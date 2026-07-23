Vijay Wadettiwar: ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीमार अन् ड्रग्जची धमकी हा लोकशाहीवर हल्ला’; विजय वडेट्टीवार यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

वडेट्टीवार म्हणाले, “महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य ‘सद्रक्षणाय खल्नीग्रहणाय’ (चांगल्याचे रक्षण आणि वाईटाला शिक्षा) आहे. तरीही, पोलीस अधिकारी स्वतःच विद्यार्थी आंदोलकांकडे ५० ग्रॅम अमली पदार्थ बाळगल्याचा आरोप करून त्यांना गोवण्याची धमकी देत आहेत.” प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी प्रश्न विचारला, “असे दिसते की आता नागरिकांना पोलिसांपासूनच संरक्षण देण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांना धमकावण्यासाठी पोलिसांना हे ड्रग्ज कुठून मिळाले?” काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना जोरदार पाठिंबा दिला असल्याचे नमूद करत, वडेट्टीवार म्हणाले की, पक्षाने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले असून, त्यात तालुका स्तरावरील पालकही सहभागी झाले आहेत.
खाकी वर्दीतील गुंड याचे हे उदाहरण बघा..! तरुणाई न्यायासाठी, सत्यासाठी लढतेय. या तरुणाईला पोलीस खिशात ड्रग्स टाकून खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याची धमकी देत आहेत. पोलिसांची इतकी क्रूर बुद्धी तर इंग्रजांच्या राज्यातही नव्हती, इतके क्रूर हे पोलीस भाजपाच्या राज्यात झाले आहेत. खरंतर… pic.twitter.com/Xwjhqp0YbV — Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) July 23, 2026
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य प्रशासनाने जनतेच्या भावना ऐकून घ्याव्यात आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी रचनात्मक पावले उचलावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. संवाद सुरू करण्याऐवजी सरकार हे आंदोलन निर्घृणपणे दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
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प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या मुद्द्यावर, वडेट्टीवार यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या दशकात अनेक स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या असून, त्यामुळे लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षाला दोष देण्याऐवजी सत्ताधारी प्रशासनाने आपल्या चुका मान्य करून सुधारणा लागू कराव्यात, असा सल्ला त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांसमोरील संकटाचा संदर्भ देत, काँग्रेस नेत्याने शेतकरी कर्जमाफीचे आकडे फुगवून सांगितल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली. त्यांनी दावा केला की, अव्यवस्थित कर्जमाफीच्या याद्यांमधून शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक होत आहे हे उघड झाले आहे आणि या प्रकरणात प्रशासनाकडून तात्काळ पारदर्शकतेची मागणी केली.
बुधवारी सकाळी, महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपविरोधात तीव्र भूमिका घेतली आणि मोठे आंदोलन केले. त्यांनी नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सरचिटणीस प्रियांका गांधी व इतर काँग्रेस खासदारांना दिलेल्या अस्वीकार्य वागणुकीचा निषेध केला.
काँग्रेसने गांधी भवन ते दक्षिण मुंबईतील भाजप कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. भाजप कार्यालयात पोहोचून त्यांना संविधानाची एक प्रत सुपूर्द करण्याचा पक्षाचा उद्देश होता. मात्र, पोलिसांनी रीगल सिनेमाजवळ काँग्रेस नेते आणि अधिकाऱ्यांना थांबवून ताब्यात घेतले. आंदोलकांनी “मोदींना हटवा, देश वाचवा” आणि “जेव्हा जेव्हा मोदी घाबरतात, तेव्हा ते पोलिसांना तैनात करतात” अशा घोषणा दिल्या.
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