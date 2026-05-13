कोणताही गाजावाजा न करता…, प्रभासच्या साधेपणाने पुन्हा जिंकलं प्रेक्षकांचं मनं, खऱ्या आयुष्यातही ठरला हिरो

सत्ता विरुद्ध न्यायाचा संघर्ष, System चा दमदार ट्रेलर, चित्रपट ‘या’ तारखेला होणार प्रदर्शित
प्रभासने आपल्या अभिनयातून सगळ्याचं मन जिंकलं. विशेष म्हणून बाहुबली चित्रपटामधील त्याची भूमिका कौतुकास्पद होती. पण सगळ्या मागे त्याचे बरेच परिश्रम होते. बाहुबलीसाठी स्वतःला तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने आपल्या आयुष्यातील तब्बल पाच वर्षे त्या व्यक्तिरेखेसाठी दिली. त्यासाठी त्याने आपल्या घरालाच जीम बनवलं होतं. प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या घरी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यायाम साहित्य आणि विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था उभारण्यात आली होती. जेणेकरून भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात तगडी व्यक्तिरेखा साकारताना त्यासाठी आवश्यक शारीरिक बदल तितक्याच आकर्षक रित्या मांडण्यासाठी परिश्रम फार महत्त्वाचे होते.
बहुबलीसाठी त्याने घेतलेले श्रम हे इतकंच कौतुकास्पद नव्हतं. संपूर्ण प्रवासाला आणखी प्रेरणादायी बनवणारी बाब म्हणजे बाहुबली २ चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर त्याने केलेलं कृत्य पाठीवर थाप देऊन जाणारं होतं. वृत्तांनुसार, आपल्या उदार स्वभावासाठी ओळखले जाणारे प्रभास यांनी या पाच वर्षांच्या तयारीदरम्यान वापरलेले सर्व विशेष व्यायाम साहित्य एका स्थानिक संस्थेला दान केलं. ही संस्था अशा होतकरू खेळाडू आणि शरीरसौष्ठवपटूंना मदत करते, ज्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रशिक्षण सुविधा परवडत नाहीत.
प्रभास त्याच्या याच स्वभावासाठी ओळखला जातो.त्यामुळे लोक त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करतात. जगातील मोठ्या कलाकारांमध्ये गणना होत असूनही प्रभास नेहमीच आपल्या साधेपणासाठी आणि गाजावाजा न करता लोकांना मदत करत असतो. यासगळ्यात त्याने कधीही आपल्या चांगुलपणाचे प्रदर्शन केले नाही, तो नेहमी इतरांच्या मदतीला वेळोवेळी धावून आला.
बाहुबलीसारखा ऐतिहासिक यशस्वी चित्रपटानंतर आता ते सालार २ – शौर्यांग पर्वम, कल्कि २८९८ एडी, स्पिरिट आणि फौजी यांसारख्या बहुप्रतीक्षित चित्रपटांमध्ये दिसणार आहेत. प्रत्येक नव्या चित्रपटासोबत प्रभास सतत नव्या उंची गाठत आहेत आणि देशातील सर्वात लोकप्रिय आदरणीय कलाकारांपैकी एक असल्याचं त्यांनी या अशा कृत्यातून वेळोवेळी सिद्ध केलं आहे.
Anupam Kher : ‘जिथे राजने सिमरनचा हात धरला…’ त्या ऐतिहासिक ठिकाणी पोहोचले अनुपम खेर; महाराष्ट्र सरकारकडे केली खास मागणी