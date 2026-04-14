SBI चा ग्राहकांना Alert! तुमचा Bank Balance होऊ शकतो झिरो; YONO App वापरत असाल तर वेळीच सावध व्हा

या व्हायरल संदेशासोबत अनेकदा एका ‘APK’ फाईलची लिंक जोडलेली असते; ही फाईल केवळ इन्स्टॉल केल्याने तुम्ही तुमच्या आधार details अपडेट होऊ शकतात असा दावा त्यामध्ये केला जातो. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय, ग्राहकांना ॲपद्वारे त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रवेश करता येणार नाही, असे सांगत त्यांच्या मनात भीती निर्माण केली जात आहे. जेव्हा ही बाब ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’च्या निदर्शनास आली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ यासंदर्भात fact check केला. आणि त्यांनी हे स्पष्ट केलं की या व्हायरल बातमीमध्ये कोणतंही तथ्य नाही; तसेच, सरकारकडून किंवा SBI कडून अशा प्रकारचा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे सायबर गुन्हेगारांनी रचलेले एक सुनियोजित सापळा आहे, ज्याचा उद्देश भीती दाखवून तुमची वैयक्तिक माहिती चोरणे हा आहे. SBI ने देखील हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बँक आपल्या ग्राहकांना फोनवर किंवा WhatsApp द्वारे कोणत्याही अनोळखी फाईल्स डाउनलोड करण्यास कधीही सांगत नाही. बँकेच्या नियमांनुसार, बँक तुमच्याकडून अत्यंत गोपनीय माहितीची जसे की तुमचा आधार क्रमांक, बँकिंग पासवर्ड किंवा OTP कधीही मागणी करणार नाही. जर कोणी तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या तपशीलांची मागणी केली, तर तुम्ही हे समजून घेतले पाहिजे की, समोरची व्यक्ती ही बँकेचा अधिकारी नसून, एक ठग आहे.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अशा फसवणुकीच्या संदेशांमुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही; कारण हे संदेश पूर्णपणे बनावट आणि फसवणूक करणारे असतात. अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करणे हे तुमच्या मोबाईलच्या सुरक्षेसाठी एक गंभीर धोका ठरू शकते. सायबर चोरांनी पाठवलेल्या फाइल्स केवळ तुमच्या फोनमधील डेटाच चोरू शकत नाहीत, तर त्यांना तुमच्या बँक खात्याचा संपूर्ण ताबा घेण्याची क्षमताही असते. एकदा का तुमचा फोन हॅक झाला, की तुमची गोपनीयता आणि तुमचे आर्थिक व्यवहार दोन्हीही धोक्यात येतात.
हे नेहमी लक्षात ठेवा की, SBI सारख्या मोठ्या संस्था आपल्या ग्राहकांच्या गोपनीयतेचा पूर्ण आदर करतात. त्या तुम्हाला कधीही अनौपचारिक किंवा असुरक्षित माध्यमांतून तुमची माहिती विचारणार नाहीत.जर तुम्हाला तुमचे पैसे आणि तुमची ओळख सुरक्षित ठेवायची असेल, तर अनोळखी व्यक्तींकडून येणारे संदेश आणि मोहात पाडणाऱ्या ऑफर्सपासून दूर राहा. या डिजिटल युगात, तुमची स्वतःची जागृती हीच तुमच्या आर्थिक सुरक्षेची खरी ढाल ठरते; त्यामुळे, सदैव सावध राहा आणि सुरक्षित बँकिंग पद्धतींचा अवलंब करा.