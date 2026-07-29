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Paytm ITR Offer: अवघ्या 11 रुपयात करा ITR दाखल! पेटीएमची भन्नाट ऑफर; शिल्लक राहिले फक्त 4 दिवस

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:52 PM IST
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सारांश

Paytm ITR Offer: ITR भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै जवळ येत असताना Paytm ने आपल्या युजर्ससाठी एक भन्नाट ऑफर आणली आहे. या खास ऑफरअंतर्गत करदाते केवळ ११ रुपयात अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपला आयटीआर ऑनलाईन फाईल करू शकतात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आता फक्त 11 रुपयात करा आयटीआर दाखल
  • PTM ने तुमच्यासाठी आणली खास ऑफर
  • फक्त चार दिवस राहिलेत शिल्लक 
Paytm ITR Offer : इन्कम टॅक्स रिटर्न (Paytm ITR Offer) दाखल करण्याची अंतिम तारीख आता जवळ आली असून रिटर्न भरण्यासाठी अवघे ४ दिवस शिल्लक आहेत. आता आयटीआर भरण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा टॅक्स एक्स्पर्टला मोठी फी देण्याची गरज भासणार नाही. पेटीएमने ‘क्लिर टॅक्स’सोबत मिळून एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे. याद्वारे अवघ्या ११ रुपयांत आयटीआर दाखल करता येणार आहे. ही सुविधा पेटीएम अॅपमधील ‘फ्री टूल्स’ सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे.

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विशेष म्हणजे, आयटीआर भरताना करदात्याना प्रत्येक भरताना करदात्याला प्रत्येक माहिती स्वतःहून भरावी लागू नये, यासाठी आधीपासून उपलब्ध असलेली करसंबंधित माहिती फॉर्ममध्ये ऑटोमॅटिक भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

जुनी करप्रणाली अधिक फायदेशीर ठरू शकते

काय मिळणार ११ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये या सुविधेत करदात्याच्या उत्पन्नाच्या स्वरूपानुसार कोणता आवटीआर फॉर्म लागू होतो, हे ठरवण्यास मदत केली जाते. त्याचबरोबर करदात्यासाठी नवीन करप्रणाली की, जुनी करप्रणाली अधिक फायदेशीर ठरू शकते, याची तुलना करण्याची सुविधाही उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे विशेषतः पगारदार करदात्यांसाठी आटीआर दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि कमी खर्चिक होऊ शकते.

‘नोटिस प्रोटेक्शन’ची सुविधाही

११ रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये ‘नोटिस प्रोटेक्शन’ची सुविधाही दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आयटीआर दाखल केल्यानंतर आयकर विभागाकडून नोटीस आल्यास ती समजून घेणे आणि त्याला उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेत क्लिअर टॅक्सकडून मदत केली जाणार असल्याचा दावा केला.

शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांनाही फायदा

शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या करदात्यांसाठीही ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते, प्लॅटफॉर्मवर ८० हून अधिक स्टॉक ब्रोकर्सचा डेटा इम्पोर्ट करण्याची सुविधा असल्याचा दावा केला. यामुळे शेअर्स किंवा इतर गुंतवणुकीतून झालेला कॅपिटल गेन किंवा लॉस मोजण्याची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते, करदात्याला प्रत्येक व्यवहाराची माहिती स्वतंत्रपणे मोजण्याचा त्रास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे आताच या संधी फायदा उचला आणि लगेच प्रोसेस करुन घ्या.

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Web Title: Paytm itr offer filing 11 rupees only four days left marathi news

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:52 PM

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