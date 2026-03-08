Noida International Airport: नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळाला एअरोड्रम परवाना; लवकरच सुरू होणार उड्डाणे

Noida International Airport: नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील जेवर येथे उभारण्यात येत असलेल्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला एअरोड्रम परवाना मंजूर केला आहे. या परवान्यामुळे विमानतळावरून विमानांची टेकऑफ आणि लँडिंग म्हणजेच व्यावसायिक उड्डाणे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एअरोड्रम परवाना हा कोणत्याही विमानतळासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण तो विमानतळाने सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल मानकांची आवश्यक पूर्तता केल्याचे प्रमाणित करतो.
नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या सहकार्याने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलअंतर्गत विकसित केला जात आहे. स्वित्झर्लंडमधील झुरिच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एजीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या यमुना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (YIAPL) मार्फत या विमानतळाचा विकास केला जात आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, DGCA ने YIAPL ला एअरोड्रम परवाना दिला असून त्यामुळे विमानतळ व्यावसायिक ऑपरेशन्ससाठी सज्ज झाला आहे.
विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्यात एक धावपट्टी (रनवे) आणि एक टर्मिनल उभारण्यात आले आहे. या सुविधांच्या आधारे विमानतळ दरवर्षी सुमारे १२ दशलक्ष म्हणजेच सुमारे १.२ कोटी प्रवाशांना सेवा देऊ शकेल. पुढील टप्प्यांमध्ये विमानतळाचा विस्तार करण्यात येणार असून सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर येथे दरवर्षी सुमारे ७० दशलक्ष म्हणजेच ७ कोटी प्रवाशांना सेवा देण्याची क्षमता निर्माण होईल.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांनी या विकासाचे स्वागत करताना सांगितले की, नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास हा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशसाठी हवाई संपर्क मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. या विमानतळामुळे प्रदेशातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, पर्यटन क्षेत्राला गती मिळेल तसेच देशी-विदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. प्रवाशांना अधिक चांगल्या आणि आधुनिक सुविधा मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले.
यमुना एक्स्प्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आणि नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश सिंह यांनीही माहिती देताना सांगितले की, या विमानतळाला नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (BCAS) कडून आवश्यक सुरक्षा मंजुरी देखील मिळाली आहे. त्यामुळे विमानतळ आता पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही या प्रकल्पाबाबत आनंद व्यक्त करत विमानतळ लवकरच कार्यरत होईल, असे सांगितले. नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर दिल्ली-एनसीआर परिसरातील हवाई वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.