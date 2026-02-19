Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पालकांनो दुर्लक्ष करू नका! वारंवार ताप, वजन घटतंय?, मुलांमधील कॅन्सरची 'ही' असू शकतात सुरुवातीची लक्षणं

लहान मुलांमधील कॅन्सरचे वाढते प्रमाण ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. भारतात उपचारांचा कमी असलेला दर प्रामुख्याने उशिरा होणाऱ्या निदानामुळे आहे. पालकांनी मुलांच्या शरीरातील बदलांकडे बारीक लक्ष दिले पाहिजे.

Feb 19, 2026 | 06:52 PM
Signs of cancer in children
  • भारतातही मुलांमध्ये कॅन्सरचे वाढते प्रमाण
  • मुलांमध्ये सर्वात सामान्य असणारा कर्करोग
  • मुलांमधील कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे
Cancer In Children: कॅन्सर (कर्करोग) हा शब्द उच्चारला तरी मनात धडकी भरते. दुर्दैवाने, हा आजार आता केवळ वृद्धांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जगभरात आणि भारतातही मुलांमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, दरवर्षी ० ते १९ वर्षे वयोगटातील सुमारे ४ लाख मुलांना कॅन्सरची लागण होत आहे.

भारतातील भीषण वास्तव

विकसित किंवा उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये कॅन्सरग्रस्त मुलांचे बरे होण्याचे प्रमाण (Survival Rate) ८०% पेक्षा जास्त आहे. मात्र, भारतासारख्या विकसनशील देशांत हेच प्रमाण ३०% पेक्षाही कमी असलेलं दिसून येतं. आजाराचं उशिरा होणारे निदान हे याचं मुख्य कारण आहे.

मुलांमध्ये सर्वात सामान्य असणारा कर्करोग (0-14 वर्षे)

  1. ल्युकेमिया(रक्त कर्करोग) – हा मुलांमध्ये असलेला सामान्य कर्करोग आहे. जो सुमारे 30 टक्के प्रकरणांमध्ये आढळतो.
  2. मेंदूतील ट्यूमर आणि पाठीच्या कण्यातील ट्यूमर – मेंदू आणि मज्जासंस्थेशी संबंधित गाठी असतात. हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे.
  3. लिम्फोमा – रोगप्रतिकारक शक्तीच्या पेशींवर होणारा हल्ला हा कर्करोग देखील मुलांमध्ये अधिक सामान्य आहे.
  4. न्यूरोब्लास्टोमा आणि विल्म्स ट्यूमर – हे कर्करोग मूत्रपिंडात होतात आणि मुलांमध्ये सर्वात सामान्य कर्करोगांपैकी एक आहे.

मुलांमधील कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे

मुलांना आपल्या वेदना नीट सांगता येत नाहीत, त्यामुळे पालकांनी खालील लक्षणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
सततचा ताप: औषधे घेऊनही ताप उतरत नसेल किंवा वारंवार येत असेल.
अचानक वजन घटणे: मुलाच्या आहारात बदल नसतानाही वजन झपाट्याने कमी होणे.
हाडे आणि सांधेदुखी: खेळताना दुखापत झालेली नसतानाही सतत पाय किंवा हात दुखणे.
गाठी येणे: मान, काख, पोट किंवा जांघेत दुखण्याविना गाठ येणे.
अशक्तपणा: मूल सतत सुस्त राहणे, खेळण्यात रस न दाखवणे.
रक्तस्त्राव: हिरड्यांमधून रक्त येणे किंवा त्वचेवर विनाकारण निळे डाग पडणे.
डोळ्यांमधील बदल: डोळ्यांची बाहुली पांढरी दिसणे किंवा अचानक तिरळेपणा येणे.

पालकांनो, काय कराल?

लवकर निदान हाच सर्वोत्तम उपचार आहे. जर तुमच्या मुलामध्ये वरीलपैकी कोणतेही लक्षण २ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ दिसत असेल, तर तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टरांचा (Pediatric Oncologist) सल्ला घ्या. वेळेत उपचार मिळाल्यास तुमचे मूल पुन्हा खेळू-बागडू शकतं.

