Shani ast 2026: मार्चमध्ये शनिचा खास बदल; 76 दिवसांनी मीन राशीतून अस्त होण्याने या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

मार्चमध्ये शनि ७६ दिवसांसाठी अस्त होणार आहे. हा काळ काही राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल राहील. शनिचा अस्त हा मार्च महिन्यातील खास बदल असणार आहे. शनि अस्ताचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मार्चमध्ये शनिचा खास बदल
  • मीन राशीतून शनि होणार अस्त
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

शनि ७६ दिवसांनी अस्त होणार आहे. शनिचे अस्त होणे काही राशीच्या लोकांसाठी चांगले राहणार आहे. तर काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर मानले जाते. या काळात काही राशीच्या लोकांना लाभ होऊ शकतो. यावेळी करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला चांगल्या संधी मिळू शकतात. राशीच्या संक्रमणाबद्दल बोलायचे झाले तर, शनि सध्या मीन राशीत आहे. शनि मीन राशीमध्ये अस्त होणे काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे. मार्च महिन्यात शनि देखील अस्ताच्या स्थितीत असेल, त्यानंतर मे महिन्यात तो उगवेल. शनि एकूण ७६ दिवस अस्त राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि ११ मार्च रोजी मावळेल आणि २६ मे रोजी उगवेल. आता २०२७ मध्ये शनि आपली राशी बदलेल. शनि 2027 मध्ये मेष राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. शनि या राशीत आल्याने शनिच्या साढेसातीची स्थिती बदलणार आहे. शनिची साढेसाती 2027 मध्ये कुंभ राशीतून काढून टाकले जाईल. शनिच्या अस्ताचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

शनि अस्ताचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

कर्क रास

या काळात कर्क राशीच्या लोकांना धन लाभ होऊ शकतो. यावेळी तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे अपेक्षित यश मिळेल. लांब पल्ल्याचा प्रवास करण्यासाठी हा काळ चांगला आहे. याशिवाय, तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात संतुलन राखावे लागेल. व्यवसायात व्यवसायात तुम्हाला नफा मिळण्याची शक्यता आहे तसेच करिअरमध्ये देखील तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. कर्क राशीच्या लोकांना यावेळी आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ आहे. यावेळी तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. शिस्तीने तुम्ही तुमच्या आयुष्यात चांगले परिणाम मिळवू शकता. एकंदरीत, प्रवास तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे तुम्ही काळजीपूर्वक विचार करून निर्णय घेऊ शकता. व्यवसायात आणि नोकरीमध्ये तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांना त्यांच्या कारकिर्दीत चांगला काळ जाईल. उत्पन्नाच्या बाबतीत तुम्हाला चांगल्या संधी मिळतील, परंतु तुम्हाला विशेषतः काळजी घ्यावी लागेल. मीन राशीच्या लोकांसाठी शनिचे अस्त होणे फायदेशीर ठरणार आहे. समाजामध्ये मान सन्मान मिळेल आणि तुम्ही तुमची सर्व कामे पूर्ण करण्यात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि अस्त म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा शनि ग्रह सूर्याच्या खूप जवळ येतो आणि आकाशात दिसेनासा होतो, तेव्हा त्याला ज्योतिषशास्त्रात शनि अस्त असे म्हणतात.

  • Que: शनि मीन राशीत अस्त होणे म्हणजे काय?

    Ans: शनि मीन राशीत असताना सूर्याच्या जवळ आल्यामुळे तो काही काळासाठी अस्त स्थितीत जातो. या काळात त्याचा प्रभाव काही राशींवर वेगळ्या प्रकारे जाणवू शकतो.

  • Que: शनि मीन राशीत अस्त झाल्याने कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: शनि मीन राशीत अस्त झाल्याने कर्क, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होऊ शकतो

Published On: Mar 06, 2026 | 02:30 PM

