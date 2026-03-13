Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Relief Amidst Global Oil Crisis 32 Nations Release 400 Million Barrels From Emergency Reserves

जागतिक तेल संकटात दिलासा; ३२ देशांनी ४०० दशलक्ष बॅरल तेलाचे उघडले आपत्कालीन साठे

ऐतिहासिक निर्णयात, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या ३२ सदस्य देशांनी त्यांच्या आपत्कालीन साठ्यातून ४०० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात पाठवण्याची घोषणा केली.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:12 PM
जागतिक तेल संकटात दिलासा; ३२ देशांनी ४०० दशलक्ष बॅरल तेलाचे उघडले आपत्कालीन साठे

जागतिक तेल संकटात दिलासा; ३२ देशांनी ४०० दशलक्ष बॅरल तेलाचे उघडले आपत्कालीन साठे

Follow Us:
Follow Us:

पश्चिम आशियातील भयंकर युद्धामुळे वाढलेल्या तेल संकटादरम्यान, काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या ३२ सदस्य देशांनी त्यांच्या आपत्कालीन साठ्यातून ४०० दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात पाठवण्याची घोषणा केली. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारपेठेतील संकट कमी करण्याच्या उद्देशाने हे करण्यात आले आहे.

आयईएचे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल म्हणाले की, ३२ सदस्य देशांनी आपत्कालीन बैठकीत या निर्णयाला एकमताने मान्यता दिली. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या बाजारातील अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी हे ४०० दशलक्ष बॅरल तेल उपलब्ध करून दिले जाईल असे निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्येक सदस्य देश त्यांच्या राष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेऊन वाजवी वेळेत हे तेल बाजारात सोडेल. फातिह बिरोल म्हणाले की, तेल बाजार सध्या अभूतपूर्व आव्हानांना तोंड देत आहे. या संकटाच्या काळात, सदस्य देशांनी एकत्र येऊन असा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे याचा आम्हाला आनंद आहे.

बिरोल म्हणाले की, तेल बाजारपेठा जागतिक आहेत, त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या संकटाच्या वेळी एकत्रितपणे उपाय शोधणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने यापूर्वी आपत्कालीन तेल कोटा जारी केला आहे, परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेल सोडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान १८२ दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्यात आले होते. आता, इराण युद्धादरम्यान, त्यापेक्षा दुप्पट पेक्षा जास्त रक्कम बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३२ आयईए सदस्यांकडे सार्वजनिक आपत्कालीन साठा म्हणून १.२ अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त तेल आहे.

याव्यतिरिक्त, ते सरकारी आदेशांनुसार अंदाजे ६०० दशलक्ष बॅरलचा उद्योग साठा राखतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यांनंतर, इराणने जगातील कच्च्या तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी २०% पेक्षा जास्त तेल त्यातून जाते. इराणी हल्ल्यांच्या धोक्यामुळे या मार्गावरील जहाजांची वाहतूक थांबली आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी संघर्षामळे तेल पुरवठा खंडित होत असताना भारताने पर्यायी स्रोतांच्या वापरावर भार देत रशियाकडून मार्चमध्ये सुमारे ५० टक्के अधिक कच्चे तेल खरेदी केले.

Web Title: Relief amidst global oil crisis 32 nations release 400 million barrels from emergency reserves

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 12:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune शहरात कमर्शियल गॅसचा पुरवठा बंद; केवळ रूग्णालये अन्…; कोणाला होणार पुरवठा?
1

Pune शहरात कमर्शियल गॅसचा पुरवठा बंद; केवळ रूग्णालये अन्…; कोणाला होणार पुरवठा?

अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; ‘या’ शहरावर ड्रोन अन्…; एकच खळबळ
2

अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; ‘या’ शहरावर ड्रोन अन्…; एकच खळबळ

इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?
3

इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली
4

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karjat News : मध्य रेल्वेच्या विकासकामाला गती ; शेलू रेल्वे स्थानकात 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्थानकाचे विस्तारीकरण

Karjat News : मध्य रेल्वेच्या विकासकामाला गती ; शेलू रेल्वे स्थानकात 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्थानकाचे विस्तारीकरण

Mar 13, 2026 | 02:10 PM
War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

Mar 13, 2026 | 02:00 PM
छवी आणि ‘बाई-आजी’च्या अतूट नात्याची कथा; ‘मी जिंकून घेईन सारं’ मालिकेची चाहत्यांना उत्सुकता

छवी आणि ‘बाई-आजी’च्या अतूट नात्याची कथा; ‘मी जिंकून घेईन सारं’ मालिकेची चाहत्यांना उत्सुकता

Mar 13, 2026 | 01:58 PM
फक्त इराणच नाहीतर जगातील अनेक देशांना बसतोय युद्धाचा फटका; तेल, गॅस पुरवठ्यावर होणार मोठा परिणाम

फक्त इराणच नाहीतर जगातील अनेक देशांना बसतोय युद्धाचा फटका; तेल, गॅस पुरवठ्यावर होणार मोठा परिणाम

Mar 13, 2026 | 01:47 PM
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबाबत क्रिकेट बोर्डाने केली अपील , बीसीसीआयकडून मोठी मागणी

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबाबत क्रिकेट बोर्डाने केली अपील , बीसीसीआयकडून मोठी मागणी

Mar 13, 2026 | 01:44 PM
Bharti Airtel चे विशेष अभियान! घराघरात पोहोचली 20 हजार कर्मचाऱ्यांची टीम, ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यावर दिला भर

Bharti Airtel चे विशेष अभियान! घराघरात पोहोचली 20 हजार कर्मचाऱ्यांची टीम, ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यावर दिला भर

Mar 13, 2026 | 01:43 PM
गुरुंच्या भेटीने भावूक झाले कलाकार; स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळ्यातील खास क्षण

गुरुंच्या भेटीने भावूक झाले कलाकार; स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळ्यातील खास क्षण

Mar 13, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM