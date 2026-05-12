तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच

“भारताच्या विकासाच्या प्रवासात लोकांचे शिक्षण, कमावण्याची पद्धत आणि नवनिर्मिती यासाठी तंत्रज्ञान अविभाज्य आणि केंद्रस्थानी आहे. देशातील तंत्रज्ञानाचा स्वीकार पाहिल्यास लोक खूप वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. काहींसाठी याची सुरुवात थेट तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेपासून होते. तर इतरांसाठी त्याचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी आत्मविश्वास आणि कौशल्ये निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे; मग तो शिकण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा विद्यार्थी असो, जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणारा छोटा व्यवसाय असो किंवा बदलत्या कामाच्या वातावरणाशी जुळवून घेणारा कर्मचारी असो. या स्वीकाराच्या प्रवासात दैनंदिन प्रगती आणि संधींना साहाय्य करणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून एक अर्थपूर्ण भूमिका बजावण्यावर आमचे लक्ष आहे. या अनावरणाच्या माध्यमातून आम्ही पीसी, प्रिंटर्स आणि एचपी सोल्यूशन्समध्ये एक अधिक कनेक्टेड अनुभव एकत्र आणत आहोत. त्याची रचना विविध प्रकारच्या वापरकर्त्यांना आणि प्रत्यक्ष वापराच्या परिस्थितींना साहाय्यभूत ठरण्यासाठी केली गेली आहे,” असे एचपी इंडिया, श्रीलंका आणि बांगलादेशच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक इप्सिता दासगुप्ता यांनी सांगितले.
उगवत्या श्रेणी, पीसींमधील एआय नवसंशोधन आणि बुद्धिमान अनुभव
एचपी ओम्निपॅड १२ हे एचपीचे वैयक्तिक संगणनाच्या एका नवीन श्रेणीतील पदार्पण आहे. ते टॅब्लेटची लवचिकता आणि पीसीची उत्पादकता एका आकर्षक, पोर्टेबल डिझाइनमध्ये एकत्र आणते. आज लोक ज्या प्रकारे शिकतात आणि काम करतात, त्याला जुळवून घेण्यासाठी बनवलेल्या या डिव्हाइसमध्ये एक वेगळा करण्यायोग्य कीबोर्ड आहे, जो वापरकर्त्यांना टच-फर्स्ट टॅब्लेट वापरापासून पीसी-शैलीतील उत्पादकतेपर्यंत सहजतेने बदल करण्याची सुविधा देतो. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरद्वारे समर्थित असलेले हे उपकरण अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालते. ते वापरकर्त्यांना एक परिचित आणि सहज अनुभव देते. विद्यार्थी, प्रथम वापरकर्ते आणि सतत प्रवासात असणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी तयार केलेल्या या डिव्हाइसमध्ये १२-इंचाचा मल्टी-टच डिस्प्ले आणि १८ तासांपर्यंतची बॅटरी लाईफ आहे. त्यामुळे ते शिकणे, सहयोग आणि दैनंदिन उत्पादकतेसाठी आदर्श ठरते.
एचपी एलिटबोर्ड जी१ए नेक्स्ट जेन एआय पीसी, आधुनिक कार्यस्थळांच्या बदलत्या गरजांसाठी डिझाइन केलेल्या कीबोर्ड पीसीच्या एका नवीन श्रेणीत एचपीच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करतो. एलिटबोर्ड ५० टॉप्सपर्यंतच्या एनपीयू परफॉर्मन्ससह प्रगत एएमडी प्रोसेसरद्वारे समर्थित, हायब्रीड कामाच्या वातावरणात बुद्धिमान आणि अखंड सहयोगाचा अनुभव देतो.
इंटेल, एएमडी आणि क्वालकॉम प्रोसेसरवर चालणारी एचपी एलिटबुक, प्रोबुक आणि ओम्निबुक नेक्स्ट-जेन एआय मालिका व्यवसाय आणि आधुनिक वापरकर्त्यांच्या विशिष्ट गरजांसाठी डिझाइन केली आहे. व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी तयार केलेल्या एचपी एलिटबुक आणि प्रोबुक सिरीजमध्ये एचपी एलिटबुक जी१ए, एचपी एलिटबुक एक्स सिरीज, एचपी एलिटबुक जी२ सिरीज आणि एचपी प्रोबुक ४ जी२ए यांचा समावेश आहे. या पोर्टफोलिओत ८५ टॉप्सपर्यंतची एआय कामगिरी, एचपी वुल्फ सिक्युरिटी आणि एचपी श्युअर व्ह्यू द्वारे एंटरप्राइझ-ग्रेड संरक्षण, आणि हायब्रीड कार्य वातावरणात सुरक्षित उत्पादकतेसाठी डिझाइन केलेले इंटेलिजेंट कोलॅबोरेशन अनुभव यांचा समावेश आहे. क्रिएटर्स आणि आधुनिक वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलेल्या ओम्निबुक सिरीजमध्ये एचपी ओम्निबुक अल्ट्रा १४ सिरीज, एचपी ओम्निबुक एक्स १४, एचपी ओम्निबुक ५ आणि एचपी ओम्निबुक ३ यांचा समावेश आहे. हे पीसी ८० टॉप्सपर्यंतची एआय कामगिरी, पोश्चर करेक्शन आणि जेश्चर कंट्रोल्ससारख्या एचपी ॲप्ससह इमर्सिव्ह एआय अनुभव, आणि पोर्टेबिलिटी व लवचिक जीवनशैलीसाठी एक कॉम्पॅक्ट एचपी गॅन चार्जर देतात. दोन्ही पोर्टफोलिओमध्ये तीनपेक्षा जास्त रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेली ही नवीन लाइनअप, लोकांची कार्यपद्धत, निर्मितीची पद्धत आणि इतरांशी जोडण्याची पद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी बुद्धिमान कार्यक्षमता, गतिशीलता आणि प्रीमियम डिझाइन यांचा मिलाफ साधते. या पोर्टफोलिओला पूरक म्हणून एचपीचे नवीन डिस्प्ले नवसंशोधन आहेत. ते काम आणि मनोरंजन असे अधिक तल्लीन, सहयोगी आणि उत्पादक अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
एचपी आयक्यूच्या साहाय्याने एचपी निवडक एचपी एआय पीसी आणि कार्यस्थळावरील उपकरणांवर अधिक अखंड उत्पादकता आणि सहयोग सक्षम करण्यासाठी ऑन-डिव्हाइस एआय अनुभव आणि वापरावर आधारित कनेक्टिव्हिटी एकत्र आणत आहे. संदर्भानुसार साहाय्य, दस्तऐवज विश्लेषण आणि मीटिंगमधील नोंदी घेणे अशा क्षमतांसह एचपी आयक्यू वापरकर्त्यांना स्थानिक आणि प्रतिसादात्मक अनुभव देत अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यास मदत करते. एचपी आयक्यू, एचपी निअरसेन्सदेखील सादर करते, जे संपूर्ण एचपी इकोसिस्टममध्ये सोपे डिव्हाइस शोधणे, जलद जोडणी, अखंड स्क्रीन कास्टिंग आणि सुलभ कनेक्टिव्हिटी सक्षम करते.
“जसजसे लोकांच्या कामाच्या पद्धतीत बदल होत आहे, तसतसे अधिक लवचिक, बुद्धिमान आणि कनेक्टेड अनुभवांकडे एक स्पष्ट बदल दिसून येत आहे. एचपीच्या नवीन श्रेणींमधील प्रवेश आणि आमच्या एआय पोर्टफोलिओच्या विस्तारासह आम्ही संपूर्ण भारतातील वापरकर्त्यांच्या विविध गरजा पूर्ण करत भविष्यातील कामासाठी डिझाइन केलेले सोल्यूशन्स तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत,” असे एचपी इंडियाच्या पर्सनल सिस्टीम्स विभागाचे वरिष्ठ संचालक विनीत गेहानी म्हणाले.
हाय परफॉर्मन्स कॉम्प्युटिंग आणि हायब्रीड पद्धतीने कामाला ऊर्जा
आज एचपीने हाय-परफॉर्मन्स संगणक क्षमता देण्यासाठी आणि हायब्रीड आयटी वातावरणास समर्थन देण्यासाठी डिझाइन केलेल्या एचपी झेड वर्कस्टेशन्स आणि एआय सोल्यूशन्सच्या नवीन पिढीची घोषणा केली. विस्तारित पोर्टफोलिओमध्ये एचपी झेड८ फ्युरी जी६आय, एचपी झेडजीएक्स नॅनो, एचपी झेड४ जी६आय डेस्कटॉप, एचपी झेडबुक एक्स जी२आय, एचपी झेडबुक ८ जी२ सिरीज यांचा समावेश आहे. ते एएमडी आणि इंटेल पर्यायांसह नेक्स्ट-जनरेशन एआय वर्कस्टेशनची कामगिरी, स्केलेबल मेमरी आणि किचकट कार्यपद्धतींवर काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी वाढीव पोर्टेबिलिटी देतात. एचपीने एचपी झेड बूस्टच्या क्षमतांचाही विस्तार केला आहे. त्यामुळे संस्थांना एआय आणि रेंडरिंग वर्कलोडमध्ये जीपीयू संसाधने अधिक कार्यक्षमतेने शेअर करता येतात. त्यामुळे उपयोगिता सुधारते आणि उत्पादकता वाढते. आयटी टीम्सना डिव्हाइसची सखोल माहिती मिळवण्यात आणि संस्थांमधील समस्यांचे निराकरण स्वयंचलित करण्यात मदत करण्यासाठी एचपीने वर्कफोर्स एक्सपीरियन्स प्लॅटफॉर्ममध्ये (डब्ल्यूएक्सपी) एआवर आधारित सुधारणा सादर केल्या आहेत.
“भारतातील उद्योगांमध्ये एआय आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यप्रवाहांना गती मिळत आहे आणि एआय प्रशिक्षित अभियंते, डिझाइनर, डेव्हलपर आणि एआयद्वारे सक्षम उद्योगांवरील मागण्या वेगाने वाढत आहेत. आमच्या नवीन एचपी सोल्युशन्सद्वारे आम्ही प्रगत वर्कलोड्स आणि एजवरील एआयसाठी उच्च-कार्यक्षमतेचा अनुभव देत आहोत—संस्थांना आधुनिकीकरण, विस्तार आणि कामाच्या भविष्यात आत्मविश्वासाने वाटचाल करण्यास मदत करत आहोत”, असे मत एचपी इंडियाचे एचपी सोल्यूशन्स विभागाचे वरिष्ठ संचालक संजीव पाठक यांनी व्यक्त केले.
आपल्या सहयोग पोर्टफोलिओचा विस्तार करत एचपीने एचपी पॉली मिशन ४०० सिरीजची घोषणा केली. त्यात अधिक स्पष्ट संभाषणांसाठी एआयच्या शक्तीवर चालणारे नॉइज रिडक्शन, नॉइज-कॅन्सिलिंग मायक्रोफोन आणि सुपर-वाइडबँड ऑडिओची सुविधा आहे. यासोबतच इमर्सिव्ह मीटिंग अनुभवांसाठी एआय-सक्षम ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्षमता असलेले एक मॉड्यूलर कॉन्फरन्सिंग सोल्युशन, पॉली जी६२ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सोल्युशन विथ ए२देखील सादर केले.
दैनंदिन उत्पादकतेसाठी अधिक स्मार्ट प्रिंटिंग
एचपी एचपी एआय ऑप्टिमाइझ प्रिंट फॉरमॅटिंगद्वारे प्रिंटिंगचे भविष्य पुढे नेत असून त्याची रचना प्रिंटिंग अधिक स्मार्ट, सोपे आणि अचूक बनवण्यासाठी केली गेली आहे. हे फॉरमॅटिंग, अलाइनमेंट आणि आउटपुट गुणवत्ता सुधारून छपाईतील सामान्य आव्हानांवर मात करते. त्यामुळे अधिक सुस्पष्ट प्रिंट्स मिळतात आणि वाया जाणारी पाने व लेआउटमधील समस्या कमी होतात. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही वापरांसाठी तयार केलेले हे सॉफ्टवेअर, घर, कार्यालय आणि शैक्षणिक वातावरणात अधिक सहज आणि अखंड छपाईचा अनुभव देते. तसेच एचपीच्या एआयचलित वातावरणाचा विस्तार छपाई क्षेत्रात करते.
“एचपीमध्ये आम्ही एआयला तंत्रज्ञान अधिक सोपे आणि सहज बनवण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहतो. एचपी एआय ऑप्टिमाइझ प्रिंट फॉरमॅटिंगद्वारे आम्ही प्रिंटिंग अधिक स्मार्ट, सोपे आणि विश्वासार्ह बनवत आहोत — जेणेकरून वापरकर्ते अधिक निर्मिती आणि यश मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील,” असे एचपी इंडियाचे प्रिंट विभागाचे वरिष्ठ संचालक सतीश कुमार म्हणाले.
