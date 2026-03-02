IND vs WI: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनचा चौकार आणि षटकार पाऊस; मोडला ‘मुंबईच्या राजा’चा विक्रम

या १६ चौकारांसह, संजू सॅमसनने रोहित शर्माचा एक मोठा विक्रम मोडला आहे. संजू सॅमसन टी-२० विश्वचषकात एकाच डावात सर्वाधिक चौकार मारणारा भारतीय फलंदाज बनला आहे, या संदर्भात रोहित शर्माचा (Rohit Sharma) विक्रम मोडला आहे. यापूर्वी, टी-२० विश्वचषकात एकाच डावात सर्वाधिक चौकार मारण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर होता. रोहितने २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात ४१ चेंडूत ९२ धावा केल्या. या डावात रोहितने ७ चौकार आणि ८ षटकारांसह एकूण १५ चौकार मारले.
Sanju Samson :- संजू सॅमसन आला, तो खेळला आणि त्याने जिंकलं
सूर्यकुमार यादव आणि सुरेश रैना हे टी-२० विश्वचषकात एका डावात सर्वाधिक चौकार मारणाऱ्या खेळाडूंमध्ये संयुक्तपणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. २०१० च्या टी-२० विश्वचषकात रैनाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १०१ धावा केल्या, १४ चौकार मारले. त्याच विश्वचषकात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अमेरिकेविरुद्ध १४ चौकार मारताना ८४ धावांची शानदार खेळी केली. यादीत पुढे इशान किशनचा क्रमांक लागतो, ज्याने त्याच विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्धच्या ७७ धावांच्या खेळीदरम्यान १३ चौकार आणि षटकार मारले.
या टी-२० विश्वचषकात टीम इंडियाचा आतापर्यंतचा रेकॉर्ड प्रभावी राहिला आहे. या विश्वचषकात टीम इंडियाचा एकमेव पराभव दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर ८ सामन्यात झाला होता. त्याशिवाय, टीम इंडियाने आतापर्यंतचे सर्व सामने जिंकले आहेत. भारतीय संघ या विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचला आहे आणि जेतेपद जिंकण्यापासून फक्त दोन पावले दूर आहे. आता, जेतेपदाचे रक्षण करण्यासाठी टीम इंडियाला सेमीफायनल आणि अंतिम सामने जिंकावे लागतील. सेमीफायनलमध्ये भारतीय संघ इंग्लंडशी सामना करेल. हा सामना ५ मार्च रोजी वानखेडे येथे खेळला जाईल.
