आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप

कंपनीच्या अंतर्गत आकडेवारीनुसार, पूर्व भारत ही एक प्रमुख बाजारपेठ म्हणून कायम आहे. यामध्ये पश्चिम बंगाल आघाडीवर असून, या प्रदेशातील एकूण महिला पॉलिसीधारकांपैकी ४२.८४% वाटा एकट्या पश्चिम बंगालचा आहे. त्यानंतर बिहार (२१.४६%), ओडिशा (१०.६७%), झारखंड (९.३१%) आणि आसाम (८.५४%) यांचा क्रमांक लागतो. विशेषतः ‘एन्डोमेंट प्लॅन्स’च्या (Endowment plans) स्वीकृतीमध्ये या भागात मोठी वाढ दिसून आली आहे. पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण यांसारख्या इतर प्रदेशांच्या तुलनेत या भागात एन्डोमेंट प्लॅन्सना अधिक पसंती मिळत आहे; तर इतर प्रदेशांमध्ये अजूनही प्रामुख्याने संरक्षणाभिमुख उत्पादनांचेच वर्चस्व दिसून येते. हा कल दीर्घकालीन सुरक्षा आणि संपत्ती निर्मिती (Wealth accumulation) यांविषयीच्या सखोल सांस्कृतिक आणि आर्थिक ओढीचे दर्शन घडवतो.
“महिला केवळ कुटुंबाची काळजी घेणाऱ्याच नाहीत, तर त्या कुटुंबाचा आर्थिक आधारस्तंभही आहेत. माता म्हणून, आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या आणि आपल्या प्रियजनांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या बाबतीत महिला अनेकदा सर्वात दूरचा विचार करतात. बंधन लाईफमध्ये आम्हाला एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे: अधिकाधिक महिला आता जीवन विम्याचे महत्त्व सक्रियपणे ओळखत आहेत. संरक्षण, बचत आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी जीवन विमा हे एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन असल्याचे त्या मानत आहेत. केवळ संरक्षणासाठीच नव्हे, तर संपत्ती निर्मितीसाठीही जीवन विम्याचा वापर करण्याला मिळत असलेली वाढती पसंती; तसेच महिलांनी स्वतःहून घेतलेले आर्थिक निर्णय—हे सर्व त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करण्याप्रती असलेल्या सखोल कटिबद्धतेचे आणि स्वतःसाठी आर्थिक स्थैर्य (Financial resilience) निर्माण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे प्रतीक आहे,” असे बंधन लाईफचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO), सतीशेश्वर बी. यांनी सांगितले.
बंधन लाईफने असेही नमूद केले आहे की, ग्राहकांच्या बदलत्या स्वरूपावरून (Customer profile) असे संकेत मिळतात की, आता ग्राहक अधिक प्रगल्भ आणि आर्थिकदृष्ट्या जागरूक घटकांकडे वळत आहेत. ४६-५५ आणि ५६-६५ या वयोगटांतील महिलांनी विमा पॉलिसींच्या खरेदीमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दर्शविली आहे, तर २५-३५ वयोगटातील तरुण महिलांचा यातील वाटा मात्र कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.
‘बंधन लाईफ’ने आपल्या महिला ग्राहकांच्या उत्पादनांच्या पसंतीमध्ये एक निर्णायक बदल नोंदवला आहे; यामध्ये संरक्षणासोबतच संपत्ती निर्मितीकडे (Wealth Creation) वाढता कल दिसून येत आहे. कंपनीचे प्रमुख उत्पादन, ‘iIncome Wealth’, या एकाच उत्पादनाचा आर्थिक वर्ष २५-२६ मध्ये एकूण पॉलिसींच्या खरेदीत सुमारे ४०% वाटा होता. ‘बंधन लाईफ’च्या विस्तारित उत्पादन श्रेणीमुळे या बदलाला बळ मिळाले आहे; या श्रेणीचा विस्तार होऊन आता त्यात विमा समाधानांचा (Insurance Solutions) एक संपूर्ण संच उपलब्ध आहे, ज्यामुळे महिलांना त्यांच्या विमा खरेदीची सांगड दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीच्या उद्दिष्टांशी घालणे शक्य झाले आहे.
