Kalyan Crime: भोंदूबाबाकडून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; धकाकदायक माहिती समोर

काय नेमकं प्रकरण?
दैनंदिन जीवनात रोजच्या भोंदूबाबाच्या कारनाम्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. नाशिकच्या अशोक खारत नंतर अनेक भोंदूबाबाचे कारनामे समोर आले. आता असाच एक प्रकार कल्याणच्या खडकपाडा पोलीस ठाण्यातून समोर आला आहे. एक महिला वर्षभरापासून कल्याण पश्चिम भागात वास्तव्यास आहे. यापूर्वी ती आपल्या कुटुंबासोबत उल्हासनगर येथे राहत होती. तिची सासू आणि पतीचे निधन झाले होते. त्यांनतर ओळखीतील एका व्यक्तीने त्यांच्या घरात बाधा असल्याचे भोंदूबाबाला सांगितले. बाधा दूर करून घरात शांतता नांदावी यासाठी पूजा करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
पालघर हादरलं! खदानीत RTI कार्यकर्त्याचा निर्घृण खून; खदान मालकावर संशय
याच पूजेच्या नावाखाली शाहिद शेखने २ मे रोजी महिलेच्या १५ वर्षीय मुलीला समोर बसवून पूजा केली. ६ मे रोजी पुन्हा तो घरी आला. त्यावेळी मुलीची आई घरात नसतांना पूजेच्या बहाण्याने आरोपीने अल्पवयीन मुलीसोबत गैरप्रकार केल्याचा आरोप आहे. पीडित मुलीने हा प्रकार आईला सांगितल्यानांतर महिलेने खडकपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी एका तासाच्या आत शाहिद शेखला अटक केली. पोलिसांनी त्याच्या विरुधात एनएस 64, (2i) 64( 2m ) 65 (1), पोस्को एक्ट 4, 8, 12 आणि जादूटोणा अॅक्ट 3 (1), 3 (2) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला 13 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.भोंदूगिरीच्या नावाखाली आरोपीने आणखी किती महिला किंवा मुलींना फसवले आहे,याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
मुंबईत भरदिवसा गोळीबार! भररस्त्यात फायरिंग करून हल्लेखोर पसार, तरुण जखमी
मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भायखळा परिसरात गोळीबार झाले असून या हल्ल्यात एक जण जखमी झाला आहे. जखमी झालेल्या व्यक्तीच्या मांडीला गोळी लागली. जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव समीर शेख असे आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.
Sangli Crime: मस्करी जीवावर बेतली! चुलत भावाच्या मारहाणीत २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; काय घडलं नेमकं?
Ans: आरोपीचे नाव शाहिद शेख आहे.
Ans: पीडित मुलगी १५ वर्षांची आहे.
Ans: या प्रकरणात खडकपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.