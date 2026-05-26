Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ग्राहकांवर या स्पोर्टी स्कूटरची जादू! बाकीच्या आठ मॉडेल्सना मागे सोडून मिळवला पहिला नंबर!

Updated On: May 26, 2026 | 07:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय टू-व्हीलर मार्केटमध्ये ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा एकदा जिंकत, यामाहा RayZr एप्रिल 2026 मधील सगळ्यात जास्त खरेदी केले जाणारे मॉडेल बनले आहे.

ग्राहकांवर या स्पोर्टी स्कूटरची जादू! बाकीच्या आठ मॉडेल्सना मागे सोडून मिळवला पहिला नंबर!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारताच्या टू व्हीलर मार्केटमध्ये ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा एकदा यामाहा RayZr ने जिंकलाय. मागच्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिल 2026 मध्ये यामाहा RayZr कंपनीचा सर्वात जास्त विकला जाणारा मॉडेल बनलाय. याच दरम्यान यामाहा RayZr ने 22 टक्क्यांच्या जास्ती विक्रीबरोबर 17,298 एवढे युनिट्स विकल्याची नोंद केली. ठीक एकाच वर्षापूर्वी म्हणजे एप्रिल 2025 मध्ये हा आकडा 14,183  एवढाच होता. यामाहा RayZrच्या या तुफानी विक्रीने हे दाखवून दिलं कि स्पोर्टी स्कूटरच्या दुनियेत याची टक्कर कोणीच देऊ शकत नाही. चला पाहूयात मागच्या महिन्यात यामाहाच्या वेगवेगळ्या मॉडेल्सच्या विक्रीबद्दल थोडं विस्ताराने,

यामाहा FZ चा जलवा कायम

विक्रीच्या लिस्टमध्ये दुसरा नंबर यामाहा FZ या पॉप्युलर बाईकने पटकावला आहे. यामाहा FZ ने या दरम्यान वार्षिक वाढीत १७ टक्क्यांनी भर घालत जवळजवळ 15,729 युनिट एवढ्या बाईक्स विकल्या. त्याचबरोबर या लिस्टमध्ये तिसऱ्या नंबरवर यामाहा फसिनो ही स्कूटर येतेय. या बाईकने तर वार्षिक 84 टक्क्यांच्या वाढीबरोबर 10,430 युनिट्स एवढ्या बाईकसची विक्री केली.

यामाहा R15 चा दमदार परफॉर्मन्स

विक्रीच्या लिस्टमध्ये चौथ्या नंबरवर यामाहाची R15 ही जबरदस्त स्पोर्ट्स बाईक आहे. 85 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीबरोबर एकूण 9,066 एवढ्या बाईक्सची विक्री यामाहा R15 हिने केली. तर लिस्टमधल्या पाचव्या नंबरवरती यामाहा XSR ही बाईक आहे. या दरम्यान यामाहा XSR ने जवळपास 6,914 युनिट्स एवढ्या मोटरसायकलची विक्री केली.

यामाहा MT15 चा सहावा नंबर

या लिस्ट मधल्या सहाव्या नंबर वरती येत, वार्षिक 4 टक्क्यांच्या घातीबरोबर जवळपास 6,741 बाईक्सची विक्री केली. याच्या शिवाय सातव्या नंबरवर यामाहाची मैकसी स्कूटर एयरोक्स आली. एयरोक्सने 15 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीबरोबर 1,708 स्कूटरची विक्री केली.

R3 / MT03 चा विषय खोल

आठव्या नंबरवर येणारी ही बाईक यामाहा EC06, जिने फक्त 102 युनितच स्कूटरची विक्री केली. आश्चर्य म्हणजे मागच्या वर्षी या बाईकचे एकही युनिट विकले गेले नव्हते. त्याचबरोबर विक्रीच्या लिस्टच्या शेवटच्या नंबरवर येतेय यामाहा R3 / MT03 जिची एकही स्कूटर विकली गेली नाही.

Web Title: Sporty scooter yamaha

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 07:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol-Diesel च्या महागाईचं नो टेन्शन! आता थेट पाण्यावर धावणार कार; काय आहे नवी टेक्नॉलॉजी?
1

Petrol-Diesel च्या महागाईचं नो टेन्शन! आता थेट पाण्यावर धावणार कार; काय आहे नवी टेक्नॉलॉजी?

Tires Of Vehicles : गाड्यांच्या टायरचा रंग काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण
2

Tires Of Vehicles : गाड्यांच्या टायरचा रंग काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर
3

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!
4

पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Car Buying Tips : ऑटोमॅटिक कार खरेदी फायदेशीर की खर्चिक? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Car Buying Tips : ऑटोमॅटिक कार खरेदी फायदेशीर की खर्चिक? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण गणित

May 26, 2026 | 07:50 PM
ग्राहकांवर या स्पोर्टी स्कूटरची जादू! बाकीच्या आठ मॉडेल्सना मागे सोडून मिळवला पहिला नंबर!

ग्राहकांवर या स्पोर्टी स्कूटरची जादू! बाकीच्या आठ मॉडेल्सना मागे सोडून मिळवला पहिला नंबर!

May 26, 2026 | 07:34 PM
Long Ride ला जाताय? Bike मध्ये ‘या’ गोष्टी नक्की तपासा !

Long Ride ला जाताय? Bike मध्ये ‘या’ गोष्टी नक्की तपासा !

May 26, 2026 | 07:23 PM
Maruti Suzuki चा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा लागू केले ‘वर्क फ्रॉम होम’, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर उचलले पाऊल

Maruti Suzuki चा मोठा निर्णय! कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा लागू केले ‘वर्क फ्रॉम होम’, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर उचलले पाऊल

May 26, 2026 | 07:05 PM
RCB Vs GT Live scorecard: गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकला; घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय

RCB Vs GT Live scorecard: गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकला; घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय

May 26, 2026 | 07:02 PM
Baramati News: शासकीय नोकरीच्या आमिषाने कोट्यवधींचा गंडा! बनावट नियुक्तीपत्र देत 1.36 कोटींची फसवणूक

Baramati News: शासकीय नोकरीच्या आमिषाने कोट्यवधींचा गंडा! बनावट नियुक्तीपत्र देत 1.36 कोटींची फसवणूक

May 26, 2026 | 06:50 PM
Fanaa ला २० वर्षे पूर्ण! आजही कायम चित्रपटाची जादू; झूनीच्या भूमिकेसाठी काजोलचं नाव स्वतः Aamir Khan यांनी सुचवलं

Fanaa ला २० वर्षे पूर्ण! आजही कायम चित्रपटाची जादू; झूनीच्या भूमिकेसाठी काजोलचं नाव स्वतः Aamir Khan यांनी सुचवलं

May 26, 2026 | 06:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM