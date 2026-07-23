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Jantar Mantar Protest : ‘विद्यार्थ्यांना मिळाली रफ्तार’ रस्त्यावर उतरली रॅपर मंडळी! Emiway नेही दिली साथ

Updated On: Jul 23, 2026 | 04:51 PM IST
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सारांश

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात कलाकारांचा वाढता सहभाग सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. रफ्तार, एमीवे बंटाई आणि इतर कलाकारांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • आंदोलनाला पाठिंबा दाखवला आहे तर या आंदोलनात सहभागही नोंदवला आहे.
  • रफ्तार मैदानात उतरल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
  • या आंदोलनासाठी त्याने खास ट्रकही प्रसिद्ध केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला विविध क्षेत्रातून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. खासकरून, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक कलाकारमंडळी पुढे सरसावत आहेत. अनेकांनी सोशल मीडिया पोस्ट करून पाठिंबा जाहीर केला आहे तर त्यातील अनेक कलाकारमंडळी विद्यार्थ्यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. जेष्ठ अभिनेते प्रकाश राज यांनी विद्यार्थ्यांसाठी दिल्ली दौरा केला होता. कालच धुरंधर फेम अभिनेत्री आयेशा खानला मुंबई पोलिसांनी अटक केली. अशामध्ये Hip Hop क्षेत्रातून अनेक कलाकारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दाखवला आहे तर या आंदोलनात सहभागही नोंदवला आहे.

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मुंबईत NEET-UG 2026 प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरणाविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात लोकप्रिय रॅपर रफ्तार सहभागी झाल्याचे दिसून आले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये रफ्तार आंदोलकांशी संवाद साधताना तसेच गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी मदत करताना दिसत आहे. त्याच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला अधिक रफ्तार मिळाली असून सोशल मीडियावर या व्हिडिओंची जोरदार चर्चा सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी रफ्तार मैदानात उतरल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

या आंदोलनादरम्यान रफ्तार ‘आझादी… आझादी’ अशी घोषण्या देणाऱ्या आंदोलनकांवर भडकलेला दिसून आला आहे. तो म्हणतो की, “‘आझादी… आझादी…’ नारे का देत आहात? आपण 47 मध्येच आझाद झालो आहोत. ज्या मुद्द्यासाठी आलो आहोत त्यासाठी आंदोलन करा.”


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मुंबई अनेक ठिकाणी आंदोलने झाले आहेत. मुंबईतील एका आंदोलनात सुप्रसिद्ध रॅपर एमीवे बंटाईही दिसून आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी तो विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरला आहे. तसेच या आंदोलनासाठी त्याने खास ट्रकही प्रसिद्ध केला आहे.

Web Title: Emiway bantai and raftaar rapper at mumbai student protest

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Published On: Jul 23, 2026 | 04:51 PM

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