलभ कनेक्टिव्हिटी सक्षम करते.

“जसजसे लोकांच्या कामाच्या पद्धतीत बदल होत आहे, तसतसे अधिक लवचिक, बुद्धिमान आणि कनेक्टेड अनुभवांकडे एक स्पष्ट बदल दिसून येत आहे. एचपीच्या नवीन श्रेणींमधील प्रवेश आणि आमच्या एआय पोर्टफोलिओच्या विस्तारासह आम्ही संपूर्ण भारतातील वापरकर्त्यांच्या विविध गरजा पूर्ण करत भविष्यातील कामासाठी डिझाइन केलेले सोल्यूशन्स तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत,” असे एचपी इंडियाच्या पर्सनल सिस्टीम्स विभागाचे वरिष्ठ संचालक विनीत गेहानी म्हणाले.

हाय परफॉर्मन्स कॉम्प्युटिंग आणि हायब्रीड पद्धतीने कामाला ऊर्जा
आज एचपीने हाय-परफॉर्मन्स संगणक क्षमता देण्यासाठी आणि हायब्रीड आयटी वातावरणास समर्थन देण्यासाठी डिझाइन केलेल्या एचपी झेड वर्कस्टेशन्स आणि एआय सोल्यूशन्सच्या नवीन पिढीची घोषणा केली. विस्तारित पोर्टफोलिओमध्ये एचपी झेड८ फ्युरी जी६आय, एचपी झेडजीएक्स नॅनो, एचपी झेड४ जी६आय डेस्कटॉप, एचपी झेडबुक एक्स जी२आय, एचपी झेडबुक ८ जी२ सिरीज यांचा समावेश आहे. ते एएमडी आणि इंटेल पर्यायांसह नेक्स्ट-जनरेशन एआय वर्कस्टेशनची कामगिरी, स्केलेबल मेमरी आणि किचकट कार्यपद्धतींवर काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी वाढीव पोर्टेबिलिटी देतात. एचपीने एचपी झेड बूस्टच्या क्षमतांचाही विस्तार केला आहे. त्यामुळे संस्थांना एआय आणि रेंडरिंग वर्कलोडमध्ये जीपीयू संसाधने अधिक कार्यक्षमतेने शेअर करता येतात. त्यामुळे उपयोगिता सुधारते आणि उत्पादकता वाढते. आयटी टीम्सना डिव्हाइसची सखोल माहिती मिळवण्यात आणि संस्थांमधील समस्यांचे निराकरण स्वयंचलित करण्यात मदत करण्यासाठी एचपीने वर्कफोर्स एक्सपीरियन्स प्लॅटफॉर्ममध्ये (डब्ल्यूएक्सपी) एआवर आधारित सुधारणा सादर केल्या आहेत.

“भारतातील उद्योगांमध्ये एआय आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यप्रवाहांना गती मिळत आहे आणि एआय प्रशिक्षित अभियंते, डिझाइनर, डेव्हलपर आणि एआयद्वारे सक्षम उद्योगांवरील मागण्या वेगाने वाढत आहेत. आमच्या नवीन एचपी सोल्युशन्सद्वारे आम्ही प्रगत वर्कलोड्स आणि एजवरील एआयसाठी उच्च-कार्यक्षमतेचा अनुभव देत आहोत—संस्थांना आधुनिकीकरण, विस्तार आणि कामाच्या भविष्यात आत्मविश्वासाने वाटचाल करण्यास मदत करत आहोत”, असे मत एचपी इंडियाचे एचपी सोल्यूशन्स विभागाचे वरिष्ठ संचालक संजीव पाठक यांनी व्यक्त केले.

आपल्या सहयोग पोर्टफोलिओचा विस्तार करत एचपीने एचपी पॉली मिशन ४०० सिरीजची घोषणा केली. त्यात अधिक स्पष्ट संभाषणांसाठी एआयच्या शक्तीवर चालणारे नॉइज रिडक्शन, नॉइज-कॅन्सिलिंग मायक्रोफोन आणि सुपर-वाइडबँड ऑडिओची सुविधा आहे. यासोबतच इमर्सिव्ह मीटिंग अनुभवांसाठी एआय-सक्षम ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्षमता असलेले एक मॉड्यूलर कॉन्फरन्सिंग सोल्युशन, पॉली जी६२ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सोल्युशन विथ ए२देखील सादर केले.

दैनंदिन उत्पादकतेसाठी अधिक स्मार्ट प्रिंटिंग
एचपी एचपी एआय ऑप्टिमाइझ प्रिंट फॉरमॅटिंगद्वारे प्रिंटिंगचे भविष्य पुढे नेत असून त्याची रचना प्रिंटिंग अधिक स्मार्ट, सोपे आणि अचूक बनवण्यासाठी केली गेली आहे. हे फॉरमॅटिंग, अलाइनमेंट आणि आउटपुट गुणवत्ता सुधारून छपाईतील सामान्य आव्हानांवर मात करते. त्यामुळे अधिक सुस्पष्ट प्रिंट्स मिळतात आणि वाया जाणारी पाने व लेआउटमधील समस्या कमी होतात. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही वापरांसाठी तयार केलेले हे सॉफ्टवेअर, घर, कार्यालय आणि शैक्षणिक वातावरणात अधिक सहज आणि अखंड छपाईचा अनुभव देते. तसेच एचपीच्या एआयचलित वातावरणाचा विस्तार छपाई क्षेत्रात करते.

“एचपीमध्ये आम्ही एआयला तंत्रज्ञान अधिक सोपे आणि सहज बनवण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहतो. एचपी एआय ऑप्टिमाइझ प्रिंट फॉरमॅटिंगद्वारे आम्ही प्रिंटिंग अधिक स्मार्ट, सोपे आणि विश्वासार्ह बनवत आहोत — जेणेकरून वापरकर्ते अधिक निर्मिती आणि यश मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील,” असे एचपी इंडियाचे प्रिंट विभागाचे वरिष्ठ संचालक सतीश कुमार म्हणाले.

करोडो iPhone यूजर्ससाठी खुशखबर! iOS च्या नव्या अपडेटने बदलणार अनुभव, RCS Chats सह मिळणार हे खास फीचर्स

Web Title: Hp india launches 20 new ai products omnipad 12 eliteboard g1a product see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा
1

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “
2

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान
3

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
4

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

May 18, 2026 | 04:45 PM
ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

May 18, 2026 | 04:44 PM
Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

May 18, 2026 | 04:30 PM
Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

May 18, 2026 | 04:30 PM
CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

May 18, 2026 | 04:21 PM
IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 04:07 PM
Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

May 18, 2026 | 03:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM