एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर, संपूर्ण भारतात ‘पॅनिक बाइंग’चे वातावरण निर्माण झाले आहे. आगामी लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर, ग्राहक मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी करत आहेत. द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, गेल्या दोन दिवसांत सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, आज MCX वर सोन्याच्या दरात मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. सकाळी साधारण ९:३० वाजण्याच्या सुमारास, सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १.६४ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडून गेला; यात १०,००० रुपयांहून अधिकची वाढले.
गेल्या दोन दिवसांत, वधूच्या दागिन्यांच्या विक्रीमध्ये १५% ते २०% वाढ नोंदवली गेली आहे. सरकार लवकरच आयात शुल्कात वाढ करेल किंवा सध्याचा ३% GST दर वाढवेल, अशी भीती ग्राहकांना वाटत होती. आणि खरोखरच, नेमके तेच घडले; सरकारने बुधवार, १३ मे पासून लागू होईल अशा प्रकारे सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. परिणामी, सोने आता अधिक महाग झाले आहे.
लोकांनी केवळ जून ते ऑगस्ट या महिन्यांदरम्यान नियोजित असलेल्या लग्नसमारंभांसाठीच नव्हे, तर नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या समारंभांसाठीही आपली खरेदी पूर्ण केली आहे. पण आयात शुल्कात अलीकडेच झालेल्या वाढीमुळे आता विक्रीत घट होण्याची शक्यता आहे.
ज्वेलर्सच्या मते, मोठ्या शोरूम्समधील दैनंदिन विक्रीचे आकडे सरासरी २५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले, तर मध्यम आकाराच्या दुकानांमध्ये १५ लाख ते १८ लाख रुपयांच्या दरम्यान विक्रीची नोंद झाली. मुंबईच्या सुप्रसिद्ध ‘झवेरी बाजार’मध्येही व्यवसायात २० टक्क्यांची वाढ दिसून आली.
‘इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन’चे IBJA राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांच्या मते, भारतीय संस्कृतीत सोन्याला अत्यंत महत्त्वाचे आणि मनाच्या खोलवर कोपऱ्यात रुजलेलं स्थान आहे. भविष्यात लागू होऊ शकणारी संभाव्य निर्बंधं किंवा कर वाढीचा प्रभाव टाळण्यासाठी, सध्याच गुंतवणूक करणे ही एक सुरक्षित रणनीती असल्याचे ग्राहक मानत आहेत. दक्षिण भारतात लग्नसमारंभासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जड दागिन्यांच्या मागणीतही लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.
