Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • New Tariff Threats 500 Percent On Apparel Exporter How It Will Affect On Export Business

Trump Tariff: 500% शुल्कामुळे वस्त्रोद्योगात घबराट, निर्यात थांबली तर कारखाने कसे चालतील?

अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवर ५००% कर लावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% कर लावण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे

Updated On: Jan 10, 2026 | 12:39 PM
ट्रम्पचा कहर, लावणार ५००% शुल्क (फोटो सौजन्य - iStock)

ट्रम्पचा कहर, लावणार ५००% शुल्क (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • डोनाल्ड ट्रम्पचा भारताला झटका 
  •  ५००% कर लावण्याच्या विधेयकाला मंजुरी
  • निर्यात थांबल्यास कारखान्यांचे काय?
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादला आहे, परंतु तो १० पटीने वाढू शकतो. अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी बुधवारी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% कर लादण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये भारत, चीन आणि ब्राझीलचा समावेश आहे. ईटीच्या अहवालानुसार, यामुळे विशेषतः भारताच्या कापड उद्योगाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. भारतीय कंपन्यांनी शरद ऋतू आणि हिवाळ्याच्या हंगामासाठी अमेरिकेत उत्पादन सुरू केले आहे. परंतु ५००% कर लादण्याचा धोका त्यांना रुळावरून नक्कीच गाडी घसरवू शकतो.

कॉटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष विजय अग्रवाल म्हणाले, “पूर्वी भारतात काही ऑर्डर पाठवण्याचा विचार करणारे खरेदीदार आता येण्यास तयार नाहीत. त्यांनी आम्हाला पत्र लिहिण्यास सुरुवात केली आहे, जर हा ५००% कर लादला गेला तर काय होईल आणि हमी कोण देईल असा प्रश्न विचारला आहे.” हा उद्योग आधीच दबावाखाली आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात सवलती, देशांतर्गत ब्रँडकडे वळणे आणि शेजारील देशांमधून निर्यात ऑर्डरचे मार्गक्रमण झाले.

Trump Tariff Impact on India: रशियन तेलावरून भारताला ५००% टॅरिफची धमकी! ट्रम्पच्या धमकीने शेअर बाजारात घसरण

अमेरिकेतील निर्यात

२०२४-२५ आर्थिक वर्षात, भारताने ३७ अब्ज डॉलर्सचे कापड आणि वस्त्र निर्यात केले, त्यापैकी २८-३०% अमेरिकेला गेले. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादल्यापासून, उद्योग जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग उद्योग संघाच्या मते, एप्रिल-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान, वस्त्र निर्यातीत २.२८% ने वाढ झाली, तर कापड निर्यातीत २.२७% ने घट झाली.

“अमेरिकेच्या करवाढीबाबतची परिस्थिती खूपच अनिश्चित आहे. परंतु आपल्याला वस्तूंचे उत्पादन करावे लागेल. आपल्याला जोखीम घ्यावी लागेल,” अग्रवाल म्हणाले. कोलकात्याच्या राजलक्ष्मी कॉटन मिल्समध्ये सुमारे ८,००० लोक काम करतात. कंपनीचे एमडी रजत जयपुरिया म्हणाले, “निर्यात सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही मोठ्या सवलती देऊ केल्या, आशा आहे की ही समस्या लवकरच सोडवली जाईल. आम्ही आता शरद ऋतूतील ऑर्डरसाठी उत्पादन सुरू केले आहे. तथापि, ५००% कर प्रभावीपणे बंदी असेल. जर अमेरिकेला निर्यात थांबवली गेली तर कारखाना कसा चालेल हे आम्हाला समजत नाही.”

शरद ऋतूच्या हंगामासाठी, अमेरिकन खरेदीदार आधीच भारतीय निर्यातदारांसाठी पर्याय शोधत आहेत. उद्योग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की तिरुपूरमध्ये आधीच तणावाची चिन्हे दिसत आहेत, जे भारताच्या निटवेअर निर्यातीपैकी जवळजवळ 90% निर्यात करते.

India Agriculture 2025: अमेरिकन टॅरिफचा फटका, तरीही भारताची कृषी क्षेत्रात मजबूत कामगिरी

कोणत्या क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होईल?

  • IT आणि टेक क्षेत्र – भारतातील आयटी क्षेत्र अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. प्रमुख आयटी कंपन्या त्यांच्या महसुलाचा मोठा भाग अमेरिकन बाजारपेठेतून मिळवतात. वाढत्या शुल्क आणि व्यापार तणावामुळे अमेरिकन कंपन्या भारतीय आयटी सेवांवरील खर्च कमी करू शकतात. याचा परिणाम नवीन भरतीवर होईल आणि नोकऱ्या कपड्यांचा धोका वाढेल
  • वस्त्रोद्योग आणि Garments – भारतातील कापड आणि तयार कपड्यांचा मोठा भाग अमेरिकेत निर्यात केला जातो. जर या उत्पादनांवर जास्त कर लादले गेले तर भारतीय उत्पादने अधिक महाग होतील. यामुळे अमेरिकन खरेदीदार इतर देशांकडे वळू शकतात. याचा थेट परिणाम कारखान्यांवर आणि तेथे काम करणाऱ्या लाखो कामगारांवर होईल
  • फार्मा क्षेत्र – भारताला जगातील फार्मसी म्हणून ओळखले जाते आणि अमेरिका ही भारतीय औषधांची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. शुल्क वाढल्याने भारतीय औषधांच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम औषध कंपन्यांच्या महसुलावर आणि नोकऱ्यांवर होऊ शकतो
  • ऑटो आणि ऑटो पार्ट्स – ऑटो पार्ट्स आणि वाहनांचे घटक भारतातून अमेरिकेत निर्यात केले जातात. जर शुल्क वाढले तर त्यांची निर्यात कमी होऊ शकते, ज्यामुळे या क्षेत्रातही रोजगार संकट निर्माण होऊ शकते.

Web Title: New tariff threats 500 percent on apparel exporter how it will affect on export business

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 12:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?
1

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
2

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
3

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई
4

Bank of India ची दमदार कामगिरी! तिसऱ्या तिमाहीत कामकाजाचा नफा १३ टक्क्यांनी वाढला; ४,१९३ कोटींची कमाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM