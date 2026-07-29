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Govt Action Mode: 1ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर! साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय, व्यापाऱ्यांवर कडक नजर

Updated On: Jul 29, 2026 | 12:49 PM IST
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सारांश

आगामी सण-उत्सवांच्या काळात साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार १ ऑगस्टपासून मोठे पाऊल उचलणार आहे. साखर साठ्याबाबत सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयानुसार व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • 1 ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर!
  • साखर साठ्याबाबत घेतला मोठा निर्णय
  • व्यापाऱ्यांवर असणार कडक नजर
Govt Action Mode : १ ऑगस्टपासून सरकार ॲक्शन मोडवर असणार आहे. केंद्र सरकारने साखर साठ्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी, सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि वाजवी दरात साखरेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. या उपक्रमांतर्गत, देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांना १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत साठा मर्यादा मंजूर करण्यात आली आहे. नेमका कोणता निर्णय घेण्यात आला आहे? आणि त्याचा व्यापाऱ्यांवर काय, कसा परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊयात.

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अलीकडील वाढत्या साखरेच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ही घोषणा केली आहे. त्यानुसार काही मोठे निर्णय घेण्यात आले.

सरकारचा नवा नियम काय?

या सरकारी नियमानुसार, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते किंवा मोठे मॉल्स ४,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत विकावी लागेल. ते यापेक्षा जास्त काळ साठा ठेवू शकणार नाहीत.
याव्यतिरिक्त, व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या साखरेचे प्रमाण दर आठवड्याला सरकारी वेबसाइटवर जाहीर करणे बंधनकारक असेल. सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेची कमतरता भासू नये आणि ग्राहकांना ती योग्य दरात मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा नियम १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू करण्यात आला आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत सरकारने जारी केलेल्या या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास, अन्न विभागाचे अधिकारी गोदामावर छापा टाकू शकतात आणि 30 दिवसांपेक्षा जुना साठा जप्त करू शकतात. यामुळे, संबंधित डीलर किंवा व्यावसायिकाचा सरकारी पोर्टल (DFPD) चा व्यवसाय परवाना आणि नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. दोषी आढळल्यास त्याला 3 ते 7 वर्षांच्या तुरुंगवासासह मोठ्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
हे टाळण्यासाठी, व्यापाऱ्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांनी गिरण्यांमधून तेवढाच साठा उचलला पाहिजे, जो 20-25 दिवसांत बाजारात सहज विकता येईल. या नियमामागे सरकारचा एकच उद्देश आहे की व्यापाऱ्यांनी तेवढाच माल घ्यावा जो स्थानिक बाजारात सहज विकता येईल आणि तो गोदामात ठेवू नये.

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Web Title: Govt action on sugar stock limit traders cannot hold more than 30 days stock

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Published On: Jul 29, 2026 | 12:49 PM

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