Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Negative Opening For Share Today At 19 January 2026 Share Market News In Marathi

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

Share Market Update: जागतिक बाजारातील नकारात्मक संकेतांचा परिणाम आज भारतीय शेअर बाजारावर दिसण्याची शक्यता आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दबावाखाली उघडू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:47 AM
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवात होण्याची शक्यता
  • गुंतवणूकदारांसाठी आजचा दिवस आव्हानात्मक ठरू शकतो
  • बाजारात आज नकारात्मक सुरुवात होण्याचे संकेत
India Share Market Update: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ प्लॅनबाबत केलेल्या वक्तव्यांचा परिणाम जागतिक बाजारावर होत आहे. कमकुवत जागतिक बाजारातील संकेत लक्षात घेता, भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सोमवारी १९ जानेवारी रोजी नकारात्मक सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउनची सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,५७१ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ १८० अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तेजी दाखवली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या पातळीजवळ बंद झाला. सेन्सेक्स १८७.६४ अंकांनी म्हणजेच ०.२३% ने वाढून ८३,५७०.३५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २८.७५ अंकांनी म्हणजेच ०.११% ने वाढून २५,६९४.३५ वर बंद झाला. ३० हून अधिक कंपन्या सोमवार, १९ जानेवारी रोजी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे त्यांचे आर्थिक निकाल जाहीर करणार आहेत. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, टाटा कॅपिटल, आयआरएफसी, हिंदुस्तान झिंक आणि पंजाब नॅशनल बँक हे आज त्यांचे तिसरे तिमाही आर्थिक वर्ष २६ निकाल जाहीर करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी ५ ब्रेकआऊट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये यूपीएल, टेक महिंद्रा, बीओबी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम या शेअर्सचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार भेल, टाटा कॅपिटल, हिंदुस्तान झिंक, आयआरएफसी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, टाटा टेक्नॉलॉजीज, विप्रो, आरबीएल बँक, टेक महिंद्रा, मारुती सुझुकी, सीजी पॉवर आणि इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये एयू स्मॉल फायनान्स बँक, एलटीआयमाइंडट्री, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स, आयईएक्स, भारती एअरटेल, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, कोफोर्ज आणि मिश्रा धातु या शेअर्सचा समावेश आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एचपीसीएल, एचडीएफसी बँक आणि फेडरल बँक या शेअर्सचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Negative opening for share today at 19 january 2026 share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 08:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर
1

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
2

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका
3

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 
4

Indian stock market closed: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा परिणाम! १५ जानेवारीला शेअर बाजार सुरु राहणार की बंद? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

Jan 19, 2026 | 08:47 AM
Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप! ‘उबाठा’चे नगरसेवक फुटणार? नेमका विषय काय?

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप! ‘उबाठा’चे नगरसेवक फुटणार? नेमका विषय काय?

Jan 19, 2026 | 08:46 AM
Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: सर्वार्थ सिद्धी योगाचा मेष राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 19, 2026 | 08:38 AM
Vasai Crime: मंदिरात मंगळसूत्र बांधून लग्नाचा भास; वसईत अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीवर POCSO कारवाई

Vasai Crime: मंदिरात मंगळसूत्र बांधून लग्नाचा भास; वसईत अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीवर POCSO कारवाई

Jan 19, 2026 | 08:33 AM
IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर शुभमन गिलने केले मोठे वक्तव्य! कर्णधार म्हणाला – ‘खूप निराशा झाली…’

IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर शुभमन गिलने केले मोठे वक्तव्य! कर्णधार म्हणाला – ‘खूप निराशा झाली…’

Jan 19, 2026 | 08:30 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

Jan 19, 2026 | 08:26 AM
Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: माघ महिन्याच्या पहिल्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Jan 19, 2026 | 08:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM