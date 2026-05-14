Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • India Inflation Data April Breaks 42 Month Record Retail Inflation Surge See More Details

Inflation Data : 42 महिन्यांचा रेकॉर्ड तोडला, महागाईचा महा-विस्फोट; एप्रिलमध्ये तब्बल ‘इतक्या’वर पोहोचला आकडा

एप्रिल २०२६ मध्ये, देशाचा घाऊक महागाई दर किंवा WPI वाढून ८.३० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याउलट, मार्च महिन्यात हाच आकडा ३.८८ टक्के इतका होता. गेल्या ४२ महिन्यांमध्ये म्हणजेच साधारणपणे साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत नोंदवला.

Updated On: May 14, 2026 | 02:45 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • देशातील महागाईचा दबाव वेगाने वाढत
  • एप्रिलमध्ये घाऊक महागाई दर ८.३० टक्क्यांवर
  • Fuel & Power सेक्टरने बिघडवला खेळ
Inflation Data : देशातील महागाईचा दबाव वेगाने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक ठिकाणची परिस्थिती आणि त्यामुळे होणारा परिणाम पाहता महागाईचा भडका उडाला आहे. भारतामध्ये देखील अशीच परिस्थिती पाहायला मिळते. एप्रिल २०२६ मध्ये, देशाचा घाऊक महागाई दर किंवा WPI वाढून ८.३० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याउलट, मार्च महिन्यात हाच आकडा ३.८८ टक्के इतका होता. गेल्या ४२ महिन्यांमध्ये म्हणजेच साधारणपणे साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत नोंदवली गेलेली ही महागाईची सर्वोच्च पातळी मानली जात आहे; ज्यामुळे नजीकच्या भविष्यात दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींवर आणखी दबाव येण्याची शक्यता आहे. नेमका कसा बदल होत गेला? जाणून घेऊयात.

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

Fuel & Power सेक्टरने बिघडवला खेळ

या महागाईवाढीमध्ये इंधन क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. ‘इंधन आणि ऊर्जा’ म्हणजेच Fuel & Power या श्रेणीतील महागाई मार्च महिन्यातील १.०५ टक्क्यांवरून गगनाला भिडत आहेत. एप्रिलमध्ये २४.७१ टक्क्यांवर पोहोचली. दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या म्हणजेच Crude Oil घाऊक महागाईची नोंद ८८ टक्क्यांहून अधिक करण्यात आली.

पेट्रोलच्या किमतींमध्ये ३२.४० टक्के आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये २५.१९ टक्के झालेली वाढ यामुळे महागाईचा दबाव आणखीच तीव्र झाला आहे. तसेच, LPG च्या किमतींमध्येही १०.९२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, सामान्य जनतेवर महागाईचे ओझे सातत्याने वाढतच चालले आहे.

आकडेवारीच्या माध्यमातून संपूर्ण परिस्थिती

इराणमधील संकट आणि आखाती देशांमधील वाढता तणाव यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, या आकडेवारीमध्ये थेट प्रतिबिंबित झाली आहे. ‘प्राथमिक वस्तू’ गटातील महागाई मार्च महिन्यातील ६.३६ टक्क्यांवरून वाढून एप्रिलमध्ये ९.१७ टक्क्यांवर पोहोचली. त्याचप्रमाणे, ‘उत्पादित वस्तू’ गटातील महागाई ३.३९ टक्क्यांवरून वाढून ४.६२ टक्क्यांवर गेली आहे.

एक बाब दिलासादायक

‘कोअर WPI’ जो अन्न आणि इंधन वगळता इतर सर्व वस्तूंच्या महागाईचे मोजमाप करतो. तो ५ टक्क्यांवर पोहोचला असून, हा गेल्या ४३ महिन्यांतील उच्चांक ठरला आहे. मार्च महिन्यात हा आकडा ३.७ टक्के इतका होता. मात्र, यातील एक दिलासादायक बाब म्हणजे, अन्नपदार्थ लक्षणीयरीत्या महाग झालेले नाहीत; अन्नधान्यांच्या महागाईत केवळ किरकोळ वाढ झाली असून, ती मार्चमधील १.८५ टक्क्यांवरून २.३१ टक्क्यांवर गेली आहे. शिवाय, कांदे आणि बटाटे यांच्या घाऊक किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अजूनही बऱ्याच कमी आहेत. DPIIT च्या माहितीनुसार, मे महिन्याची WPI आकडेवारी १५ जून रोजी जाहीर केली जाणार आहे.

MSP Hike : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदी सरकारकडून 14 खरीप पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ

Web Title: India inflation data april breaks 42 month record retail inflation surge see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CNG Kit Price : पेट्रोल कारला CNG किट बसवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी
1

CNG Kit Price : पेट्रोल कारला CNG किट बसवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

Diesel SUV : डिझेल SUVची क्रेझ कायम! BS7 नियमांमुळे वाढणार किंमतींचं टेन्शन?
2

Diesel SUV : डिझेल SUVची क्रेझ कायम! BS7 नियमांमुळे वाढणार किंमतींचं टेन्शन?

ADB Warning : भारतासाठी धोक्याची घंटा! महागाईचा भडका उडणार, GDP वाढीला ‘ब्रेक’ लागणार ब्रेक?
3

ADB Warning : भारतासाठी धोक्याची घंटा! महागाईचा भडका उडणार, GDP वाढीला ‘ब्रेक’ लागणार ब्रेक?

Dabur Price Hike: महागाईचा भार ग्राहकांवर, टूथपेस्टपासून तेलापर्यंत डाबरच्या सर्वच वस्तू महागल्या
4

Dabur Price Hike: महागाईचा भार ग्राहकांवर, टूथपेस्टपासून तेलापर्यंत डाबरच्या सर्वच वस्तू महागल्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

May 14, 2026 | 08:42 PM
बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

May 14, 2026 | 08:29 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने घेतला वेगळे होण्याचा निर्णय! Media ला हात जोडत पुन्हा केली विनंती

Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने घेतला वेगळे होण्याचा निर्णय! Media ला हात जोडत पुन्हा केली विनंती

May 14, 2026 | 08:22 PM
हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

May 14, 2026 | 08:15 PM
Recipe : लिंबाच्या सालीला फेकू नका, घरीच बनवा मसालेदार आणि चटकदार चवीच लोणचं, काही मिनिटांची रेसिपी

Recipe : लिंबाच्या सालीला फेकू नका, घरीच बनवा मसालेदार आणि चटकदार चवीच लोणचं, काही मिनिटांची रेसिपी

May 14, 2026 | 08:15 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM