Car Buying Tips : ऑटोमॅटिक कार खरेदी फायदेशीर की खर्चिक? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Updated On: May 26, 2026 | 07:51 PM IST
Car Buying Tips : ऑटोमॅटिक कार खरेदी करण्याचा विचार करताय? थांबा त्यापूर्वी ड्रायव्हिंगपासून ते खर्चापर्यंत, ऑटोमॅटिक कारचे फायदे-तोटे जाणून घ्या आणि मागच ठरवा तुमच्यासाठी योग्य पर्याय कोणता?

Car Buying Tips : ऑटोमॅटिक कार खरेदी फायदेशीर की खर्चिक? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Car Buying Tips : सध्या वाहन बाजारात ऑटोमॅटिक कारची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यात शहरांमध्ये ट्राफिकचे प्रचंड प्रमाण वाढत आहे. तसेच रोजच्या प्रवासातील त्रास लक्षात घेता अनेक ग्राहक आता ऑटोमॅटिक वाहनांकडे वळत आहेत. पण अशा गाड्या खरंच फायदेशीर आहेत का, की यामुळे केवळ अतिरिक्त खर्च वाढेल असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे.

रोजच्या प्रवासात दिलासा

ऑटोमॅटिक कारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे क्लच आणि गिअर बदलण्याच्या सततच्या त्रासातून सुटका मिळते. यामुळे अशा गाड्या अधिक सोयीस्कर मानल्या जात आहेत. अनेकदा वाहतूक कोंडीत ऑटोमॅटिक कार चालवताना सतत क्लच दाबणे किंवा गिअर बदलण्याची गरज नसते. यामुळे कार चालवताना थकवाही जाणवत नाही. शिवाय गाडी शिकणाऱ्यांसाठी तर हा पर्याय अधिक सोपा मानला जातो.कारण ऑटोमॅटिक करामध्ये गिअर आणि क्लचचा ताण नसतो.यामुळे शहरांमध्ये रोजच्या प्रवासात, तसेच लांबच्या प्रवासात या गाड्या आरामदायी वाटतात.

इंधन बचत

गेल्या काही महिन्यात जागतिक स्तरावर इंधन दरात मोठी वाढ झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल च्या किमती गगनाला भिडल्या असून सामांनाच्या खिशाला कात्री लागत आहे. अशा परिस्थितीत ऑटोमॅटिक गाड्यांमधील इंधन बचतीची प्रगत सुविधा फायदेशीर ठरत आहे.पूर्वी या गाड्यांमधे अधिक इंधन वापरावे लागायचे. पण आधुनिक मॉडेल्समध्ये मायलेजची समस्या ही दूर झाली आहे. डोंगराळ रस्ते, चढउतार किंवा गर्दीतही या गाड्या आरामदायी अनुभव देतात. यामुळे लोक याला उत्तम पर्याय मानत आहेत.

किंमत आणि देखभाल खर्च

पण या ऑटोमॅटिक गाड्या जितक्या सोयीस्कर वाटतात तितकाच यांच्या देखभालीचा खर्च जास्त आहे. ऑटोमॅटिक कार साठी मॅन्युअल कारपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागतात. शिवाय दोन वेगवेगळ्या मॉडेलची किंमत वेगळी असू शकते. तांत्रिक बिघाड झाल्यास दुरुस्तीचा खर्चही दुप्पट असू शकतो. काही लहान शहरांमध्ये अशा गाड्यांच्या सर्व्हिसिंगसाठी आवश्यक सुविधा किंवा प्रशिक्षित मेकॅनिक उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

कोणासाठी योग्य पर्याय?

जर तुमचा प्रवास शहरात असेल आणि तुम्ही आरामाला प्राधान्य देत असाल तर ऑटोमॅटिक गाडी घेणे फायदेशीर ठरेल. पण कमी खर्च बजेटचा विचार करत असाल मॅन्युअल कारच उत्तम पर्याय ठरेल. यामुळे गाडी खरेदी करण्याआधी गरज आणि खर्चाचा समतोल तपासा.

