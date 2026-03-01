Iran Israel युद्धामुळे भारत ॲलर्ट! पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बोलावली CCS बैठक; मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला

PM Modi To Chair CCS Meeting Tonight After His Return To Delhi https://t.co/XDZUCo5E8I pic.twitter.com/MxzNJL6eqb — NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) March 1, 2026
ही बैठक देखील महत्त्वाची आहे कारण मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी आणि नागरिक इराणमध्ये उपस्थित आहेत. शिवाय, इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे मध्य पूर्वेतील अनेक देश प्रभावित होत आहेत. संपूर्ण प्रदेशातील हवाई क्षेत्र बंद आहे, ज्यामुळे या देशांमध्ये हजारो भारतीय अडकले आहेत.
हे उल्लेखनीय आहे की अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी २५-२६ जानेवारी रोजी इस्रायलला भेट दिली होती. इस्रायली मंत्रिमंडळाला संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की भारत पूर्ण आत्मविश्वासाने इस्रायलसोबत उभा आहे. पंतप्रधान मोदींना इस्रायली संसदेत उभे राहून टाळ्याही मिळाल्या. या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी १६ करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यात एआय, संरक्षण, शेती, ऊर्जा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यात खामेनीई यांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रादेशिक वातावरणाबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची आणि इस्रायली परराष्ट्र मंत्री गिदोन यांच्याशीही चर्चा केली.
अराघची यांच्याशी झालेल्या संभाषणानंतर, जयशंकर म्हणाले की त्यांनी “इराण आणि प्रदेशातील अलीकडील घडामोडींबद्दल भारताची खोल चिंता” सामायिक केली आहे. सा’अर यांच्याशी झालेल्या संभाषणात त्यांनी “तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि राजनय” या भारताच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. भारताने आपल्या नागरिकांसाठी एक नवीन सल्लागार देखील जारी केला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सुमारे १०,००० भारतीय इराणमध्ये अडकले आहेत, तर सुमारे ९.६ दशलक्ष लोक मध्य पूर्वेत राहतात.
