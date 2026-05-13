Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • India Russia Relations Russian Minister Slams West Over Oil Trade

India Russia Relations : भारत नेहमीच…; रशियन मंत्र्यांचा पाश्चात्य देशांना टोला; तेलाच्या मुद्द्यावरुन अमेरिकेला सुनावलं

India Russia Relations : रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले आहे. तसेच पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेला तेलाच्या व्यापारावरुन कडक शब्दात सुनावलं आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 11:59 AM
Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • रशियन मंत्र्यांचा पाश्चात्य देशांना टोला
  • तेल व्यापारावरुन अमेरिकेला सुनावलं
  • जाणून घ्या नेमकं काय प्रकरण आहे?
India Russia Relations News in Marathi : जागतिक राजकारणात पुन्हा एकदा भारत आणि रशियाच्या दृढ संबंधाची चर्चा सुरु झाली आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव यांनी तेलाच्या व्यापारावरुन मोठे विधान केले आहे. त्यांनी पाश्चात्य देशांच्या विशेष करुन अमेरिकेच्या डिक्टेटरशिपवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. तर भारताच्या परराष्ट्री धोरणाचे तोंडभरुन कौतुक केले आहे.

Russian Oil : भारत रशिया मैत्रीत मिठाचा खडा? सवलत बंद करुन रशियाने वाढवले तेलाचे भाव

पाश्चात्य देशांना लगावला टोला

एका विशेष मुलाखतीदरम्यान सर्गेई लाव्हरोव यांनी पाश्चात्य देशांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, अमेरिका (America) आणि त्याचे मित्र राष्ट्र अजूनही जुन्या वसाहतवादी मानसिकतेत आहेत. दुसऱ्या देशांवर स्वत:च्या अटी लादणे आणि त्यांच्या उर्जा गरजांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे ही लोकशाही नसल्याचे लावरोव यांनी म्हटले.

ते पुढे असेही म्हणाले की, अमेरिका भारतासारख्या देशांना रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे बंद करण्यास सांगून स्वत: महागडे तेल विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा एक प्रकारे अनुचित व्यापार खेळ असल्याचा आरोप लावरोव यांनी केला आहे.

भारताच्या ठाम भूमिकेला रशियाचा पाठिंबा

गेल्या दोन वर्षात भारताने रशियाकडून कच्चा तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधाची भीती न बाळगता राष्ट्रीय हिताला भारताने प्राधान्य दिले आहे. लावरोव यांनी भारताच्या या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. भारत नेहमीच आपल्या बाजारपेठेच्या गरजा आणि जनतेचे हित पाहून निर्णय घेतो, कोणच्या दबावाला बळी पडत नाही असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. यावरुन भारत आणि रशियाचे संबंध (India Russia Relations) किती दृढ आहे.

जागतिक उर्जा संकट

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अमेरिकेने रोसनेफ्ट आणि लुकोइल सारख्या रशियन कंपन्यांवर निर्बंध लादले होते. यामुळे आयातीत मोठ्या प्रमाणात रखडली होती. तसेच पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक उर्जा बाजारातही मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.  अमेरिकेने काही निर्बंधात १६ मे पर्यंत सुट दिली आहे, यामुळे भारताला काही दिलासा मिळाला आहे. यामुळे रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात करणे सोपे होईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

India Russia Relations : पुतिनने मोदींच्या पाठीत खुपसला खंजीर? युद्धजन्यपरिस्थितीत पाकिस्तानला मदत तर भारताला आठकाडी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाश्चात्य देशावर काय टीका केली?

    Ans: रशियाचे परराष्ट्र मंत्री यांनी अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांच्या भूमिकेला जुन्या वसाहतीवादी मानसिकतेचे मानले आहे. त्यांच्या मते हे देश दुसऱ्या देशांवर आपल्या अटी लाहण्याचा आणि जागतिक उर्जा बाजारावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताला रशियन तेल स्वस्त दरात मिळण्यापासून रोखण्याचा डाव आहे.

  • Que: रशियन तेल खरेदीवर भारताची भूमिका काय आहे?

    Ans: भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, तेल खरेदीचा निर्णय हा राष्ट्रीय हितानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार खरेदी करतो. यामुळे कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचे याचा निर्णय भारत स्वत: घेतो, कोणाच्या दबावाखाली नाही.

Web Title: India russia relations russian minister slams west over oil trade

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 11:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एका सेकंदात गेला जीव! रनवेवर उभा होता माणूस, इंजिन सुरु केलं अन् क्षणार्धातच विमानाने चिरडलं शरीर; भीषण अपघाताचा Video Viral
1

एका सेकंदात गेला जीव! रनवेवर उभा होता माणूस, इंजिन सुरु केलं अन् क्षणार्धातच विमानाने चिरडलं शरीर; भीषण अपघाताचा Video Viral

Global Politics : असीम मुनीरचा ‘डबल गेम’! अमेरिकेच्या पाठीत खंजीर खुपसत इराणला मोठी मदत; ट्रम्पही संतापले?
2

Global Politics : असीम मुनीरचा ‘डबल गेम’! अमेरिकेच्या पाठीत खंजीर खुपसत इराणला मोठी मदत; ट्रम्पही संतापले?

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
3

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार
4

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास

‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास

May 13, 2026 | 11:46 AM
Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

May 13, 2026 | 11:39 AM
Sonia Gandhi Health : मोठी बातमी! सोनिया गांधी मेदांता रुग्णालयात दाखल, नेमकं कारण काय?

Sonia Gandhi Health : मोठी बातमी! सोनिया गांधी मेदांता रुग्णालयात दाखल, नेमकं कारण काय?

May 13, 2026 | 11:39 AM
एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?

May 13, 2026 | 11:32 AM
Ekadashi: एकादशीला ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा का करावा जप, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ekadashi: एकादशीला ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्राचा का करावा जप, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 13, 2026 | 11:30 AM
National Fruit Cocktail Day: उन्हाळ्याच्या लाहीलाहीमध्ये शरीराला द्या ताजेपणाचा डोस; चव आणि आरोग्याचा हा अनोखा मेळावा

National Fruit Cocktail Day: उन्हाळ्याच्या लाहीलाहीमध्ये शरीराला द्या ताजेपणाचा डोस; चव आणि आरोग्याचा हा अनोखा मेळावा

May 13, 2026 | 11:30 AM
The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स

The Android Show I/O Edition: Google ची मोठी घोषणा! फाईल शेअरिंगपासून अँड्रॉईड ऑटोपर्यंत.. कंपनी घेऊन येणार भन्नाट फीचर्स

May 13, 2026 | 11:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM