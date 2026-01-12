गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! PFC कडून ५,००० कोटी रुपयांचे NCD जाहीर; ७.३० टक्क्यांपर्यंत मिळणार परतावा

पहिला टप्पा इश्यू शुक्रवार, १६ जानेवारी, २०२६ रोजी उघडेल आणि शुक्रवार, ३० जानेवारी, २०२६ रोजी बंद होईल. तसेच भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ (बिगर-परिवर्तनीय प्रतिभूतींचे इश्यू आणि सूची) नियमन २०२१, सुधारित (सेबी एनसीएस नियमन) नुसार लवकर बंद करण्याचा किंवा मुदतवाढ देण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. हे एनसीडी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) वर सूचीबद्ध केले जातील आणि एनएसई हे या इश्यूसाठी नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज असेल. या एनसीडींना केअर रेटिंग्स लिमिटेडकडून “CARE AAA; Stable”, क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेडकडून “Crisil AAA/Stable” आणि आयसीआरए लिमिटेडकडून “[ICRA] AAA (Stable)” असे रेटिंग देण्यात आले आहे.
अर्जाचा किमान आकार १०,००० रुपये (म्हणजेच १० एनसीडी) असेल आणि त्यानंतर १,००० रुपयांच्या पटीत (म्हणजेच १ एनसीडी) असेल (केवळ सिरीज III एनसीडी (झिरो कूपन एनसीडी) च्या बाबतीत वगळता किमान अर्ज १ एनसीडीचा असेल आणि त्यानंतर १ एनसीडीच्या पटीत असेल. (सिरीज III एनसीडीसाठी, किमान अर्जाची रक्कम श्रेणी I आणि II साठी रु. ५१,५०२; श्रेणी III साठी रु. ५१,२६३ आणि श्रेणी IV साठी रु. ५०,७८० असेल). या इश्यूमध्ये एनसीडीसाठी ५ वर्षे, १० वर्षे आणि १५ वर्षांचे परिपक्वता/कार्यकाळाचे पर्याय आहेत, ज्यामध्ये अनुक्रमे सिरीज I, II आणि IV मध्ये वार्षिक कूपन पेमेंट दिले जात आहे. विविध श्रेणींमधील एनसीडी धारकांसाठी प्रभावी उत्पन्न वार्षिक ६.८५ टक्के ते ७.३० टक्क्यांपर्यंत आहे.
ट्रेंच I इश्यूच्या निव्वळ रकमेपैकी, किमान ७५ टक्के रक्कम पुढील कर्ज देणे, कंपनीच्या विद्यमान कर्जाचे वित्तपुरवठा/पुनर्वित्तपुरवठा, आणि/किंवा कर्ज सेवा (कंपनीच्या विद्यमान कर्जावरील व्याज भरणे आणि/किंवा मुद्दल व व्याजाची परतफेड/पूर्वपेमेंट) या उद्देशांसाठी वापरली जाईल आणि जास्तीत जास्त २५ टक्के रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरली जाईल. झिरो कूपन एनसीडीच्या विक्रीतून उभारलेला निधी केवळ पुढील कर्ज देण्याच्या उद्देशासाठी वापरला जाईल आणि इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरला जाणार नाही.
३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांसाठी कंपनीचा कामकाजातून मिळालेला एकत्रित महसूल ५७,४२९.२८ कोटी रुपये होता आणि कंपनीचा निव्वळ नफा १६,८१५.८४ कोटी रुपये होता.
आर्थिक वर्ष २५ साठी, कंपनीचा कामकाजातून मिळालेला एकत्रित महसूल १०६,५०१.६२ कोटी रुपये होता आणि तिचा निव्वळ नफा ३०,५१४.४० कोटी रुपये होता. टिप्सन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, ए. के. कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि ट्रस्ट इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे या इश्यूचे प्रमुख व्यवस्थापक (प्रमुख व्यवस्थापक) आहेत. बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड ही या इश्यूची डिबेंचर ट्रस्टी आहे आणि केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड ही या इश्यूची रजिस्ट्रार आहे.
