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IPO: शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एका कंपनीचा IPO येतोय! फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेकमध्ये 31 जुलैपासून गुंतवणुकीची संधी

Updated On: Jul 23, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

IPO: शेअर बाजारातील IPO ला मिळणाऱ्या उत्साहवर्धक प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेक लिमिटेड आपला सार्वजनिक समभाग विक्री (IPO) बाजारात आणत आहे. या इश्यूसाठी 31 जुलै 2026 पासून गुंतवणूकदार अर्ज करू शकणार आहेत.

Fusion Klassroom Edutech IPO News (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Fusion Klassroom Edutech IPO News (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • 31 जुलैपासून Fusion Klassroom Edutech IPO खुला; गुंतवणूकदारांना अर्जाची संधी
  • एडटेक क्षेत्रातील महत्त्वाचा IPO; शिक्षण क्षेत्रातील नव्या गुंतवणुकीकडे बाजाराचे लक्ष
  • किंमत, GMP आणि लिस्टिंग गेनच्या शक्यतांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता वाढली
Fusion Klassroom Edutech IPO News: शेअर बाजारात नव्या कंपन्यांच्या सार्वजनिक समभाग विक्रीला (IPO) चांगला प्रतिसाद मिळत असताना आता शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एका कंपनीची बाजारात एंट्री होणार आहे. फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेक लिमिटेडने आपल्या IPO ची घोषणा केली असून, 31 जुलै 2026 पासून गुंतवणूकदारांना या इश्यूमध्ये अर्ज करता येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शिक्षण सेवा देणाऱ्या या कंपनीच्या IPO कडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.

हा सार्वजनिक इश्यू 4 ऑगस्ट 2026 पर्यंत खुला राहणार आहे. तर अँकर गुंतवणूकदारांसाठी अर्ज प्रक्रिया एक दिवस आधी, म्हणजे 30 जुलै 2026 रोजी सुरू होणार आहे.

प्रति शेअर किंमत किती? IPO चे महत्त्वाचे तपशील

फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेकने प्रति इक्विटी शेअर 151 ते 159 रुपयांचा किंमतपट्टा निश्चित केला आहे. या IPO अंतर्गत नवीन समभाग जारी केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर काही विद्यमान भागधारकही आपल्या मालकीतील समभाग विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणार आहेत.

या सार्वजनिक इश्यूद्वारे एकूण सुमारे 24.55 लाख इक्विटी शेअर्स गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असतील. त्यामुळे नवीन आणि विद्यमान अशा दोन्ही प्रकारच्या समभागांचा या IPO मध्ये समावेश आहे.

रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी अर्जाची अट

रिटेल गुंतवणूकदारांना या IPO मध्ये अर्ज करण्यासाठी किमान 1,600 शेअर्ससाठी बोली लावावी लागेल. त्यानंतर 800 शेअर्सच्या पटीत अतिरिक्त अर्ज करता येणार आहे.

अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक गुंतवणुकीची रक्कम, स्वतःची आर्थिक क्षमता आणि गुंतवणुकीचा उद्देश यांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल.

शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा संगम

फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेक ही शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेवा देणारी कंपनी आहे. शालेय शिक्षण, विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी, व्यावसायिक कौशल्य विकास तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) आधारित अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर आहे.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मबरोबरच प्रत्यक्ष वर्गांच्या माध्यमातूनही विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे डिजिटल आणि पारंपरिक अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षण व्यवस्थेचा समन्वय साधण्यावर कंपनीने लक्ष केंद्रित केले आहे.

विस्तारासाठी कंपनीची मोठी योजना

कंपनीने भविष्यात व्यवसाय विस्तारावर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत. योग्य संधी उपलब्ध झाल्यास इतर संस्थांचे अधिग्रहण करून आपले जाळे वाढवण्याची तयारीही कंपनीने दर्शवली आहे.

म्हणून IPO मधून उभारला जाणारा निधी केवळ दैनंदिन कामकाजासाठीच नव्हे, तर दीर्घकालीन वाढ आणि विस्ताराच्या योजनांसाठीही वापरला जाणार आहे.

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‘Klassroom’ प्लॅटफॉर्मद्वारे देशभर पोहोच

2016 मध्ये सुरू झालेल्या फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेकने डिजिटल शिक्षण क्षेत्रात आपले वेगळे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कंपनीच्या ‘Klassroom’ या प्लॅटफॉर्मद्वारे देशभरातील विद्यार्थ्यांना विविध ऑनलाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले जातात.

याशिवाय मुंबईसह अनेक ठिकाणी भागीदार केंद्रांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष वर्गांचे आयोजनही केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध होतो.

लाखो विद्यार्थ्यांचा कंपनीवर विश्वास

कंपनी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, उद्योग क्षेत्र आणि सरकारी संस्थांसोबत विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवते. रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उद्योगजगतासाठी तयार करण्यावर भर दिला जातो.

कंपनीच्या माहितीनुसार, तिच्या प्लॅटफॉर्मवर 6 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. यापैकी 2 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी सशुल्क सेवांचा लाभ घेत आहेत. तसेच कंपनीकडे 100 हून अधिक अभ्यासक्रम आणि हजारो तासांचा डिजिटल शैक्षणिक कंटेंट उपलब्ध आहे.

गुंतवणुकीपूर्वी अभ्यास करणे आवश्यक

फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेकचा IPO शिक्षण आणि तंत्रज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांतील वाढीच्या संधी लक्षात घेता चर्चेत आला आहे. मात्र, कोणत्याही IPO मध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीची आर्थिक स्थिती, व्यवसायाचा विस्तार, भविष्यातील संधी आणि त्यातील जोखीम यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

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फक्त बाजारातील चर्चांवर किंवा अपेक्षित परताव्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा सर्व माहिती तपासून विचारपूर्वक गुंतवणुकीचा निर्णय घेतल्यास तो अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.

Web Title: Fusion klassroom edutech ipo opens on july 31

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Published On: Jul 23, 2026 | 04:49 PM

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