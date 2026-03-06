Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP

बिग बॉस मराठीच्या घरात येणाऱ्या भागात प्रेक्षकांना एक भन्नाट आणि वेगळा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहेत. बिग बॉसच्या घरात राखीने एन्ट्री केल्यापासून रोज नवनवीन गोष्टी घडताना पाहायला मिळत आहेत. कलर्स मराठीने एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे.नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये घरातील सदस्य वेगवेगळ्या हटके पात्रांच्या अवतारात दिसत असून घरात अक्षरशः ‘भूल भुलैय्या’सारखी मजेशीर धमाल रंगताना दिसते.
बिग बॉस मराठीच्या घरात प्रत्येक सदस्याला एक खास रोल दिला आहे. त्यामुळे घराचं वातावरण काही काळासाठी अगदी वेगळं आणि रंगीबेरंगी दिसणार आहे. कधी कविता, कधी नाट्यमय एंट्री आणि कधी थोड्या वेडसर गमतीजमतीने घरात हशा आणि गोंधळ दोन्ही निर्माण होणार आहेत.
या वातावरणात संकेत पाठक ‘कवी कुमार’ या अवतारात दिसणार आहे. घरात तो कविता सादर करेल आणि त्याच्या कवितांवर घरातील सदस्य हसतील, काही वेळा थोडे कंटाळतील, पण ही सगळी प्रतिक्रिया पाहणं खूप मजेदार ठरणार आहे.अलीकडेच झालेल्या कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेतने दमदार खेळ दाखवला होता. जरी कॅप्टन्सी त्याच्या वाट्याला आली नसली, तरी त्या टास्कमध्ये त्याची उपस्थिती आणि खेळ प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला. त्यामुळे आता ‘कवी कुमार’ या हलक्याफुलक्या अवतारात तो घरात काय मजा आणतो, हे पाहणंही उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
दरम्यान, राखी सावंत ‘जुली मंजुलिका’ या पात्रात दिसणार आहे. तिचा नेहमीचा नाट्यमय अंदाज या पात्रात आणखी रंग भरताना दिसतो. तिच्या एंट्रीमुळे घरात गोंधळ, नाट्य आणि हास्य एकाच वेळी पाहायला मिळणार असल्याची झलक प्रोमोमध्ये दिसते. तर रुचिका ‘खुली मंजुलिका’ बनून घरात एक वेगळाच अंदाज घेऊन येते. तिचा मस्तीखोर आणि थोडासा वेडसर स्वभाव या पात्राला अजून रंगतदार बनवतो. याशिवाय प्रभू ‘वेडा लवर’ या भूमिकेत दिसणार आहे. या पात्रामुळे घरात अजून काही मजेशीर प्रसंग घडताना दिसणार आहेत.
बिग बॉस मराठीच्या घरात या वेगवेगळ्या पात्रांमुळे वातावरण अगदी रंगीबेरंगी आणि मजेदार नाटकासारखं दिसतं. कविता, नाट्य, वेडेपणा आणि विनोद यांचा संगम प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा मनोरंजन अनुभव देणार आहे.
प्रेक्षकांना पाहायला खूप मजा येणार आहे की ‘कवी कुमार’ म्हणून संकेत काय कविता सादर करतो आणि घरातील सदस्य त्यावर कशा प्रतिक्रिया देतात. या टास्कमुळे घरात आणखी कोणते मजेशीर प्रसंग घडतात, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
बिग बॉस मराठीच्या घरात प्रत्येक दिवस नवं समीकरण घेऊन येतो, त्यामुळे या हलक्याफुलक्या टास्कमुळे खेळाला नवीन वळण मिळतं का, हे पाहणं खूप रोचक ठरणार आहे.
