भारताच्या टू व्हीलर मार्केटमध्ये ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा एकदा यामाहा RayZr ने जिंकलाय. मागच्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिल 2026 मध्ये यामाहा RayZr कंपनीचा सर्वात जास्त विकला जाणारा मॉडेल बनलाय. याच दरम्यान यामाहा RayZr ने 22 टक्क्यांच्या जास्ती विक्रीबरोबर 17,298 एवढे युनिट्स विकल्याची नोंद केली. ठीक एकाच वर्षापूर्वी म्हणजे एप्रिल 2025 मध्ये हा आकडा 14,183 एवढाच होता. यामाहा RayZrच्या या तुफानी विक्रीने हे दाखवून दिलं कि स्पोर्टी स्कूटरच्या दुनियेत याची टक्कर कोणीच देऊ शकत नाही. चला पाहूयात मागच्या महिन्यात यामाहाच्या वेगवेगळ्या मॉडेल्सच्या विक्रीबद्दल थोडं विस्ताराने,
यामाहा FZ चा जलवा कायम
विक्रीच्या लिस्टमध्ये दुसरा नंबर यामाहा FZ या पॉप्युलर बाईकने पटकावला आहे. यामाहा FZ ने या दरम्यान वार्षिक वाढीत १७ टक्क्यांनी भर घालत जवळजवळ 15,729 युनिट एवढ्या बाईक्स विकल्या. त्याचबरोबर या लिस्टमध्ये तिसऱ्या नंबरवर यामाहा फसिनो ही स्कूटर येतेय. या बाईकने तर वार्षिक 84 टक्क्यांच्या वाढीबरोबर 10,430 युनिट्स एवढ्या बाईकसची विक्री केली.
यामाहा R15 चा दमदार परफॉर्मन्स
विक्रीच्या लिस्टमध्ये चौथ्या नंबरवर यामाहाची R15 ही जबरदस्त स्पोर्ट्स बाईक आहे. 85 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीबरोबर एकूण 9,066 एवढ्या बाईक्सची विक्री यामाहा R15 हिने केली. तर लिस्टमधल्या पाचव्या नंबरवरती यामाहा XSR ही बाईक आहे. या दरम्यान यामाहा XSR ने जवळपास 6,914 युनिट्स एवढ्या मोटरसायकलची विक्री केली.
यामाहा MT15 चा सहावा नंबर
या लिस्ट मधल्या सहाव्या नंबर वरती येत, वार्षिक 4 टक्क्यांच्या घातीबरोबर जवळपास 6,741 बाईक्सची विक्री केली. याच्या शिवाय सातव्या नंबरवर यामाहाची मैकसी स्कूटर एयरोक्स आली. एयरोक्सने 15 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीबरोबर 1,708 स्कूटरची विक्री केली.
R3 / MT03 चा विषय खोल
आठव्या नंबरवर येणारी ही बाईक यामाहा EC06, जिने फक्त 102 युनितच स्कूटरची विक्री केली. आश्चर्य म्हणजे मागच्या वर्षी या बाईकचे एकही युनिट विकले गेले नव्हते. त्याचबरोबर विक्रीच्या लिस्टच्या शेवटच्या नंबरवर येतेय यामाहा R3 / MT03 जिची एकही स्कूटर विकली गेली नाही.