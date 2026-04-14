Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Latest State Bank Of India Yono App Blocking Scam Warning Fake Aadhaar Update Request Marathi News

SBI चा ग्राहकांना Alert! तुमचा Bank Balance होऊ शकतो झिरो; YONO App वापरत असाल तर वेळीच सावध व्हा

तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) ग्राहक आहात? सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका संदेशामुळे लाखो खातेधारकांमध्ये भितीचं वातावरण पसरलं आहे. अशा मॅसेजपासून सावध व्हा. नेमकं काय आहे या मागे सत्य सविस्तर जाणूया

Updated On: May 06, 2026 | 06:27 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • SBI चा लाखो ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अलर्ट
  • सायबर गुन्हेगारांनी रचलेला सापळा
  • ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही
SBI Scam Warning : आजकाल डिजिटल बँकिंगमुळे आपले जीवन अत्यंत सोयीचे झालं आहे. पण असं असलं तरीही कुठेना कुठे ग्रहण लागतं त्याप्रमाणे फसवणूक करणाऱ्यांचा धोका तितकाच वाढत आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या (SBI) लाखो ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अलर्ट जारी केला आहे. विशेषतः, सोशल मीडियावर सध्या एक संदेश वेगाने व्हायरल होत आहे; या संदेशात SBI ग्राहकांना इशारा देऊन घाबरवले जात आहे की, जर त्यांनी आपले Aadhaar details त्वरित अपडेट केले नाही, तर त्यांचे ‘YONO’ ॲप काम करणे बंद करेल. असा संदेश पाहिल्यावर कोणत्याही सामान्य व्यक्तीला आपली बँकिंग सेवा कदाचित स्थगित होईल या भीतीने घबराट वाटू शकते; मात्र, नेमक्या अशाच वेळी तुम्ही शांत डोक्याने विचार करणे अत्यंत गरजेचे असते. कदाचित हा तुमच्यासाठी सापळा असू शकतो. नेमकं काय आहे सत्य जाणून घेऊयात.

Inflation Update : किचनचं Budget कोलमडलं! Iran Israel तणावामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कडाडल्या

‘APK’ फाईलची लिंक

या व्हायरल संदेशासोबत अनेकदा एका ‘APK’ फाईलची लिंक जोडलेली असते; ही फाईल केवळ इन्स्टॉल केल्याने तुम्ही तुमच्या आधार details अपडेट होऊ शकतात असा दावा त्यामध्ये केला जातो. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय, ग्राहकांना ॲपद्वारे त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रवेश करता येणार नाही, असे सांगत त्यांच्या मनात भीती निर्माण केली जात आहे. जेव्हा ही बाब ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’च्या निदर्शनास आली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ यासंदर्भात fact check केला. आणि त्यांनी हे स्पष्ट केलं की या व्हायरल बातमीमध्ये कोणतंही तथ्य नाही; तसेच, सरकारकडून किंवा SBI कडून अशा प्रकारचा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.

सायबर गुन्हेगारांनी रचलेला सापळा

वस्तुस्थिती अशी आहे की, हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे सायबर गुन्हेगारांनी रचलेले एक सुनियोजित सापळा आहे, ज्याचा उद्देश भीती दाखवून तुमची वैयक्तिक माहिती चोरणे हा आहे. SBI ने देखील हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बँक आपल्या ग्राहकांना फोनवर किंवा WhatsApp द्वारे कोणत्याही अनोळखी फाईल्स डाउनलोड करण्यास कधीही सांगत नाही. बँकेच्या नियमांनुसार, बँक तुमच्याकडून अत्यंत गोपनीय माहितीची जसे की तुमचा आधार क्रमांक, बँकिंग पासवर्ड किंवा OTP कधीही मागणी करणार नाही. जर कोणी तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या तपशीलांची मागणी केली, तर तुम्ही हे समजून घेतले पाहिजे की, समोरची व्यक्ती ही बँकेचा अधिकारी नसून, एक ठग आहे.

ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अशा फसवणुकीच्या संदेशांमुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही; कारण हे संदेश पूर्णपणे बनावट आणि फसवणूक करणारे असतात. अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करणे हे तुमच्या मोबाईलच्या सुरक्षेसाठी एक गंभीर धोका ठरू शकते. सायबर चोरांनी पाठवलेल्या फाइल्स केवळ तुमच्या फोनमधील डेटाच चोरू शकत नाहीत, तर त्यांना तुमच्या बँक खात्याचा संपूर्ण ताबा घेण्याची क्षमताही असते. एकदा का तुमचा फोन हॅक झाला, की तुमची गोपनीयता आणि तुमचे आर्थिक व्यवहार दोन्हीही धोक्यात येतात.

मोहात पाडणाऱ्या ऑफर्सपासून दूर राहा

हे नेहमी लक्षात ठेवा की, SBI सारख्या मोठ्या संस्था आपल्या ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा पूर्ण आदर करतात. त्या तुम्हाला कधीही अनौपचारिक किंवा असुरक्षित माध्यमांतून तुमची माहिती विचारणार नाहीत.जर तुम्हाला तुमचे पैसे आणि तुमची ओळख सुरक्षित ठेवायची असेल, तर अनोळखी व्यक्तींकडून येणारे संदेश आणि मोहात पाडणाऱ्या ऑफर्सपासून दूर राहा. या डिजिटल युगात, तुमची स्वतःची जागृती हीच तुमच्या आर्थिक सुरक्षेची खरी ढाल ठरते; त्यामुळे, सदैव सावध राहा आणि सुरक्षित बँकिंग पद्धतींचा अवलंब करा.

Todays Gold-Silver Price: सोने खरेदीदारांसाठी खुशखबर! 24 कॅरेटच्या दरात पुन्हा घसरण, चांदीचे भाव स्थिर

Web Title: Latest state bank of india yono app blocking scam warning fake aadhaar update request marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 14, 2026 | 02:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
1

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा
2

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
3

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
4

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM
Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

May 18, 2026 | 11:56 AM
पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

May 18, 2026 | 11:55 AM
आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

May 18, 2026 | 11:40 AM
शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 11:40 AM
Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

May 18, 2026 | 11:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM