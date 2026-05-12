Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Bandhan Life Insurance Significant Growth In Women Policyholders East India Marathi News

आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप

बंधन लाईफ इन्शुरन्सने पूर्व भारतातील महिला पॉलिसीधारकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे नोंदवले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील १२% वरून महिलांचा सहभाग आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३५% पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 07:55 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला!
  • Bandhan Life च्या महिला पॉलिसीधारकांमध्ये 35 %ची मोठी झेप
  • पूर्व भारतातील महिलांचा विमा खरेदीकडे कल
Bandhan Life Insurance : बंधन लाईफ इन्शुरन्सने पूर्व भारतातील महिला पॉलिसीधारकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे नोंदवले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील १२% वरून महिलांचा सहभाग आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३५% पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. हा कल आर्थिक जागृतीमध्ये होत असलेल्या बदलाचे प्रतिबिंब आहे; ज्यामध्ये अधिकाधिक महिला आता दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन आणि संरक्षणाच्या बाबतीत सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. बंधन लाईफने आपल्या मातृदिन सोहळ्याचा एक भाग म्हणून हा माहिती अहवाल  सादर केला आहे.

CSMIA चा जागतिक स्तरावर डंका! कचरा व्यवस्थापनात मानाचे ‘प्लॅटिनम रेटिंग’ मिळवणारं ठरलं देशातील प्रमुख विमानतळ

पूर्व भारत ही एक प्रमुख बाजारपेठ

कंपनीच्या अंतर्गत आकडेवारीनुसार, पूर्व भारत ही एक प्रमुख बाजारपेठ म्हणून कायम आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल आघाडीवर असून, या प्रदेशातील एकूण महिला पॉलिसीधारकांपैकी ४२.८४% वाटा एकट्या पश्चिम बंगालचा आहे. त्यानंतर बिहार (२१.४६%), ओडिशा (१०.६७%), झारखंड (९.३१%) आणि आसाम (८.५४%) यांचा क्रमांक लागतो. विशेषतः ‘एन्डोमेंट प्लॅन्स’च्या (Endowment plans) स्वीकृतीमध्ये या भागात मोठी वाढ दिसून आली आहे. पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण यांसारख्या इतर प्रदेशांच्या तुलनेत या भागात एन्डोमेंट प्लॅन्सना अधिक पसंती मिळत आहे; तर इतर प्रदेशांमध्ये अजूनही प्रामुख्याने संरक्षणाभिमुख उत्पादनांचेच वर्चस्व दिसून येते. हा कल दीर्घकालीन सुरक्षा आणि संपत्ती निर्मिती (Wealth accumulation) यांविषयीच्या सखोल सांस्कृतिक आणि आर्थिक ओढीचे दर्शन घडवतो.

महिला कुटुंबाचा आर्थिक आधारस्तंभही – सतीशेश्वर बी.

“महिला केवळ कुटुंबाची काळजी घेणाऱ्याच नाहीत, तर त्या कुटुंबाचा आर्थिक आधारस्तंभही आहेत. माता म्हणून, आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या आणि आपल्या प्रियजनांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या बाबतीत महिला अनेकदा सर्वात दूरचा विचार करतात. बंधन लाईफमध्ये आम्हाला एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे: अधिकाधिक महिला आता जीवन विम्याचे महत्त्व सक्रियपणे ओळखत आहेत. संरक्षण, बचत आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी जीवन विमा हे एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन असल्याचे त्या मानत आहेत. केवळ संरक्षणासाठीच नव्हे, तर संपत्ती निर्मितीसाठीही जीवन विम्याचा वापर करण्याला मिळत असलेली वाढती पसंती; तसेच महिलांनी स्वतःहून घेतलेले आर्थिक निर्णय—हे सर्व त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करण्याप्रती असलेल्या सखोल कटिबद्धतेचे आणि स्वतःसाठी आर्थिक स्थैर्य (Financial resilience) निर्माण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे प्रतीक आहे,” असे बंधन लाईफचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO), सतीशेश्वर बी. यांनी सांगितले.

