गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Epfo Explains Which Investment Option Is Better For Retirement Planning

PF की म्युच्युअल फंड? निवृत्तीच्या पैशांसाठी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर? EPFO ने केला खुलासा

Updated On: Jul 23, 2026 | 04:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

PF आजच्या काळात गुंतवणूकदारांना आपल्या पैशांवर चांगला परतावा मिळवण्याची इच्छा असते. त्यामुळे अनेक कर्मचारी PF मधील रक्कम म्युच्युअल फंडासारख्या बाजाराशी संबंधित पर्यायांमध्ये गुंतवण्याचा विचार करतात.

PF vs Mutual Fund (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

PF vs Mutual Fund (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

PF vs Mutual Fund News: आजच्या काळात प्रत्येकाला आपल्या पैशांवर चांगला परतावा मिळावा अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अनेक नोकरदार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF मधील रक्कम काढून ती म्युच्युअल फंडासारख्या बाजाराशी संबंधित पर्यायांमध्ये गुंतवण्याचा विचार करतात. मात्र, असा निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा (EPFO) सल्ला समजून घेणे आवश्यक आहे. EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, PF आणि म्युच्युअल फंड हे दोन्ही गुंतवणुकीचे पर्याय असले तरी त्यांचा उद्देश आणि कार्यपद्धती वेगळी आहे. त्यामुळे केवळ अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने PF मधील पैसे काढणे योग्य निर्णय ठरू शकत नाही.

PF म्हणजे फक्त बचत नाही, तर भविष्यातील आधार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना ही निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य देणारी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. नोकरी करत असताना दर महिन्याला जमा होणारी छोटी रक्कम कालांतराने मोठ्या निधीत बदलते. EPFO च्या मते, PF कडे केवळ गुंतवणूक म्हणून पाहणे योग्य नाही. ही योजना कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळासाठी आर्थिक सुरक्षा देण्याचे काम करते. त्यामुळे तात्पुरत्या जास्त नफ्याच्या मोहापेक्षा भविष्यातील गरजांचा विचार करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.

CGHS Pensioner Card: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! निवृत्तीनंतर CGHS सुविधा मिळवणे आता होणार आणखी सोपे

म्युच्युअल फंड आणि PF मध्ये काय फरक आहे?

म्युच्युअल फंड आणि PF या दोन्ही योजनांमध्ये पैसे गुंतवले जात असले तरी त्यांची रचना वेगळी आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक शेअर बाजाराशी जोडलेली असते. त्यामुळे त्यावर बाजारातील हालचालींचा थेट परिणाम होतो. बाजार चांगला राहिल्यास म्युच्युअल फंडातून आकर्षक परतावा मिळू शकतो. मात्र, बाजारातील घसरणीच्या काळात गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होण्याचा धोका देखील असतो. याउलट, PF योजनेत सरकारकडून दरवर्षी व्याजदर निश्चित केला जातो. त्यामुळे ही योजना तुलनेने सुरक्षित आणि स्थिर मानली जाते.

PF मध्ये मिळतात अतिरिक्त फायदे

PF ची खासियत म्हणजे यात केवळ कर्मचाऱ्याचेच नाही, तर नियोक्त्याचेही योगदान असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याची बचत अधिक वेगाने वाढण्यास मदत होते. म्युच्युअल फंडामध्ये मात्र गुंतवणूकदाराला स्वतःच्या पैशातून गुंतवणूक करावी लागते. कंपनीकडून कोणतेही अतिरिक्त योगदान मिळत नाही. याशिवाय PF योजनेत काही पात्र सदस्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो. तसेच काही परिस्थितींमध्ये विमा संरक्षणाची सुविधाही उपलब्ध असते. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळण्याची तरतूद देखील या व्यवस्थेत आहे.

निवृत्ती नियोजनात PF ची भूमिका महत्त्वाची

म्युच्युअल फंडातून संपत्ती वाढवण्याची संधी मिळू शकते, मात्र त्यामध्ये PF सारखी सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यामुळे दोन्ही पर्यायांची तुलना करताना त्यांचे फायदे आणि उद्देश समजून घेणे गरजेचे आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी म्युच्युअल फंडाचा वापर करता येतो. मात्र, त्यासाठी PF मधील बचत संपवण्याची गरज नाही. पगारातून उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त रकमेतून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून दोन्ही योजनांचा फायदा घेता येऊ शकतो.

प्रवाशांसाठी मोठी खूशखबर! आता ₹० मध्ये करा हॉटेल बुकिंग; क्लिअरट्रिपचे धमाकेदार ‘Book@0’ फीचर लाँच

PF मधील रक्कम काढण्यापूर्वी विचार करा

EPFO ने कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे नियोजन करताना PF ला महत्त्व देण्याचा सल्ला दिला आहे. सुरक्षित बचत, नियोक्त्याचे योगदान, व्याजाचा लाभ, पेन्शन आणि विमा संरक्षण यामुळे PF ही इतर अनेक गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा वेगळी ठरते. फक्त अल्पकालीन जास्त परताव्यासाठी PF मधील पैसे काढल्यास भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक गरजा आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा विचार करणे आवश्यक आहे. एकूणच, PF आणि म्युच्युअल फंड हे दोन्ही आर्थिक नियोजनासाठी उपयुक्त पर्याय आहेत. मात्र, त्यांची भूमिका वेगवेगळी आहे. अधिक नफ्याच्या अपेक्षेत निवृत्तीची सुरक्षितता कमी होणार नाही, याची काळजी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने घेणे महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Epfo explains which investment option is better for retirement planning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mutual Fund Investment: 25 लाखांचे 2 कोटी कसे बनतील? किती वर्षे बघावी लागेल वाट; समजून घ्या सोपं गणित!
1

Mutual Fund Investment: 25 लाखांचे 2 कोटी कसे बनतील? किती वर्षे बघावी लागेल वाट; समजून घ्या सोपं गणित!

Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम
2

Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम

PF धारकांसाठी मोठी बातमी! जुने प्रलंबित क्लेम वेळेत सोडवण्यासाठी EPFO चा मोठा निर्णय, VISHWAS 2026 केला लॉन्च
3

PF धारकांसाठी मोठी बातमी! जुने प्रलंबित क्लेम वेळेत सोडवण्यासाठी EPFO चा मोठा निर्णय, VISHWAS 2026 केला लॉन्च

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PF की म्युच्युअल फंड? निवृत्तीच्या पैशांसाठी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर? EPFO ने केला खुलासा

PF की म्युच्युअल फंड? निवृत्तीच्या पैशांसाठी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर? EPFO ने केला खुलासा

Jul 23, 2026 | 04:01 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Pritam And Pedro: सायबर सुरक्षेचा संदेश देणार ‘प्रीतम अँड पेड्रो’; देशभरातील शाळांमध्ये राबवणार विशेष जनजागृती अभियान

Pritam And Pedro: सायबर सुरक्षेचा संदेश देणार ‘प्रीतम अँड पेड्रो’; देशभरातील शाळांमध्ये राबवणार विशेष जनजागृती अभियान

Jul 23, 2026 | 03:46 PM
’50 ग्रॅम पावडर टाकेन…’ पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवरून राज ठाकरे आक्रमक, ‘पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?’ असा सवाल केला उपस्थित

’50 ग्रॅम पावडर टाकेन…’ पोलिसांच्या व्हायरल व्हिडिओवरून राज ठाकरे आक्रमक, ‘पोलीस ड्रग्स सप्लायर आहे का?’ असा सवाल केला उपस्थित

Jul 23, 2026 | 03:44 PM
Quintuplets Birth: क्वेटा येथील रुग्णालयात अद्भुत चमत्कार! एकाच वेळी जन्मली 5 बाळे; वैद्यकीय क्षेत्रात कौतुकाचा वर्षाव, VIDEO

Quintuplets Birth: क्वेटा येथील रुग्णालयात अद्भुत चमत्कार! एकाच वेळी जन्मली 5 बाळे; वैद्यकीय क्षेत्रात कौतुकाचा वर्षाव, VIDEO

Jul 23, 2026 | 03:39 PM
दिल्लीमधील आंदोलनात वापरण्यात आलेले अश्रूधूर नळकांडे म्हणजे काय? जाणून घ्या शरीरावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम

दिल्लीमधील आंदोलनात वापरण्यात आलेले अश्रूधूर नळकांडे म्हणजे काय? जाणून घ्या शरीरावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम

Jul 23, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा