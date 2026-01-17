Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vande Bharat: देशात 2047 पर्यंत येणार 4500 वंदे भारत ट्रेन, Advanced Version 4.0 पुढच्या वर्षात पूर्ण, तपशील एका क्लिकवर

PM नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालमधील मालदा देशातील पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवणार असून ३,२५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या रेल्वे-रस्ते प्रकल्पांचे भूमिपूजन, उद्घाटनदेखील करतील

Updated On: Jan 17, 2026 | 11:15 AM
PM modi दाखवणार वंदे भारतला हिरवा झेंडा (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचे उद्घाटन 
  • पंतप्रधान मोदी करणार मालदामध्ये उद्घाटन 
  • दाखवणार हिरवा झेंडा 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी पश्चिम बंगालमधील मालदा टाउन रेल्वे स्टेशनवरून देशातील पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवतील. सध्या दोन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बांधण्यात आल्या आहेत. एक कोलकाता (हावडा) आणि गुवाहाटी (कामाख्या) दरम्यान आणि दुसरी गुवाहाटी आणि कोलकाता दरम्यान धावेल. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे की पंतप्रधान शनिवारी पश्चिम बंगालला एक डझनहून अधिक नवीन ट्रेन भेट देतील. यावर्षी पश्चिम बंगाल आणि आसामसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी मालदामध्ये ३,२५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन देखील करतील. ते सात अमृत भारत ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवतील, ज्यामुळे पश्चिम बंगालचे इतर राज्यांसह रेल्वे नेटवर्क आणखी मजबूत होईल.

Vande Bharat Express : वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत… या तीन गाड्या भारतीय रेल्वेच्या त्रिवेणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

२०१९ मध्ये पहिली वंदे भारत चेअर कार लाँच करण्यात आली

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशात पहिली वंदे भारत चेअर कार ट्रेन १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी लाँच करण्यात आली. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी वंदे भारत आवृत्ती २.० आणि त्यानंतर २०२५ मध्ये वंदे भारत ३.० लाँच करण्यात आली. यासह, पहिले वंदे भारत स्लीपर आता १७ जानेवारी २०२६ रोजी लाँच होणार आहे.

तथापि, २०२७ मध्ये, देशात कवचच्या प्रगत आवृत्ती ५.० ने सुसज्ज वंदे भारतची अधिक प्रगत आवृत्ती, आवृत्ती ४.० दिसेल. इतकेच नाही तर, हाय-स्पीड ट्रेन लाँच करण्यासोबतच, रेल्वे त्यांना चालवण्यासाठी चांगले रेल्वे ट्रॅक बांधण्यावरही काम करत आहे. रेल्वे काही समर्पित हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधण्यावरही काम करत असल्याचे म्हणते. या गाड्या बुलेट ट्रेनप्रमाणेच ताशी ३५० किलोमीटर वेगाने धावू शकतील.

२०४७ पर्यंत ४,५०० वंदे भारत ट्रेन

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की फेब्रुवारी २०१९ मध्ये वंदे भारत चेअर कार म्हणून सुरू झालेल्या वंदे भारत ट्रेनची संख्या डिसेंबर २०२५ पर्यंत १६४ पर्यंत वाढली. ही संख्या सतत वाढत आहे. रेल्वेच्या वंदे भारत ताफ्यात ही संख्या २०३० पर्यंत ८०० पर्यंत वाढेल. २०४७ पर्यंत ही संख्या ४,५०० पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. या ट्रेनमध्ये वंदे भारत चेअर कार आणि स्लीपर ट्रेन दोन्ही समाविष्ट असतील.

सध्या, नवीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन १,०००-१,५०० किलोमीटर अंतरासाठी डिझाइन केल्या आहेत. तथापि, भविष्यात, काश्मीर आणि कन्याकुमारीसारख्या लांब अंतरासाठी देखील वंदे भारत स्लीपर सेवा सुरू केल्या जातील. रेल्वेचे म्हणणे आहे की वंदे भारत चेअर कार देशभरात एक लोकप्रिय ट्रेन बनली आहे. प्रत्येक राज्याला त्यांच्या प्रदेशात अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हव्या आहेत. विविध राज्यांच्या सरकारांव्यतिरिक्त, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांनाही वंदे भारत एक्सप्रेस त्यांच्या संबंधित भागात चालवायची आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस आता शनिवारपासून स्लीपर ट्रेन म्हणून जोडली जाईल. तिच्या कामगिरी आणि सुविधांनुसार, प्रत्येक राज्याला सुविधा देण्यासाठी ही ट्रेन टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल.

180 किमी प्रतितास वेगाने Vande Bharat Sleeper Train सुस्साट! कोणत्या मार्गावर अन् तिकीटाचे दर काय? जाणून घ्या सविस्तर

Published On: Jan 17, 2026 | 11:15 AM

