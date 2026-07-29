Paytm ITR Offer: अवघ्या 11 रुपयात करा ITR दाखल! पेटीएमची भन्नाट ऑफर; शिल्लक राहिले फक्त 4 दिवस

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विशेष म्हणजे, आयटीआर भरताना करदात्याना प्रत्येक भरताना करदात्याला प्रत्येक माहिती स्वतःहून भरावी लागू नये, यासाठी आधीपासून उपलब्ध असलेली करसंबंधित माहिती फॉर्ममध्ये ऑटोमॅटिक भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
काय मिळणार ११ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये या सुविधेत करदात्याच्या उत्पन्नाच्या स्वरूपानुसार कोणता आवटीआर फॉर्म लागू होतो, हे ठरवण्यास मदत केली जाते. त्याचबरोबर करदात्यासाठी नवीन करप्रणाली की, जुनी करप्रणाली अधिक फायदेशीर ठरू शकते, याची तुलना करण्याची सुविधाही उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे विशेषतः पगारदार करदात्यांसाठी आटीआर दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि कमी खर्चिक होऊ शकते.
११ रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये ‘नोटिस प्रोटेक्शन’ची सुविधाही दिली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आयटीआर दाखल केल्यानंतर आयकर विभागाकडून नोटीस आल्यास ती समजून घेणे आणि त्याला उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेत क्लिअर टॅक्सकडून मदत केली जाणार असल्याचा दावा केला.
शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या करदात्यांसाठीही ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते, प्लॅटफॉर्मवर ८० हून अधिक स्टॉक ब्रोकर्सचा डेटा इम्पोर्ट करण्याची सुविधा असल्याचा दावा केला. यामुळे शेअर्स किंवा इतर गुंतवणुकीतून झालेला कॅपिटल गेन किंवा लॉस मोजण्याची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते, करदात्याला प्रत्येक व्यवहाराची माहिती स्वतंत्रपणे मोजण्याचा त्रास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे आताच या संधी फायदा उचला आणि लगेच प्रोसेस करुन घ्या.
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