बंधन लाईफने असेही नमूद केले आहे की, ग्राहकांच्या बदलत्या स्वरूपावरून (Customer profile) असे संकेत मिळतात की, आता ग्राहक अधिक प्रगल्भ आणि आर्थिकदृष्ट्या जागरूक घटकांकडे वळत आहेत. ४६-५५ आणि ५६-६५ या वयोगटांतील महिलांनी विमा पॉलिसींच्या खरेदीमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शविली आहे, तर २५-३५ वयोगटातील तरुण महिलांचा यातील वाटा मात्र कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.

बचत-केंद्रित विमा उत्पादनांकडे स्पष्ट कल

‘बंधन लाईफ’ने आपल्या महिला ग्राहकांच्या उत्पादनांच्या पसंतीमध्ये एक निर्णायक बदल नोंदवला आहे; यामध्ये संरक्षणासोबतच संपत्ती निर्मितीकडे (Wealth Creation) वाढता कल दिसून येत आहे. कंपनीचे प्रमुख उत्पादन, ‘iIncome Wealth’, या एकाच उत्पादनाचा आर्थिक वर्ष २५-२६ मध्ये एकूण पॉलिसींच्या खरेदीत सुमारे ४०% वाटा होता. ‘बंधन लाईफ’च्या विस्तारित उत्पादन श्रेणीमुळे या बदलाला बळ मिळाले आहे; या श्रेणीचा विस्तार होऊन आता त्यात विमा समाधानांचा (Insurance Solutions) एक संपूर्ण संच उपलब्ध आहे, ज्यामुळे महिलांना त्यांच्या विमा खरेदीची सांगड दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीच्या उद्दिष्टांशी घालणे शक्य झाले आहे.

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?

Web Title: Bandhan life insurance significant growth in women policyholders east india marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 07:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोणताही गाजावाजा न करता…, प्रभासच्या साधेपणाने पुन्हा जिंकलं प्रेक्षकांचं मनं, खऱ्या आयुष्यातही ठरला हिरो
1

कोणताही गाजावाजा न करता…, प्रभासच्या साधेपणाने पुन्हा जिंकलं प्रेक्षकांचं मनं, खऱ्या आयुष्यातही ठरला हिरो

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?
2

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?

Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के
3

Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच
4

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध

May 13, 2026 | 01:31 PM
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दररोज मिळणार 940 दशलक्ष लिटर पाणी; साधूग्राममध्ये दहा लाख साधू-महंत राहणार?

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दररोज मिळणार 940 दशलक्ष लिटर पाणी; साधूग्राममध्ये दहा लाख साधू-महंत राहणार?

May 13, 2026 | 01:24 PM
RRB ALP Recruitment : रेल्वेमध्ये ११,१२७ पदांची मेगाभरती; असिस्टंट लोको पायलट होण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण?

RRB ALP Recruitment : रेल्वेमध्ये ११,१२७ पदांची मेगाभरती; असिस्टंट लोको पायलट होण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण?

May 13, 2026 | 01:24 PM
Exclusive: ‘स्वामींची भूमिका करण्याची जबाबदारी खूप मोठी, पेलण्याची आता गरज’ – सुनील गोडसे

Exclusive: ‘स्वामींची भूमिका करण्याची जबाबदारी खूप मोठी, पेलण्याची आता गरज’ – सुनील गोडसे

May 13, 2026 | 01:22 PM
IPL 2026: LSG विरुद्धच्या सामन्यात धोनी करणार कमबॅक? समोर आली मोठी अपडेट

IPL 2026: LSG विरुद्धच्या सामन्यात धोनी करणार कमबॅक? समोर आली मोठी अपडेट

May 13, 2026 | 01:20 PM
BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी

BSNL Recharge Plan: काय सांगता! केवळ 61 रुपयांत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अ‍ॅक्सेस… यूजर्स झाले आनंदी

May 13, 2026 | 01:07 PM
Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

May 13, 2026 | 12:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM