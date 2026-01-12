Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Pfc Announces Ncds Worth 5000 Crore Offering Returns Of Up To 730 Percent

गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! PFC कडून ५,००० कोटी रुपयांचे NCD जाहीर; ७.३० टक्क्यांपर्यंत मिळणार परतावा

पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ५,००० कोटी रुपयांचा NCD इश्यू घेऊन येत आहे. १६ जानेवारी २०२६ पासून गुंतवणूकदारांना ७.३० टक्क्यांपर्यंत व्याजाचा लाभ घेता येईल.

Updated On: Jan 12, 2026 | 06:17 PM
गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! PFC कडून ५,००० कोटी रुपयांचे NCD जाहीर; ७.३० टक्क्यांपर्यंत मिळणार परतावा
Follow Us:
Follow Us:

 

  • गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी!
  • PFC कडून ५,००० कोटी रुपयांचे NCD जाहीर
  • ७.३० टक्क्यांपर्यंत मिळणार परतावा
मुंबई/नवी दिल्ली, १२ जानेवारी, २०२६: पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था आणि ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारी ‘शेड्यूल-ए महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (CPSE)ने प्रत्येकी १,००० रुपये दर्शनी मूल्याच्या सुरक्षित, रेट केलेल्या, सूचीबद्ध, परतफेडीयोग्य, नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सच्या सार्वजनिक इश्यूपेक्षासाठी ९ जानेवारी, २०२६ रोजीचा ट्रँच I प्रॉस्पेक्टस (“ट्रँच I प्रॉस्पेक्टस”) दाखल केला आहे (शून्य कूपन एनसीडीच्या बाबतीत वगळता, दर्शनी मूल्य प्रत्येकी रु. १,००,००० असेल). मूळ इश्यूचा आकार ५०० कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये ४,५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या ग्रीन शू पर्यायासह एकूण ५,००० कोटी रुपये जमा होतील. ५,००० कोटी रुपयांचा (पहिला टप्पा इश्यू), जो १०,००० कोटी रुपयांच्या (इश्यू) एकूण मर्यादेमध्ये आहे.

पहिला टप्पा इश्यू शुक्रवार, १६ जानेवारी, २०२६ रोजी उघडेल आणि शुक्रवार, ३० जानेवारी, २०२६ रोजी बंद होईल. तसेच भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ (बिगर-परिवर्तनीय प्रतिभूतींचे इश्यू आणि सूची) नियमन २०२१, सुधारित (सेबी एनसीएस नियमन) नुसार लवकर बंद करण्याचा किंवा मुदतवाढ देण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. हे एनसीडी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) वर सूचीबद्ध केले जातील आणि एनएसई हे या इश्यूसाठी नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज असेल. या एनसीडींना केअर रेटिंग्स लिमिटेडकडून “CARE AAA; Stable”, क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेडकडून “Crisil AAA/Stable” आणि आयसीआरए लिमिटेडकडून “[ICRA] AAA (Stable)” असे रेटिंग देण्यात आले आहे.

India-Germany Trade: जर्मनीशी करार उघडेल युरोपचा दरवाजा? भारताची मोठी आर्थिक रणनीती

अर्जाचा किमान आकार १०,००० रुपये (म्हणजेच १० एनसीडी) असेल आणि त्यानंतर १,००० रुपयांच्या पटीत (म्हणजेच १ एनसीडी) असेल (केवळ सिरीज III एनसीडी (झिरो कूपन एनसीडी) च्या बाबतीत वगळता किमान अर्ज १ एनसीडीचा असेल आणि त्यानंतर १ एनसीडीच्या पटीत असेल. (सिरीज III एनसीडीसाठी, किमान अर्जाची रक्कम श्रेणी I आणि II साठी रु. ५१,५०२; श्रेणी III साठी रु. ५१,२६३ आणि श्रेणी IV साठी रु. ५०,७८० असेल). या इश्यूमध्ये एनसीडीसाठी ५ वर्षे, १० वर्षे आणि १५ वर्षांचे परिपक्वता/कार्यकाळाचे पर्याय आहेत, ज्यामध्ये अनुक्रमे सिरीज I, II आणि IV मध्ये वार्षिक कूपन पेमेंट दिले जात आहे. विविध श्रेणींमधील एनसीडी धारकांसाठी प्रभावी उत्पन्न वार्षिक ६.८५ टक्के ते ७.३० टक्क्यांपर्यंत आहे.

ट्रेंच I इश्यूच्या निव्वळ रकमेपैकी, किमान ७५ टक्के रक्कम पुढील कर्ज देणे, कंपनीच्या विद्यमान कर्जाचे वित्तपुरवठा/पुनर्वित्तपुरवठा, आणि/किंवा कर्ज सेवा (कंपनीच्या विद्यमान कर्जावरील व्याज भरणे आणि/किंवा मुद्दल व व्याजाची परतफेड/पूर्वपेमेंट) या उद्देशांसाठी वापरली जाईल आणि जास्तीत जास्त २५ टक्के रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरली जाईल. झिरो कूपन एनसीडीच्या विक्रीतून उभारलेला निधी केवळ पुढील कर्ज देण्याच्या उद्देशासाठी वापरला जाईल आणि इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरला जाणार नाही.
३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी कंपनीचा कामकाजातून मिळालेला एकत्रित महसूल ५७,४२९.२८ कोटी रुपये होता आणि कंपनीचा निव्वळ नफा १६,८१५.८४ कोटी रुपये होता.

आर्थिक वर्ष २५ साठी, कंपनीचा कामकाजातून मिळालेला एकत्रित महसूल १०६,५०१.६२ कोटी रुपये होता आणि तिचा निव्वळ नफा ३०,५१४.४० कोटी रुपये होता. टिप्सन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, ए. के. कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि ट्रस्ट इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे या इश्यूचे प्रमुख व्यवस्थापक (प्रमुख व्यवस्थापक) आहेत. बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड ही या इश्यूची डिबेंचर ट्रस्टी आहे आणि केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड ही या इश्यूची रजिस्ट्रार आहे.

Adani Group investment: अदानी समूह करणार पोर्ट्स आणि ऊर्जा प्रकल्पांत विस्तार; कच्छ प्रदेशात मोठी गुंतवणूक

Web Title: Pfc announces ncds worth 5000 crore offering returns of up to 730 percent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 06:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका
1

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?
2

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
3

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?
4

Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM