PF की म्युच्युअल फंड? निवृत्तीच्या पैशांसाठी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर? EPFO ने केला खुलासा

PF vs Mutual Fund News: आजच्या काळात प्रत्येकाला आपल्या पैशांवर चांगला परतावा मिळावा अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अनेक नोकरदार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF मधील रक्कम काढून ती म्युच्युअल फंडासारख्या बाजाराशी संबंधित पर्यायांमध्ये गुंतवण्याचा विचार करतात. मात्र, असा निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (EPFO) सल्ला समजून घेणे आवश्यक आहे. EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, PF आणि म्युच्युअल फंड हे दोन्ही गुंतवणुकीचे पर्याय असले तरी त्यांचा उद्देश आणि कार्यपद्धती वेगळी आहे. त्यामुळे केवळ अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने PF मधील पैसे काढणे योग्य निर्णय ठरू शकत नाही.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना ही निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य देणारी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. नोकरी करत असताना दर महिन्याला जमा होणारी छोटी रक्कम कालांतराने मोठ्या निधीत बदलते. EPFO च्या मते, PF कडे केवळ गुंतवणूक म्हणून पाहणे योग्य नाही. ही योजना कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळासाठी आर्थिक सुरक्षा देण्याचे काम करते. त्यामुळे तात्पुरत्या जास्त नफ्याच्या मोहापेक्षा भविष्यातील गरजांचा विचार करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.
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म्युच्युअल फंड आणि PF या दोन्ही योजनांमध्ये पैसे गुंतवले जात असले तरी त्यांची रचना वेगळी आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक शेअर बाजाराशी जोडलेली असते. त्यामुळे त्यावर बाजारातील हालचालींचा थेट परिणाम होतो. बाजार चांगला राहिल्यास म्युच्युअल फंडातून आकर्षक परतावा मिळू शकतो. मात्र, बाजारातील घसरणीच्या काळात गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होण्याचा धोका देखील असतो. याउलट, PF योजनेत सरकारकडून दरवर्षी व्याजदर निश्चित केला जातो. त्यामुळे ही योजना तुलनेने सुरक्षित आणि स्थिर मानली जाते.
PF ची खासियत म्हणजे यात केवळ कर्मचाऱ्याचेच नाही, तर नियोक्त्याचेही योगदान असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याची बचत अधिक वेगाने वाढण्यास मदत होते. म्युच्युअल फंडामध्ये मात्र गुंतवणूकदाराला स्वतःच्या पैशातून गुंतवणूक करावी लागते. कंपनीकडून कोणतेही अतिरिक्त योगदान मिळत नाही. याशिवाय PF योजनेत काही पात्र सदस्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो. तसेच काही परिस्थितींमध्ये विमा संरक्षणाची सुविधाही उपलब्ध असते. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळण्याची तरतूद देखील या व्यवस्थेत आहे.
म्युच्युअल फंडातून संपत्ती वाढवण्याची संधी मिळू शकते, मात्र त्यामध्ये PF सारखी सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यामुळे दोन्ही पर्यायांची तुलना करताना त्यांचे फायदे आणि उद्देश समजून घेणे गरजेचे आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी म्युच्युअल फंडाचा वापर करता येतो. मात्र, त्यासाठी PF मधील बचत संपवण्याची गरज नाही. पगारातून उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त रकमेतून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून दोन्ही योजनांचा फायदा घेता येऊ शकतो.
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EPFO ने कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे नियोजन करताना PF ला महत्त्व देण्याचा सल्ला दिला आहे. सुरक्षित बचत, नियोक्त्याचे योगदान, व्याजाचा लाभ, पेन्शन आणि विमा संरक्षण यामुळे PF ही इतर अनेक गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा वेगळी ठरते. फक्त अल्पकालीन जास्त परताव्यासाठी PF मधील पैसे काढल्यास भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक गरजा आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा विचार करणे आवश्यक आहे. एकूणच, PF आणि म्युच्युअल फंड हे दोन्ही आर्थिक नियोजनासाठी उपयुक्त पर्याय आहेत. मात्र, त्यांची भूमिका वेगवेगळी आहे. अधिक नफ्याच्या अपेक्षेत निवृत्तीची सुरक्षितता कमी होणार नाही, याची काळजी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने घेणे महत्त्वाचे आहे.