Nandan Nilekani Love Story: ‘क्विझ जिंकले अन् मन हरवले!’; आधार कार्डचे शिल्पकार नंदन निलेकणींची लव्ह स्टोरी एकदा वचाच..

Nandan Nilekani Love Story: इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांना देशातील आधार कार्ड प्रणालीचे मुख्य शिल्पकार म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाची स्थापना आणि आधार व्यवस्था साकारण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नुकतीच त्यांची भारतातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्यांची व्यावसायिक यशोगाथा नेहमीच चर्चेत असते, परंतु आज आपण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आणि त्यांची लव्ह स्टोरीबद्दल जाणून घेणार आहोत.
नंदन निलेकणी यांची प्रेमकहाणी एखाद्या कॉलेज रोम-कॉम चित्रपटासारखी वाटते. उद्योजक निखिल कामथ यांच्या ‘People by WTF’ या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी सांगितले की, त्यांची आणि रोहिणी यांची पहिली भेट १९७७ मध्ये एका आंतर-कॉलेज क्विझ स्पर्धेत झाली होती. त्यावेळी नंदन आयआयटी बॉम्बेचे प्रतिनिधित्व करत होते, तर रोहिणी या एल्फिंस्टन कॉलेजच्या संघात होत्या. या स्पर्धेदरम्यान दोघे पहिल्यांदा आमनेसामने आले आणि इथूनच एका नव्या प्रवासाला सुरुवात झाली.
नंदन यांनी हसत आठवण सांगितली की, त्यांच्या संघाने ती क्विझ स्पर्धा जिंकली, पण त्याच दिवशी त्यांचे मन रोहिणी यांच्यावर जडले. त्यांनी विनोदी शैलीत सांगितले, “क्विझ जिंकणे तर निश्चित होते, पण बहुधा त्याच वेळी मी माझे हृदय गमावून बसलो.” स्पर्धेनंतर दोघांमधील संवाद वाढला, भेटीगाठी सुरू झाल्या आणि हळूहळू या ओळखीचे रूपांतर घट्ट मैत्रीत झाले.
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कॉलेजच्या दिवसांतील ही मैत्री वेळेनुसार अधिक दृढ होत गेली. दोघांनी एकमेकांना जवळून समजून घेतले, आपली स्वप्ने आणि विचार शेअर केले आणि काही काळ डेट केल्यानंतर लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. नंदन निलेकणी यांच्या मते, त्यांच्या नात्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची सुरुवात कोणत्याही औपचारिक ओळखीने झाली नव्हती, तर एका क्विझ स्पर्धेतून आणि उत्स्फूर्त संवादातून झाली होती. म्हणूनच त्यांची लव्ह स्टोरी आजही लोकांना एका खऱ्या आणि प्रेरणादायी कॉलेज लव्ह स्टोरीसारखी आकर्षित करते.
रोहिणी निलेकणी यांची गणना देशातील प्रमुख दानशूर व्यक्तींमध्ये केली जाते. त्यांनी २००१ मध्ये ‘अरघ्यम फाउंडेशन’ची स्थापना केली, जे पाणी आणि स्वच्छता क्षेत्रासाठी कार्य करते. याशिवाय त्या अनेक पुस्तकांच्या लेखिका आहेत. सामाजिक मुद्द्यांवरील त्यांची सक्रियता आणि लेखनाने त्यांना एक वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे.
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नंदन निलेकणी नेहमी चेष्टेने स्वतःला शांत आणि शिस्तबद्ध स्वभावाची व्यक्ती सांगतात, तर रोहिणी यांना ते अधिक भावूक, उत्स्फूर्त आणि ऊर्जेने भरलेल्या मानतात. त्यांच्या मते, दोघांचा स्वभाव भिन्न असला तरी हाच फरक त्यांच्या नात्याला अधिक मजबूत बनवतो.
नंदन आणि रोहिणी यांना निहार आणि जान्हवी ही दोन मुले आहेत. कुटुंबासोबतच दोघेही सामाजिक कार्यात सक्रिय असतात. २०१७ मध्ये त्यांनी ‘द गिव्हिंग प्लेज’शी जोडून आपल्या संपत्तीचा मोठा हिस्सा समाजकार्यासाठी देण्याचा संकल्प केला होता. पर्यावरण आणि सार्वजनिक हिताच्या कामांमध्ये रोहिणी यांची विशेष भूमिका राहिली आहे.