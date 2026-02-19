Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rajasthan Crime: जोधपूरमध्ये थरारक घटना! आधी मावस बहिणीची हत्या केली, नंतर स्वतः तरुणाने घेतला गळफास; कारण काय?

जोधपूरमध्ये तरुणाने मावस बहिणीची जड वस्तूने हत्या करून नंतर स्वतः फाशी घेतल्याची धक्कादायक घटना घडली. सुसाईड नोटचे तुकडे सापडले असून पोलिसांकडून वादाचे कारण आणि घटनेमागील नेमकी पार्श्वभूमी शोधली जात आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 01:33 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मावस बहिणीवर लोखंडी वस्तूने हल्ला करून हत्या.
  • घटनेनंतर आरोपी तरुणाने फाशी घेऊन आत्महत्या.
  • घटनास्थळी सुसाईड नोटचे फाटलेले तुकडे सापडले.
राजस्थान: राजस्थान येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या बहिणीची हत्या केली नंतर स्वतः फाशी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कदायक बातमी समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी दोघांचेही मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमार्टम तपासणीसाठी ते रुग्णालयात नेण्यात आले.

Bihar Crime: प्रेमात धोका दिल्याचा संशय; १६ वर्षीय प्रेयसीच्या घरात घुसला प्रियकर आणि…; बिहार हादरलं!

काय घडलं नेमकं?

हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव भगवती अशी आहे. पीडित तरुणीची ओळख समोर आली असून तो बीएसटीसीची ट्रेनिंग करत होती. तसेच, शिक्षणासाठी ती पालीतील एका हॉस्टेलमध्ये राहत होती. मिळालेल्या माहितीनुसार,ती नुकतीच तिच्या घरी आली होती. तिच्यासोबत घडलेल्या या घटनेने कुटुंबीय अजूनही मोठ्या धक्कायत आहेत. घरी वाद झाल्याचा वृत्त असून हे प्रकरण इतकं टोकाला पोहोचलं की तिचा मावस भाऊ कैलास याने भगवतीवर जड लोखंडी वस्तूने हल्ला केला आणि हा हल्ला एवढा जोरदार होता की तिचा जागीच मृत्यू झाला.

सुसाईड नोटचे फाटलेले तुकडेही सापडले

त्यांनतर कैलाशने स्वतः फाशी घेऊन आत्महत्या केली. पोलिसांना घटनास्थळी एका सुसाईड नोटचे फाटलेले तुकडेही सापडले आहे. मात्र यावर काय लिहिले आहे हे अद्याप समोर आले नाही आहे. पोलीस ते तुकडे एकत्र करून त्यांचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून पोलीस या प्रकरणाचा सर्व भाजूने तपास करत आहे. पोलीस कुटुंबीय आणि आसपासच्या लोकांची चौकशी करत आहेत. तसेच मोबाईल फोन आणि इतर वैयक्तिक गोष्टींचा देखील तपास केला जात आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

प्रेमात धोका दिल्याचा संशय; १६ वर्षीय प्रेयसीच्या घरात घुसला प्रियकर आणि…; बिहार हादरलं!

बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या १६ वर्षीय प्रेयसीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेयसीने धोका दिल्यामुळे त्याने हे भयंकर कृत्य केल्याचे संशय आहे. ही घटना मंगळवारी मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील सकरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका गावात घडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

 

 

 

 

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणी कोण होती?

    Ans: भगवती नावाची तरुणी, जी बीएसटीसीचे प्रशिक्षण घेत होती.

  • Que: घटनेनंतर काय घडले?

    Ans: बहिणीची हत्या केल्यानंतर आरोपीने स्वतः फाशी घेऊन आत्महत्या केली.

  • Que: पोलिसांना काय पुरावे मिळाले?

    Ans: सुसाईड नोटचे फाटलेले तुकडे सापडले असून त्यांचा तपास सुरू आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 01:33 PM

