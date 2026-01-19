Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?
शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तेजी दाखवली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स १८७.६४ अंकांनी म्हणजेच ०.२३% ने वाढून ८३,५७०.३५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २८.७५ अंकांनी म्हणजेच ०.११% ने वाढून २५,६९४.३५ वर बंद झाला. ३० हून अधिक कंपन्या सोमवार, १९ जानेवारी रोजी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे त्यांचे आर्थिक निकाल जाहीर करणार आहेत. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, टाटा कॅपिटल, आयआरएफसी, हिंदुस्तान झिंक आणि पंजाब नॅशनल बँक हे आज त्यांचे तिसरे तिमाही आर्थिक वर्ष २६ निकाल जाहीर करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी ५ ब्रेकआऊट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये यूपीएल, टेक महिंद्रा, बीओबी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम या शेअर्सचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार भेल, टाटा कॅपिटल, हिंदुस्तान झिंक, आयआरएफसी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, टाटा टेक्नॉलॉजीज, विप्रो, आरबीएल बँक, टेक महिंद्रा, मारुती सुझुकी, सीजी पॉवर आणि इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये एयू स्मॉल फायनान्स बँक, एलटीआयमाइंडट्री, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स, आयईएक्स, भारती एअरटेल, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, कोफोर्ज आणि मिश्रा धातु या शेअर्सचा समावेश आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एचपीसीएल, एचडीएफसी बँक आणि फेडरल बँक या शेअर्सचा समावेश आहे.