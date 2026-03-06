Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Realme C83 5g Smartphone Launched In India Read Price Specifications And Features Tech News Marathi

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

Realme C83 5G Smartphone Launched: कंपनीने लाँच केलेला हा नवीन स्मार्टफोन मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर आणि 7000mAh टाइटन बॅटरीने सुसज्ज आहे. या स्मार्टफोनचा कॅमेरा देखील दमदार आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:28 PM
13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

Follow Us:
Follow Us:
  • स्मार्टफोनची विक्री 7 मार्चपासून सुरु होणार
  • Realme C83 5G स्मार्टफोन तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच
  • Realme C83 5G स्मार्टफोन ब्लूमिंग पर्पल आणि स्प्राउटिंग ग्रीन रंगाच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध
टेक कंपनी Realme ने भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन Realme C83 5G या नावाने भारतात लाँच करण्यात आला आहे. रियलमीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट स्मार्टफोनची विक्री उद्यापासून म्हणजेच 7 मार्चपासून सुरु होणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच कंपनीने हा स्मार्टफोन बजेट रेंज किंमतीत लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Realme C83 5G ची किंमत आणि ऑफर

Realme C83 5G स्मार्टफोन तीन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 4GB रॅम + 64GB स्टोरेज, 4 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज आणि 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज यांचा समावेश आहे, या स्मार्टफोनच्या 4GB रॅम + 64GB स्टोरेज या बेस व्हेरिअंटची किंमत 13,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर 4 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 14,499 रुपये आणि 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 17,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. Realme च्या C सीरीजच्या लेटेस्ट स्मार्टफोनची विक्री भारतात 7 एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन रिअलमीची अधिकृत वेबसाईट आणि फ्लिपकार्टद्वारे खरेदी करू शकतात. Realme C83 5G स्मार्टफोन ब्लूमिंग पर्पल आणि स्प्राउटिंग ग्रीन रंगाच्या पर्यायांमध्ये खरेदी करता येईल.  (फोटो सौजन्य – Realme ) 

Realme C83 5G चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

Realme C83 5G स्मार्टफोनमध्ये 6.8-इंच HD+ (720×1,570 पिक्सेल) LCD स्क्रीन देण्यात आली आहे. याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आणि पीक ब्राइटनेस 900 निट्स आहे. फोनचा डिस्प्ले 16.7 मिलियन कलर्स सपोर्टसह उपलब्ध आहे आणि याचाटच सँपलिंग रेट 180Hz आहे.

परफॉर्मंस

Realme C83 5G मध्ये MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट आहे, जो 6GB RAM आणि 128GB पर्यंत अंतर्गत स्टोरेजसह येतो, जो मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येतो. Realme C83 5G स्मार्टफोनमध्ये ग्राफिक्ससाठी ARM Mali-G57 MC2 GPU दिला आहे.

कॅमेरा

रियलमी C83 5G स्मार्टफोनम्ये सिंगल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 13-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आहे. याचा अपर्चर f/2.2 आहे आणि हा 77-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू आणि ऑटो फोकसला सपोर्ट करतो. या फोनमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. या रियलमी फोनसह 30 fps वर 1080p व्हिडिओ रेकॉर्ड केला जाऊ शकतो.

बॅटरी आणि सॉफ्टवेयर

रियलमी C83 5G स्मार्टफोनमध्ये 7000mAh ची टायटॅन बॅटरी दिली आहे. हा फोन 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करतो. हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित रियलमी UI 7.0 वर चालतो.

दिर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि दमदार परफॉर्मंस… हे आहेत बेस्ट Gaming Smartphones, किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी

कनेक्टिविटी

हा रियलमी फोन ड्युअल सिमला सपोर्ट करतो आणि 5G, 4G LTE, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडिओ जॅक, बेईडौ, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसएस कनेक्टिव्हिटी देतो.

Web Title: Realme c83 5g smartphone launched in india read price specifications and features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 02:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?
1

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या
2

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!
3

Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!

Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप… या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर
4

Apple Event 2026: टेक कंपनीचा मोठा धमाका! भारतात लाँच केला सर्वात पॉवरफुल लॅपटॉप… या दिवशी सुरु होणार प्री ऑर्डर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

Mar 06, 2026 | 02:28 PM
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP

Mar 06, 2026 | 02:28 PM
Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

Mar 06, 2026 | 02:20 PM
Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

Mar 06, 2026 | 02:09 PM
Kokan News: कोकणच्या ‘राजा’वर वक्रदृष्टी! खर्च वाढला अन् उत्पादन घटण्याची भीती

Kokan News: कोकणच्या ‘राजा’वर वक्रदृष्टी! खर्च वाढला अन् उत्पादन घटण्याची भीती

Mar 06, 2026 | 02:03 PM
“तो नरकात जळो…” अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीचे वादग्रस्त वक्तव्य; इंटरनेटवर उडाली खळबळ

“तो नरकात जळो…” अली खामेनेई यांच्या मृत्यूवर अभिनेत्रीचे वादग्रस्त वक्तव्य; इंटरनेटवर उडाली खळबळ

Mar 06, 2026 | 02:02 PM
मशरूम खाण्याचे ५ जबरदस्त फायदे; रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून वजन घटवण्यापर्यंत ठरतं फायदेशीर…

मशरूम खाण्याचे ५ जबरदस्त फायदे; रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून वजन घटवण्यापर्यंत ठरतं फायदेशीर…

Mar 06, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM