Rajasthan Crime: जोधपूरमध्ये थरारक घटना! आधी मावस बहिणीची हत्या केली, नंतर स्वतः तरुणाने घेतला गळफास; कारण काय?

Bihar Crime: प्रेमात धोका दिल्याचा संशय; १६ वर्षीय प्रेयसीच्या घरात घुसला प्रियकर आणि…; बिहार हादरलं!
काय घडलं नेमकं?
हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव भगवती अशी आहे. पीडित तरुणीची ओळख समोर आली असून तो बीएसटीसीची ट्रेनिंग करत होती. तसेच, शिक्षणासाठी ती पालीतील एका हॉस्टेलमध्ये राहत होती. मिळालेल्या माहितीनुसार,ती नुकतीच तिच्या घरी आली होती. तिच्यासोबत घडलेल्या या घटनेने कुटुंबीय अजूनही मोठ्या धक्कायत आहेत. घरी वाद झाल्याचा वृत्त असून हे प्रकरण इतकं टोकाला पोहोचलं की तिचा मावस भाऊ कैलास याने भगवतीवर जड लोखंडी वस्तूने हल्ला केला आणि हा हल्ला एवढा जोरदार होता की तिचा जागीच मृत्यू झाला.
सुसाईड नोटचे फाटलेले तुकडेही सापडले
त्यांनतर कैलाशने स्वतः फाशी घेऊन आत्महत्या केली. पोलिसांना घटनास्थळी एका सुसाईड नोटचे फाटलेले तुकडेही सापडले आहे. मात्र यावर काय लिहिले आहे हे अद्याप समोर आले नाही आहे. पोलीस ते तुकडे एकत्र करून त्यांचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून पोलीस या प्रकरणाचा सर्व भाजूने तपास करत आहे. पोलीस कुटुंबीय आणि आसपासच्या लोकांची चौकशी करत आहेत. तसेच मोबाईल फोन आणि इतर वैयक्तिक गोष्टींचा देखील तपास केला जात आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या १६ वर्षीय प्रेयसीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेयसीने धोका दिल्यामुळे त्याने हे भयंकर कृत्य केल्याचे संशय आहे. ही घटना मंगळवारी मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील सकरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका गावात घडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
