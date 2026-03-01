Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran Israel युद्धामुळे भारत ॲलर्ट! पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बोलावली CCS बैठक; मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला

मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मध्य पूर्वेवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे

Updated On: Mar 01, 2026 | 07:47 PM
Iran Israel युद्धामुळे भारत ॲलर्ट! (Photo Credit- X)

Iran Israel युद्धामुळे भारत ॲलर्ट! (Photo Credit- X)

PM Modi CCS Meeting: इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेत पसरण्याचा धोका वाढला आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत कॅबिनेट सुरक्षा समितीची बैठक घेणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर ते आज रात्री दिल्लीत पोहोचतील आणि बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. या बैठकीचे मुख्य लक्ष इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धातील नवीनतम घडामोडी आणि युएईसह विविध मध्य पूर्व देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा यावर असेल.


ही बैठक देखील महत्त्वाची आहे कारण मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी आणि नागरिक इराणमध्ये उपस्थित आहेत. शिवाय, इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे मध्य पूर्वेतील अनेक देश प्रभावित होत आहेत. संपूर्ण प्रदेशातील हवाई क्षेत्र बंद आहे, ज्यामुळे या देशांमध्ये हजारो भारतीय अडकले आहेत.

हे उल्लेखनीय आहे की अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी २५-२६ जानेवारी रोजी इस्रायलला भेट दिली होती. इस्रायली मंत्रिमंडळाला संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की भारत पूर्ण आत्मविश्वासाने इस्रायलसोबत उभा आहे. पंतप्रधान मोदींना इस्रायली संसदेत उभे राहून टाळ्याही मिळाल्या. या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी १६ करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यात एआय, संरक्षण, शेती, ऊर्जा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

Iran Israel War: खामेनेईंच्या हत्येवर Asaduddin Owaisi आक्रमक! “हे अमानवीय आहे…”; भारत सरकारकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

युद्धाबाबत भारताची भूमिका काय आहे?

इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यात खामेनीई यांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रादेशिक वातावरणाबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची आणि इस्रायली परराष्ट्र मंत्री गिदोन यांच्याशीही चर्चा केली.

१०,००० भारतीय इराणमध्ये अडकले

अराघची यांच्याशी झालेल्या संभाषणानंतर, जयशंकर म्हणाले की त्यांनी “इराण आणि प्रदेशातील अलीकडील घडामोडींबद्दल भारताची खोल चिंता” सामायिक केली आहे. सा’अर यांच्याशी झालेल्या संभाषणात त्यांनी “तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि राजनय” या भारताच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. भारताने आपल्या नागरिकांसाठी एक नवीन सल्लागार देखील जारी केला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सुमारे १०,००० भारतीय इराणमध्ये अडकले आहेत, तर सुमारे ९.६ दशलक्ष लोक मध्य पूर्वेत राहतात.

Iran Israel संघर्षामुळे सोन्याच्या किमती २ लाखांचा टप्पा ओलांडणार? एक्सपर्ट काय सांगतात…

