Trump Tariff: 500% शुल्कामुळे वस्त्रोद्योगात घबराट, निर्यात थांबली तर कारखाने कसे चालतील?

कॉटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष विजय अग्रवाल म्हणाले, “पूर्वी भारतात काही ऑर्डर पाठवण्याचा विचार करणारे खरेदीदार आता येण्यास तयार नाहीत. त्यांनी आम्हाला पत्र लिहिण्यास सुरुवात केली आहे, जर हा ५००% कर लादला गेला तर काय होईल आणि हमी कोण देईल असा प्रश्न विचारला आहे.” हा उद्योग आधीच दबावाखाली आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात सवलती, देशांतर्गत ब्रँडकडे वळणे आणि शेजारील देशांमधून निर्यात ऑर्डरचे मार्गक्रमण झाले.
अमेरिकेतील निर्यात
२०२४-२५ आर्थिक वर्षात, भारताने ३७ अब्ज डॉलर्सचे कापड आणि वस्त्र निर्यात केले, त्यापैकी २८-३०% अमेरिकेला गेले. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादल्यापासून, उद्योग जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग उद्योग संघाच्या मते, एप्रिल-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान, वस्त्र निर्यातीत २.२८% ने वाढ झाली, तर कापड निर्यातीत २.२७% ने घट झाली.
“अमेरिकेच्या करवाढीबाबतची परिस्थिती खूपच अनिश्चित आहे. परंतु आपल्याला वस्तूंचे उत्पादन करावे लागेल. आपल्याला जोखीम घ्यावी लागेल,” अग्रवाल म्हणाले. कोलकात्याच्या राजलक्ष्मी कॉटन मिल्समध्ये सुमारे ८,००० लोक काम करतात. कंपनीचे एमडी रजत जयपुरिया म्हणाले, “निर्यात सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही मोठ्या सवलती देऊ केल्या, आशा आहे की ही समस्या लवकरच सोडवली जाईल. आम्ही आता शरद ऋतूतील ऑर्डरसाठी उत्पादन सुरू केले आहे. तथापि, ५००% कर प्रभावीपणे बंदी असेल. जर अमेरिकेला निर्यात थांबवली गेली तर कारखाना कसा चालेल हे आम्हाला समजत नाही.”
शरद ऋतूच्या हंगामासाठी, अमेरिकन खरेदीदार आधीच भारतीय निर्यातदारांसाठी पर्याय शोधत आहेत. उद्योग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की तिरुपूरमध्ये आधीच तणावाची चिन्हे दिसत आहेत, जे भारताच्या निटवेअर निर्यातीपैकी जवळजवळ 90% निर्यात करते.
कोणत्या क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होईल?