Petrol-Diesel Price : LPG नंतर आता पेट्रोल आणि डिझेलचेही दर वाढणार? सरकारने केलं स्पष्ट…

दस्तऐवज वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पेट्रोलच्या किमतीत ₹१० आणि डिझेलच्या किमतीत ₹१२.५० ची वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे खोटं आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 01:35 PM
Petrol-Diesel Price : जागतिक स्तरावर वातावरण तणावाचं असताना त्याचा परिणाम सगळीकडे दिसून येत आहे. त्याच्याच दुसऱ्या बाजुला सध्या सोशल मीडियावर एक बनावट दस्तऐवज वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पेट्रोलच्या किमतीत ₹१० आणि डिझेलच्या किमतीत ₹१२.५० ची वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, PIB म्हणजेच प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या ‘फॅक्ट चेक’ने हे दावे फेटाळून लावले आहेत.

PIB ने काय स्पष्ट केले आहे?

PIB ने ठामपणे स्पष्ट केले आहे की, ही बातमी खोटी आहे आणि सरकारने असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. PIB ने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सोशल मीडियावर अशा प्रकारच्या कोणत्याही पडताळणी न झालेल्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या शेअर करू नयेत.
दरम्यान, अधिकृत सूत्रांनुसार, नजीकच्या काळात घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतीत प्रति सिलिंडर ₹४० ते ₹५० ने वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इंधनाच्या किमतींमधील ही वाढ गेल्या साधारण चार वर्षांमधील पहिलीच मोठी वाढ ठरेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अलीकडेच मोठी वाढ झाली असून, त्या प्रति बॅरल $१२० ते $१२६ च्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत; तसेच त्या अजूनही प्रति बॅरल $१०० च्या पातळीच्या वरच कायम आहेत.

किमती वाढतील का?

दरम्यान, भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA), व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी इशारा दिला आहे की, सामान्यपेक्षा कमी मान्सून आणि वाढत्या ऊर्जा किमतींच्या एकत्रित परिणामामुळे येत्या काही महिन्यांत “महागाईत अचानक वाढ” होऊ शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या ओझ्याखाली आधीच दबलेल्या कुटुंबांसाठी हा दुहेरी फटका असेल. नागेश्वरन यांनी चार वेगळे मार्ग ओळखले आहेत, ज्याद्वारे पश्चिम आशियातील संघर्ष भारतावर परिणाम करत आहे: किमती आणि पुरवठ्यात अचानक होणारे बदल, व्यापारातील व्यत्यय, वाढलेला वाहतूक खर्च आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांमध्ये घट. त्यांनी पुढे असा इशारा दिला की हे संकट केवळ एक तात्पुरते वादळ नाही.

अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थिती

त्यांनी नमूद केले की भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेपैकी ६० टक्के आयात करतो, ज्यापैकी ९० टक्के आता विस्कळीत झालेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पाठवला जातो. त्यांनी या परिस्थितीचे वर्णन “अत्यंत आव्हानात्मक” असे केले.गेल्या आठवड्यात पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने उघड केले की, आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढूनही, सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर अंदाजे ₹20 आणि डिझेलवर प्रति लिटर ₹100 चा तोटा होत आहे, कारण जवळपास चार वर्षांपासून किरकोळ किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

आज पेट्रोल-डीजलच्या किमती

शहर पेट्रोलचा दर डिझेलचा दर
दिल्ली 94.77 रुपये 87.67 रुपये
मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये
बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये
अगरतला 97.53 रुपये 86.55 रुपये
अहमदाबाद 94.56 रुपये 94.56 रुपये
अमृतसर 98.29 रुपये 88.06 रुपये
भोपाल 106.52 रुपये 91.89 रुपये

Published On: May 03, 2026 | 01:35 PM

