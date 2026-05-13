Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold Purchase Rush After Pm Modi Appeal Bullion Bank Update Jewellery Showrooms Empty Marathi

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दोन दिवस जनतेला सोन्याची खरेदी एक वर्षासाठी टाळण्याचे केलेले आवाहन आणि निर्णयाचा देशांतर्गत मात्र नेमका उलट परिणाम झाल्याचे दिसून आला. नेमकी काय परिस्थिती उद्भवली? समजून घेऊयात

Updated On: May 13, 2026 | 11:32 AM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मोदींनी सोन्याची खरेदी एक वर्ष टाळण्याचे आवाहन केले
  • पॅनिक बाइंग’चे वातावरण निर्माण
  • सोन्याच्या विक्रीतील वाढ किती लक्षणीय?
PM Modi on Gold: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला काही आवाहनं केली होती. त्यातील एक आवाहन म्हणजे पुढील एक वर्षभरात सोन्याची खरेदी न करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर सरकारने सोन्यावरील सीमा शुल्कात वाढ केली आहे. हा निर्णय आज, १३ मे रोजी अंमलात आला आहे. यापूर्वी, आखाती युद्धाचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दोन दिवस जनतेला सोन्याची खरेदी एक वर्षासाठी टाळण्याचे केलेले आवाहन आणि निर्णयाचा देशांतर्गत मात्र नेमका उलट परिणाम झाल्याचे दिसून आला. नेमकी काय परिस्थिती उद्भवली? समजून घेऊयात

LPG सबसिडीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय? आता ‘इतकं’ उत्पन्न असणाऱ्यांना स्वस्त Cylinder मिळणार नाही?

पॅनिक बाइंग’चे वातावरण निर्माण

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर, संपूर्ण भारतात ‘पॅनिक बाइंग’चे वातावरण निर्माण झाले आहे. आगामी लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर, ग्राहक मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी करत आहेत. द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, गेल्या दोन दिवसांत सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, आज MCX वर सोन्याच्या दरात मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. सकाळी साधारण ९:३० वाजण्याच्या सुमारास, सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १.६४ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेला; यात १०,००० रुपयांहून अधिकची वाढले.

सोन्याच्या विक्रीतील वाढ किती लक्षणीय?

गेल्या दोन दिवसांत, वधूच्या दागिन्यांच्या विक्रीमध्ये १५% ते २०% वाढ नोंदवली गेली आहे. सरकार लवकरच आयात शुल्कात वाढ करेल किंवा सध्याचा ३% GST दर वाढवेल, अशी भीती ग्राहकांना वाटत होती. आणि खरोखरच, नेमके तेच घडले; सरकारने बुधवार, १३ मे पासून लागू होईल अशा प्रकारे सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. परिणामी, सोने आता अधिक महाग झाले आहे.
लोकांनी केवळ जून ते ऑगस्ट या महिन्यांदरम्यान नियोजित असलेल्या लग्नसमारंभांसाठीच नव्हे, तर नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या समारंभांसाठीही आपली खरेदी पूर्ण केली आहे. पण आयात शुल्कात अलीकडेच झालेल्या वाढीमुळे आता विक्रीत घट होण्याची शक्यता आहे.

विक्रीचे आकडे कितीपर्यंत?

ज्वेलर्सच्या मते, मोठ्या शोरूम्समधील दैनंदिन विक्रीचे आकडे सरासरी २५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले, तर मध्यम आकाराच्या दुकानांमध्ये १५ लाख ते १८ लाख रुपयांच्या दरम्यान विक्रीची नोंद झाली. मुंबईच्या सुप्रसिद्ध ‘झवेरी बाजार’मध्येही व्यवसायात २० टक्क्यांची वाढ दिसून आली.

दक्षिण भारतात मागणीत मोठी वाढ

‘इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन’चे IBJA राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांच्या मते, भारतीय संस्कृतीत सोन्याला अत्यंत महत्त्वाचे आणि मनाच्या खोलवर कोपऱ्यात रुजलेलं स्थान आहे. भविष्यात लागू होऊ शकणारी संभाव्य निर्बंधं किंवा कर वाढीचा प्रभाव टाळण्यासाठी, सध्याच गुंतवणूक करणे ही एक सुरक्षित रणनीती असल्याचे ग्राहक मानत आहेत. दक्षिण भारतात लग्नसमारंभासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जड दागिन्यांच्या मागणीतही लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?

Web Title: Gold purchase rush after pm modi appeal bullion bank update jewellery showrooms empty marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 11:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा
1

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?
2

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!
3

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?
4

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

May 17, 2026 | 05:51 PM
Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

May 17, 2026 | 05:48 PM
वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

May 17, 2026 | 05:45 PM
RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 05:12 PM
महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 05:07 PM
Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

May 17, 2026 | 05:03 PM
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

May 17, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM