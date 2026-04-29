3.5 किमी एअरस्ट्रीपसह 12 जिल्ह्यांना जोडणारा Ganga Expressway ; दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तराखंडलाही मिळणार वेग

Maruti Suzuki Share: 8 व्या वेतन आयोगाचा Maruti Suzuki च्या शेअर्सना बूस्टर! तब्बल 4 टक्क्यांहून अधिक वाढ
३७,००० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला हा द्रुतगती मार्ग सुरू झाल्यावर उत्तर प्रदेशला ४७,००० कोटी रुपयांची भेट मिळणार आहे. हा केवळ एक रस्ता प्रकल्प नाही, तर तो उत्तर प्रदेशला एका औद्योगिक केंद्रामध्ये रूपांतरित करण्याचं काम करेल. द्रुतगती मार्गालगत बारा औद्योगिक केंद्रे विकसित केली जात आहेत, ज्यासाठी ६,५०७ एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ९८७ गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या द्रुतगती मार्गामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला अंदाजे ४७,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळणार आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशाचा कायापालट करण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ठरणार आहे.
हा द्रुतगती मार्ग ज्या १२ जिल्ह्यांमधून जातो, त्या जिल्ह्यांमध्ये व्यापारी केंद्रे विकसित केली जात आहेत: मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदाऊन, शाहजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि प्रयागराज. या द्रुतगती मार्गामुळे उत्पादन, गोदाम आणि लॉजिस्टिक्सला चालना मिळणार आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीसोबतच, रोजगाराच्या नवीन संधी आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. गंगा द्रुतगती मार्गामुळे प्रयागराज, वाराणसी, विंध्याचल धाम, चित्रकूट आणि अयोध्या येथील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल. एकूणच, हा द्रुतगती मार्ग एक संपूर्ण आर्थिक भरभराट ठरेल अशी अशा आहे.
या द्रुतगती मार्गाच्या उद्घाटनामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात तेजी येणार आहे. मेरठच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात आधीच ४० टक्के वाढ झाली आहे. प्रयागराजमधील मालमत्तेच्या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गंगा द्रुतगती मार्गाजवळील जमिनीच्या किमती ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. येथील जमिनीच्या मागणीत आधीच २५ ते ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशला पूर्व उत्तर प्रदेशशी जोडणारा हा द्रुतगती मार्ग आर्थिक कॉरिडॉरला चालना देईल.
१८ डिसेंबर २०२१ रोजी गंगा द्रुतगती मार्गाची पायाभरणी करण्यात आली. हा रस्ता पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे ४ वर्षे आणि ४ महिने लागले. याचा अर्थ, उत्तर प्रदेशातील ५९४ किमी लांबीचा सर्वात लांब द्रुतगती मार्ग अंदाजे १५६० दिवसांत पूर्ण झाला. १२ जिल्हे आणि ५१८ गावांना जोडणाऱ्या या द्रुतगती मार्गामुळे छोटे व्यावसायिक, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. उत्तर प्रदेशातील सर्व १२ जिल्ह्यांना याचा थेट फायदा होईल.
– गंगा द्रुतगती मार्गाची एकूण लांबी ५९४ किमी आहे.
– मेरठ ते प्रयागराज हे अंतर १२-१४ तासांवरून ६ तासांपर्यंत कमी होईल.
– द्रुतगती मार्गावर कमाल वेग मर्यादा ताशी १२० किमी आहे.
– या द्रुतगती मार्गावर ७ मोठे पूल, १५ छोटे पूल, १२६ रेल्वे ओव्हरब्रिज, १८ उड्डाणपूल आणि २८२ भुयारी मार्ग आहेत.
– आपत्कालीन कॉल बॉक्स आणि २४x७ रुग्णवाहिका सेवेने सुसज्ज
. – धुक्याचा इशारा देणारी प्रणाली बसवण्यात आली आहे.
– ३.५ किमी लांबीची हवाईपट्टी बांधण्यात आली आहे, जिथून आपत्कालीन परिस्थितीत लढाऊ विमाने उड्डाण करू शकतात.
‘गंगा एक्सप्रेसवे’चा विकास PPP (DBFOT) प्रतिमानांतर्गत करण्यात आला असून, तो ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’चे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरला आहे. सध्या 6-lane म्हणून बांधण्यात आलेल्या या एक्सप्रेसवेची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याचे ८-पदरी विस्तारीकरण करणे शक्य होईल. ताशी १२० किलोमीटर इतक्या ‘डिझाइन वेगा’मुळे, हा एक्सप्रेसवे वाहतुकीचा जलद आणि अखंड प्रवाह सुनिश्चित करेल. त्याचे उच्च दर्जाचे बांधकाम, रुंद ‘राईट ऑफ वे’ आणि भक्कम सुरक्षा वैशिष्ट्ये यामुळे या एक्सप्रेसवेचा समावेश देशातील सर्वात आधुनिक एक्सप्रेसवेमध्ये होतो.
Todays Gold-Silver Price: गोल्ड मार्केटमध्ये ट्विस्ट! सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर…