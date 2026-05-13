एका सेकंदात गेला जीव! रनवेवर उभा होता माणूस, इंजिन सुरु केलं अन् क्षणार्धातच विमानाने चिरडलं शरीर; भीषण अपघाताचा Video Viral

या घटनेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आणि वैमानिकाला उड्डाण रद्द करावे लागले. या घटनेचा एक थरारक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात आपल्याला संपूर्ण घटना कशी घडली ते पाहता येते. सोशल मिडियावर या व्हिडिओला मिलियनहून अधिकचे व्यूज मिळाले असून मृत तरुणाची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
नक्की काय घडलं?
एटीसी ऑडिओमध्ये पायलटचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येतो – “आम्ही नुकतेच कोणालातरी धडक दिली आहे… इंजिनला आग लागली आहे”. विमानतळ कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, “धावपट्टीवर अवयव पडले आहेत.” या घटनेनंतर विमानातील २२४ प्रवासी आणि ७ कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन निर्वासन स्लाईडमधून बाहेर काढण्यात आले. १२ जणांना किरकोळ दुखापत झाली, त्यापैकी ५ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रवाशांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांनी खिडकीतून बाहेर पाहिले, तेव्हा त्यांना इंजिनमध्ये “पाय फिरताना” दिसले. एका प्रवाशाने वर्णन करताना सांगितले की ते एका बॉम्बस्फोटासारखे दिसत होते.
🚨#BREAKING: Watch the brand new full thermal surveillance footage showing the moment a Frontier Airlines jet struck a trespasser during takeoff at Denver International Airport, forcing the aircraft to immediately abort takeoff The full footage captures the suspect breaching… pic.twitter.com/6DOSB2v3E3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 11, 2026
विमानतळाने स्पष्ट केले की तो विमानतळाचा कर्मचारी नव्हता. तपासात हे उघड झाले की, कुंपण सुस्थितीत होते तरीही तो माणूस त्याला पार करण्यास यशस्वी झाला. माहितीनुसार, ते विमान फ्रंटियर एअरलाइन्सचे एअरबस ए३२१ होते. इंजिनमध्ये तरुणाचे शरीर गेल्याने आग लागली, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे एक मोठी दुर्घटना टळली. घटनेनंतर सर्व प्रवाशांना विमानातून बाहेर काढण्यात आले आणि नंतर दुसऱ्या विमानाने त्यांना लॉस एंजेलिसला नेण्यात आले. दरम्यान या घटनेच्या व्हिडिओने मात्र सर्वांनाच हादरवून सोडले. व्हिडिओत दिसून आलेले खरोखर भीषण होते ज्याला पाहून कुणाच्याही अंगावर काटा येईल.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.