बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • 8th Pay Commission Shock Central Government Employees Promotion Put On Hold

8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक

Updated On: Jul 29, 2026 | 01:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

8th Pay Commission : एकीकडे केंद्रीय कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत असताना, दुसरीकडे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत चिंता वाढवणारी माहिती समोर आली आहे. ठराविक निकष पूर्ण न केल्यामुळे आणि सर्व्हिस रेकॉर्डमधील त्रुटींमुळे काही प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक लागेल

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका!
  • ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक
  • नेमका काय घेतला निर्णय?
8th Pay Commission : सध्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) शिफारशींच्या अंमलबजावणीची लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहे. पण याच दरम्यान एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना चांगला झटका बसणार आहे. नोकरीसंबंधी एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. यानुसार, काही कर्मचाऱ्यांना मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन म्हणजेच MACP योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांचा फायदा घेता येणार नाही. नेमकी काय आहे ही योजना जिचा लाभ घेता येणार नाही आहे? त्याचा कर्मचाऱ्यांवर नेमका काय परिणाम होणार आहे? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

Govt Action Mode: 1ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर! साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय, व्यापाऱ्यांवर कडक नजर

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सरकारने संसदेत सांगितले आहे की, १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेले केंद्र सरकारी कर्मचारी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) लाभाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही योजना सप्टेंबर २००८ मध्ये लागू झाल्यामुळे, त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ती लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याचा अर्थ असा की, केवळ १ सप्टेंबर २००८ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत असलेले कर्मचारीच या लाभासाठी पात्र असतील.

MACP म्हणजे काय?

ही योजना अशा कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती, ज्यांना वेळेवर पदोन्नती मिळू शकली नाही. या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना १०, २० आणि ३० वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केल्यावर किंवा १० वर्षे एकाच ग्रेड पे मध्ये राहिल्यावर पदोन्नती मिळत असे. त्यांना तीन आर्थिक श्रेणीवाढी मिळत असत.

हे विशेषतः गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे होते, कारण त्यांना पदोन्नतीच्या मर्यादित संधी होत्या. तथापि, सरकारने आता स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत २००६ ते २००८ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.

कर्मचाऱ्यांची नवी मागणी

आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत, कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे MACP अंतर्गत असलेल्या तीन आर्थिक सुधारणांची संख्या पाचपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सेवेच्या ६, १२, १८, २४ आणि ३० वर्षांनंतर हमीयुक्त पदोन्नतीची मागणी केली आहे. सध्या, किती कर्मचारी या स्तरावर पोहोचले आहेत याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आयोगाने सर्व विभागांकडून गेल्या तीन वर्षांचा एमएसीपी डेटा मागवला आहे.

Paytm Payments Bank: Paytm ला हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दणका! पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश; युजर्सचे काय होणार?

Web Title: 8th pay commission shock central government employees promotion put on hold

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Govt Action Mode: 1ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर! साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय, व्यापाऱ्यांवर कडक नजर
1

Govt Action Mode: 1ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर! साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय, व्यापाऱ्यांवर कडक नजर

Palghar Coastline News: विकासाच्या नावाखाली विस्थापन मान्य नाही! सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवर जनआंदोलन तीव्र; ग्रामस्थ आक्रमक
2

Palghar Coastline News: विकासाच्या नावाखाली विस्थापन मान्य नाही! सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवर जनआंदोलन तीव्र; ग्रामस्थ आक्रमक

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ
3

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश
4

Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक

8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला ब्रेक

Jul 29, 2026 | 01:35 PM
Akola News : रेल्वे गेटवरील उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरु; नागरिक संतप्त

Akola News : रेल्वे गेटवरील उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरु; नागरिक संतप्त

Jul 29, 2026 | 01:31 PM
Guru Purnima Special: गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते? जाणून घ्या पूजेची योग्य पद्धत

Guru Purnima Special: गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते? जाणून घ्या पूजेची योग्य पद्धत

Jul 29, 2026 | 01:30 PM
सैन्यात जाण्याचे स्वप्न, पण नशिबाने बनवला भारताचा स्टार धावपटू; CWG 2026 मध्ये रौप्य जिंकणारा गुलवीर सिंग कोण?

सैन्यात जाण्याचे स्वप्न, पण नशिबाने बनवला भारताचा स्टार धावपटू; CWG 2026 मध्ये रौप्य जिंकणारा गुलवीर सिंग कोण?

Jul 29, 2026 | 01:25 PM
Dombivli Doctor Assault Case: घटनेसाठी जबाबदार कोण? शास्त्रीनगर रुग्णालयातील प्रकारानंतर व्हायरल पोस्टमधून व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Dombivli Doctor Assault Case: घटनेसाठी जबाबदार कोण? शास्त्रीनगर रुग्णालयातील प्रकारानंतर व्हायरल पोस्टमधून व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Jul 29, 2026 | 01:23 PM
IND vs SL: भारतीय संघाच्या वाटेवर काटे! 15 खेळाडूंनी मिळून खेळलेत केवळ 8 कसोटी सामने, काटेरी वळणाचा विजयाचा रस्ता

IND vs SL: भारतीय संघाच्या वाटेवर काटे! 15 खेळाडूंनी मिळून खेळलेत केवळ 8 कसोटी सामने, काटेरी वळणाचा विजयाचा रस्ता

Jul 29, 2026 | 01:16 PM
Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Jul 29, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा