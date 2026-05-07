LPG सिलिंडरच्या किमती बदलल्या! तुमच्या खिशावर किती भार पडणार? पाहा आजचे ताजे दर

देशात LPG सिलिंडरच्या नवीन किमती लागू झाल्या आहेत. घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला तरी व्यावसायिक दरात वाढ झाली आहे. जाणून घ्या सर्व प्रकारच्या सिलिंडरचे ताजे दर.

Updated On: May 07, 2026 | 04:43 PM
LPG Cylinder New Prices: स्वयंपाकघरापासून ते हॉटेल्स, ढाबे आणि मोठ्या उद्योगांपर्यंत LPG सिलिंडर ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज बनली आहे. गॅस कंपन्यांनी आता सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर केले असून, याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या बजेटवर होणार आहे. ताज्या दरवाढीनुसार, घरगुती वापराच्या १४.२ किलो सिलिंडरच्या किमतीत फारसा बदल झाला नसला, तरी व्यावसायिक (Commercial) सिलिंडरचे दर मात्र वधारले आहेत.

घरगुती LPG सिलिंडर: सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा

घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या १४.२ किलो वजनाच्या LPG सिलिंडरचे दर सध्या स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये या सिलिंडरची किंमत सध्या ९१३ रुपये आहे. इतर प्रमुख शहरांमध्ये स्थानिक करानुसार या किमतीत थोडाफार बदल असू शकतो. सामान्य कुटुंबांसाठी ही काही अंशी समाधानाची बाब मानली जात आहे.

‘छोटू’ सिलिंडरचे वाढते आकर्षण

छोट्या कुटुंबांसाठी किंवा ज्यांना तात्पुरत्या वापरासाठी गॅस हवा आहे, त्यांच्यासाठी ५ किलोचा ‘छोटू’ सिलिंडर उत्तम पर्याय ठरत आहे. या सिलिंडरची किंमत ३३९ रुपये आहे. या सिलिंडरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे घेण्यासाठी कोणत्याही स्थानिक पत्त्याच्या पुराव्याची (Local Address Proof) गरज नसते. ग्राहक केवळ आपले (Aadhaar Redacted) दाखवून नवीन कनेक्शन सहज घेऊ शकतात.

व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत वाढ

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबा चालकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे. या सिलिंडरची किंमत आता ३०७१.५ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. याशिवाय, अधिक कार्यक्षम मानले जाणारे ‘Nanocut’ आणि ‘XtraTeJ’ सारखे सिलिंडर ३०९४ ते ३२२५ रुपयांच्या दरम्यान उपलब्ध आहेत. या दरवाढीमुळे हॉटेलमधील खाद्यान्नाचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आधुनिक ‘XTRALITE’ सिलिंडर: हलके आणि सुरक्षित

बाजारात आता पारंपारिक लोखंडी सिलिंडरला पर्याय म्हणून हाय-टेक ‘XTRALITE’ सिलिंडर उपलब्ध आहेत. हे सिलिंडर वजनाने हलके असल्याने ने-आण करण्यास सोपे आहेत. याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये गॅस किती शिल्लक आहे, हे बाहेरून पाहता येते. १० किलोच्या XTRALITE सिलिंडरची किंमत ६५२.५ रुपये असून, ५ किलोचे विविध प्रकार ३३९ ते ८२६ रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत.

औद्योगिक वापरासाठीचे मोठे सिलिंडर

मोठे हॉटेल्स आणि औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या ४७.५ किलो वजनाच्या सिलिंडरची किंमत ७६७४.५ ते ७७३०.५ रुपयांच्या दरम्यान आहे. तर, उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात मोठ्या ४२५ किलोच्या सिलिंडरचे दर आता ६८ हजार ते ६९ हजार रुपयांच्या घरात पोहोचले आहेत. एकंदरीत, नवीन दरपत्रकावरून हे स्पष्ट होते की घरगुती ग्राहकांना सध्या काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी व्यावसायिक क्षेत्रातील वाढत्या दरांमुळे व्यापाऱ्यांच्या खर्चात भर पडणार आहे.

Published On: May 07, 2026 | 04:43 PM

