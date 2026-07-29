Japan Earthquake: जपानमध्ये 7.1 तीव्रतेचा भीषण भूकंप; 13 ठार, सोनीने रोखले सेमीकंडक्टरचे उत्पादन, भारताकडून मदतीचा हात

जपानच्या (Japan) दक्षिण-पश्चिम भागातील कुमामोटो प्रांताला मंगळवारी दुपारी एका विनाशकारी भूकंपाचा जोरदार धक्का बसला. रिश्टर स्केलवर ७.१ तीव्रतेच्या या भूकंपाने संपूर्ण परिसर हादरून गेला असून अनेक इमारती पत्त्यांसारख्या कोसळल्या आहेत. या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची पुष्टी जपानी प्रशासनाने केली असून अनेक जण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भूकंपाचे गांभीर्य आणि इमारतींचे झालेले नुकसान पाहता, जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘सोनी’ने (Sony) आपल्या कुमामोटो येथील प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांटमधील उत्पादन तात्काळ थांबवले आहे.
स्थानिक वेळेनुसार मंगळवारी दुपारी ४:२७ वाजता कुमामोटो प्रदेशात हा शक्तिशाली भूकंप झाला. भूकंपाचे धक्के इतके तीव्र होते की नागरिक जीव वाचवण्यासाठी रस्त्यांच्या दिशेने धावले. अनेक ठिकाणी जमिनीला मोठ्या भेगा पडल्या असून वाहतूक यंत्रणा आणि वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “अजूनही अनेक लोक इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले असून त्यांचा शोध घेणे हे आमचे पहिले प्राधान्य आहे. वेळ अत्यंत महत्त्वाची असल्याने सर्व उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे”.
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भूकंपाचा थेट फटका जपानच्या औद्योगिक क्षेत्रालाही बसला आहे. सोनी सेमीकंडक्टर सोल्युशन्सने (Sony Semiconductor Solutions) बुधवारी जाहीर केले की, त्यांनी किकुयो शहरातील सोनी सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशनच्या प्लांटमधील कामकाज सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून तात्काळ थांबवले आहे. कुमामोटो येथील हे केंद्र कंपनीचे एक अत्यंत महत्त्वाचे ‘टेक्नॉलॉजी सेंटर’ मानले जाते, जिथे स्मार्टफोन, ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी लागणारे महत्त्वाचे इमेज सेन्सर्स (Image Sensors) तयार केले जातात.
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, भूकंपाच्या वेळी प्लांटमध्ये उपस्थित असलेले सर्व कर्मचारी सुरक्षित असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, इमारती आणि उत्पादन उपकरणांना झालेल्या संभाव्य नुकसानीचे मूल्यांकन (Assessment) सध्या सुरू आहे. नुकसान निश्चित झाल्यानंतरच प्लांटमधील उत्पादन पुन्हा कधी सुरू होईल, याची कालमर्यादा दिली जाईल, असे सोनीने सांगितले आहे. दरम्यान, नागासाकी, ओइता आणि कागोशिमा येथील सोनीच्या इतर तंत्रज्ञान केंद्रांना कोणताही मोठा फटका बसलेला नाही.
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भूकंपग्रस्त भागात कोसळलेल्या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक आपत्कालीन पथके, अग्निशमन दल आणि लष्कराचे जवान अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते फुटल्यामुळे आणि वीज नसल्यामुळे मदतकार्यात अडचणी येत आहेत. तरीही आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने शोधमोहीम सुरू आहे.
या संकटसमयी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने जपानला मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर आपली भावना व्यक्त करताना लिहिले, “जपानच्या कुमामोटो प्रांतात झालेल्या भूकंपाच्या बातमीने आम्ही अत्यंत चिंतित आहोत. या अत्यंत कठीण प्रसंगी आम्ही जपान सरकार आणि तेथील नागरिकांसोबत पूर्ण एकजूट आणि पाठिंबा व्यक्त करतो. भूकंपात प्रभावित झालेल्या सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि ते लवकरात लवकर सावरण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो”.
जागतिक बाजारपेठेवर या भूकंपाचा काय परिणाम होतो, याकडेही आता अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः सोनी कंपनी इमेज सेन्सर्सची जागतिक पुरवठादार असल्याने, कुमामोटो प्लांट बंद राहिल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्मार्टफोन उद्योगातील पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.