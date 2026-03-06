Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

कोल्हापूरमधील दिग्गज उद्योग समूह असलेल्या घाडगे पाटील इंडस्ट्रीज वर या युद्धाचा मोठा प्रभाव पहाणार आहे. याविषयी माहिती देताना कंपनीचे प्रमुख किरण पाटील यांनी सांगितले की, जगभरातील ‘ऑइल अँड गैस व्हॉल्व्ह पुरवठा करणाऱ्या अवघ्या चार मोठ्या कंपन्यांपैकी ‘जीपीआय’ ही एक महत्वाची कंपनी आहे.’उत्पादने जगभरातील तेल आणि वायू वितरणाचे ‘कंट्रोलर’ म्हणून काम करतात. या प्रॉडक्ट्सना आधीच आंतरराष्ट्रीय टैरिफचा (शुल्क) सामना करावा लागत होता, त्यात आता युद्धाची भर पडली आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून उत्पादनावर परिणाम होत आहे,’ असे किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालले, तर कोल्हापूरच्या फाऊंड्री उद्योगाला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये होणारी ही दरवाढ साखळी पद्धतीने शेवटच्या ग्राहकापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ट्रॅक्टर, ट्रक आणि इतर प्रवासी वाहने महाग होण्याची दाट शक्यता आहे.
युद्धाचा सगळ्यात मोठा आणि तात्काळ परिणाम म्हणजे इंधन दरवाढ. किरण पाटील यांच्या मते, डिझेल आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढणार आहे. कोल्हापुरात तयार होणारा माल देश-विदेशात पाठवण्यासाठी रस्ते आणि समुद्री मार्गाचा वापर होतो. इंधन महागल्याने उत्पादनाचा एकूण खर्च वाढेल, ज्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील वाहनांच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. समुद्रातील तणावामुळे जहाजांचा प्रवास लांबणीवर पडला असून भाडे वाढले आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील बाजारपेठा युद्धामुळे प्रभावित झाल्या तर कोल्हापूरच्या एक्सपोर्ट ऑर्डरला फटका बसू शकतो. स्थानिक बाजारपेठेवर परिणाम होऊन कच्चा माल महागल्याने छोट्या फाऊंड्री मालकांचे नफ्याचे प्रमाण घटणार आहे.