Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

पाश्चिम आशियातील इराण आणि इस्त्राईल यांच्यात पेटलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली असून, याचे गंभीर परिणाम कोल्हापूरच्या औद्योगिक क्षेत्रावर, विशेषतः फाऊंड्री उद्योगावर होताना दिसत आहे

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:09 PM
Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम
कोल्हापूर : पाश्चिम आशियातील इराण आणि इस्त्राईल यांच्यात पेटलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली असून, याचे गंभीर परिणाम कोल्हापूरच्या औद्योगिक क्षेत्रावर, विशेषतः फाऊंड्री उद्योगावर होताना दिसत आहेत. इंधन दरवाढ आणि लॉजिस्टिकमधील अडथळ्यांमुळे कोल्हापूरच्या उत्पादनांचा खर्च वाढणार असून, याचा फटका सामान्य ग्राहकांना वाहनांच्या वाढीव किमतीच्या रूपाने बसण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात साधारणतः ४०० ते ५०० फाऊंड्री कार्यरत आहेत. या उद्योगांसाठी लागणारा मुख्य कच्चा माल, जसे की पिग आयर्न आणि कोळसा, प्रामुख्याने भारतीय बाजारपेठेतून उपलब्ध होतो. मात्र, काही विशेष दर्जाच्या उत्पादनांसाठी लागणारा कच्चा माल परदेशातून आयात करावा लागतो. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक विस्कळीत झाली असून, आयात होणाऱ्या मालाचे दर गगनाला भिडले आहेत. भारतीय कच्च्या मालाच्या किमतीही इंधन दरवाढीमुळे वाढण्याची भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.

कोल्हापूरमधील दिग्गज उद्योग समूह असलेल्या घाडगे पाटील इंडस्ट्रीज वर या युद्धाचा मोठा प्रभाव पहाणार आहे. याविषयी माहिती देताना कंपनीचे प्रमुख किरण पाटील यांनी सांगितले की, जगभरातील ‘ऑइल अँड गैस व्हॉल्व्ह पुरवठा करणाऱ्या अवघ्या चार मोठ्या कंपन्यांपैकी ‘जीपीआय’ ही एक महत्वाची कंपनी आहे.’उत्पादने जगभरातील तेल आणि वायू वितरणाचे ‘कंट्रोलर’ म्हणून काम करतात. या प्रॉडक्ट्सना आधीच आंतरराष्ट्रीय टैरिफचा (शुल्क) सामना करावा लागत होता, त्यात आता युद्धाची भर पडली आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून उत्पादनावर परिणाम होत आहे,’ असे किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले.

Kolhapur News : वाहतूक संघटनांचा एल्गार; ‘ई-चलनाविरोधात आरटीओ कार्यालयावर धडक मोर्चा

भविष्यातील चित्र काय ?

जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालले, तर कोल्हापूरच्या फाऊंड्री उद्योगाला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये होणारी ही दरवाढ साखळी पद्धतीने शेवटच्या ग्राहकापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ट्रॅक्टर, ट्रक आणि इतर प्रवासी वाहने महाग होण्याची दाट शक्यता आहे.

इंधन दरवाढः उद्योगांचे कंबरडे मोडणार असल्याचे चित्र

युद्धाचा सगळ्यात मोठा आणि तात्काळ परिणाम म्हणजे इंधन दरवाढ. किरण पाटील यांच्या मते, डिझेल आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढणार आहे. कोल्हापुरात तयार होणारा माल देश-विदेशात पाठवण्यासाठी रस्ते आणि समुद्री मार्गाचा वापर होतो. इंधन महागल्याने उत्पादनाचा एकूण खर्च वाढेल, ज्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील वाहनांच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. समुद्रातील तणावामुळे जहाजांचा प्रवास लांबणीवर पडला असून भाडे वाढले आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील बाजारपेठा युद्धामुळे प्रभावित झाल्या तर कोल्हापूरच्या एक्सपोर्ट ऑर्डरला फटका बसू शकतो. स्थानिक बाजारपेठेवर परिणाम होऊन कच्चा माल महागल्याने छोट्या फाऊंड्री मालकांचे नफ्याचे प्रमाण घटणार आहे.

Sangali News : वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव; गावकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

 

Published On: Mar 06, 2026 | 02:09 PM

