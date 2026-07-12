दररोज काढलं जाणार 5 लाख बॅरल तेल… अनिल अग्रवाल यांच्या Vedanta चा ‘मास्टरस्ट्रोक’! ऊर्जा क्षेत्रात भारत घेणार मोठी झेप…

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भारत सध्या आपल्या तेल आणि वायूच्या गरजांपैकी सुमारे ९०% आयात करतो, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि किमतीतील चढ-उतारांना बळी पडते. वेदांताने म्हटले आहे की, देशाकडे सुमारे ३०० अब्ज बॅरल इतके हायड्रोकार्बन साठे आहेत. कंपनीने पुढे स्पष्ट केलं की, वेदांता ऑइल अँड गॅस – केर्न ही कंपनी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद शोधमोहीम आणि सुधारित तेल पुनर्प्राप्तीद्वारे या विशाल संसाधन साठ्याचा पुरेपूर वापर करण्यास वचनबद्ध आहे.
वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी म्हटले आहे की, ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही भारतासाठी एक धोरणात्मक आर्थिक गरज आहे. देशांतर्गत उत्पादित होणारा तेल आणि वायूचा प्रत्येक बॅरल आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करतो, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतो आणि आपल्या राष्ट्राची लवचिकता वाढवतो. भारताकडे विपुल नैसर्गिक संसाधने, जागतिक दर्जाची तांत्रिक प्रतिभा आणि उद्योजकतेची क्षमता आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, भारतात हायड्रोकार्बनचा शोध अजूनही मोठ्या प्रमाणात लागलेला नाही. असे मानले जाते की, अनेक मोठ्या संभाव्य गाळाच्या खोऱ्यांचा योग्य शोध घेणे बाकी आहे, ज्यामुळे शोध आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध होते. भारताने राष्ट्रीय खोल समुद्रातील शोध मोहिमेअंतर्गत खोल आणि अति-खोल समुद्रातील मोठ्या प्रतिबंधित क्षेत्रांना खुले केले आहे, ज्यामुळे या दशकाच्या अखेरीस ऊर्जा क्षेत्रात ५०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
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