Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ

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मुंबईत NEET-UG 2026 प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरणाविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात लोकप्रिय रॅपर रफ्तार सहभागी झाल्याचे दिसून आले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये रफ्तार आंदोलकांशी संवाद साधताना तसेच गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी मदत करताना दिसत आहे. त्याच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला अधिक रफ्तार मिळाली असून सोशल मीडियावर या व्हिडिओंची जोरदार चर्चा सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रफ्तार मैदानात उतरल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
या आंदोलनादरम्यान रफ्तार ‘आझादी… आझादी’ अशी घोषण्या देणाऱ्या आंदोलनकांवर भडकलेला दिसून आला आहे. तो म्हणतो की, “‘आझादी… आझादी…’ नारे का देत आहात? आपण 47 मध्येच आझाद झालो आहोत. ज्या मुद्द्यासाठी आलो आहोत त्यासाठी आंदोलन करा.”
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मुंबई अनेक ठिकाणी आंदोलने झाले आहेत. मुंबईतील एका आंदोलनात सुप्रसिद्ध रॅपर एमीवे बंटाईही दिसून आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी तो विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरला आहे. तसेच या आंदोलनासाठी त्याने खास ट्रकही प्रसिद्ध केला आहे.