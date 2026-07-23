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Microsoft ची गेमर्सना मोठी भेट! आता लोकप्रिय जुने Xbox गेम्स Windows PC वरही खेळता येणार

Updated On: Jul 23, 2026 | 05:18 PM IST
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सारांश

Microsoft : गेमिंगप्रेमींसाठी मायक्रोसॉफ्टने मोठी घोषणा केली आहे. Xbox कन्सोलपुरते मर्यादित असलेले काही लोकप्रिय क्लासिक गेम्स आता Windows PC वरही खेळता येणार आहेत. कंपनीने प्रथमच Xbox Backward Compatibility फीचरचा विस्तार PC पर्यंत केला

Xbox Backward Compatibility (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Xbox Backward Compatibility (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • मायक्रोसॉफ्टने प्रथमच Xbox Backward Compatibility फीचर
  • Windows संगणकांवर सहज खेळता येणार
  • PC गेमर्ससाठी मोठी अपडेट
Microsoft Gaming News: गेमिंगची आवड असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी मायक्रोसॉफ्टने आनंदाची बातमी दिली आहे. अनेक वर्षे फक्त Xbox कन्सोलपुरते मर्यादित असलेले काही लोकप्रिय क्लासिक गेम्स आता Windows संगणकावरही उपलब्ध होणार आहेत. कंपनीने आपल्या बॅकवर्ड कंपॅटिबिलिटी सुविधेचा विस्तार करत प्रथमच ही सेवा PC वापरकर्त्यांसाठी सुरू केली आहे. त्यामुळे जुन्या आवडत्या गेम्सचा अनुभव आता आधुनिक संगणकावर घेता येणार आहे.

या निर्णयामुळे केवळ जुन्या गेम्सना नवे आयुष्य मिळणार नाही, तर गेमिंगच्या इतिहासातील महत्त्वाचे अनुभव नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.

गेमिंगचा वारसा जपण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

मायक्रोसॉफ्टच्या मते, अनेक जुने गेम्स कालांतराने नवीन हार्डवेअरवर चालत नाहीत. त्यामुळे अशा गेम्स हळूहळू वापरातून बाहेर पडतात. हे टाळण्यासाठी कंपनीने बॅकवर्ड कंपॅटिबिलिटी सुविधेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे जुने गेम्स जतन करण्यास मदत होईल आणि नवीन गेमर्सनाही क्लासिक टायटल्सचा आनंद घेण्याची संधी मिळेल. गेमिंगचा वारसा टिकवून ठेवण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पहिल्या टप्प्यात हे लोकप्रिय गेम्स उपलब्ध

सुरुवातीच्या टप्प्यात मायक्रोसॉफ्टने काही निवडक Xbox गेम्स Windows PC वर उपलब्ध केले आहेत. यामध्ये Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge आणि Fusion Frenzy या प्रसिद्ध गेम्सचा समावेश आहे. हे गेम्स स्वतंत्रपणे खरेदी करता येतील. तसेच Xbox Game Pass सदस्यांना हे गेम्स कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता खेळता येणार आहेत.

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आधीच गेम खरेदी केला असेल तर पुन्हा पैसे द्यावे लागणार नाहीत

ज्या वापरकर्त्यांनी यापूर्वी या गेम्सच्या डिजिटल आवृत्त्या विकत घेतल्या आहेत, त्यांना पुन्हा खरेदी करण्याची गरज नाही. Microsoft खात्याद्वारे तेच गेम्स Windows PC तसेच काही समर्थित हँडहेल्ड गेमिंग डिव्हाइसवर खेळता येतील. यामुळे एकाच खात्याच्या मदतीने वेगवेगळ्या उपकरणांवर गेमिंगचा अनुभव अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

आधुनिक ग्राफिक्ससह मिळणार अधिक चांगला अनुभव

PC साठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या या गेम्समध्ये काही तांत्रिक सुधारणा देखील करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता हे गेम्स अधिक स्पष्ट ग्राफिक्स, उच्च रिझोल्यूशन आणि स्मूथ गेमप्लेसह खेळता येतील.

वापरकर्त्यांना फुलस्क्रीन किंवा विंडो मोडमध्ये गेम खेळण्याचा पर्याय मिळेल. तसेच विविध ग्राफिक्स सेटिंग्जमध्ये बदल करून संगणकाच्या क्षमतेनुसार गेमिंग अनुभव अधिक चांगला बनवता येईल.

Xbox Achievements ची सुविधाही लवकरच

मायक्रोसॉफ्टने सांगितले आहे की, येत्या काही महिन्यांत या गेम्समध्ये Xbox Achievements ही लोकप्रिय सुविधा जोडली जाईल.

गेममधील विविध टप्पे पूर्ण केल्यानंतर मिळणाऱ्या उपलब्धी अनेक गेमर्ससाठी विशेष आकर्षण असतात. याशिवाय भाषा आणि ऑडिओ सेटिंग्जही आपल्या पसंतीनुसार बदलण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

कोणत्या संगणकावर चालतील हे गेम्स?

हार्डवेअरच्या बाबतीत फार मोठ्या अटी ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांत खरेदी केलेले बहुतांश Windows 11 संगणक हे गेम्स सहज चालवू शकतील, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

किमान 8GB RAM आणि मध्यम क्षमतेचे ग्राफिक्स कार्ड असलेला संगणक या गेम्ससाठी पुरेसा ठरेल. मात्र अधिक चांगल्या कामगिरीसाठी आधुनिक प्रोसेसर आणि शक्तिशाली GPU वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

पुढील काळात आणखी गेम्सची भर पडणार

मायक्रोसॉफ्ट भविष्यात आणखी अनेक जुने Xbox गेम्स Windows प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे कन्सोल आणि PC गेमिंगमधील अंतर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

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याशिवाय, जुन्या Xbox गेम्सच्या डिस्क डिजिटल स्वरूपात वापरण्याची सुविधा विकसित करण्यावरही कंपनी काम करत असल्याची चर्चा आहे. ही सुविधा सुरू झाल्यास जुन्या गेम्सचा संग्रह असलेल्या वापरकर्त्यांना त्यांचे आवडते गेम नवीन Xbox उपकरणांवरही वापरता येतील.

एकंदरीत, क्लासिक गेम्सची आवड असलेल्या गेमर्ससाठी हा मोठा बदल ठरणार आहे. जुन्या आठवणींना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार असून, आगामी काळात आणखी अनेक लोकप्रिय गेम्स PC वर उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने गेमिंग चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Web Title: Microsoft brings xbox backward compatibility to windows pcs with classic games

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Published On: Jul 23, 2026 | 05:18 PM

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